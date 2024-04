Marcelo Tinelli: “Hoy el mano a mano fue con Milei, la próxima entrevista es con Cristina”

Marcelo Tinelli junto a Ivan Ramirez, caracterizado como Javier Milei

Marcelo Tinelli prácticamente toda la semana estuvo anunciando algo para este fin de semana muy prometedor, fue preparando el terreno con algunos videos enigmáticos, y logró llamar la atención de sus seguidores en su red social. La convocatoria era para este domingo a las 20, y por supuesto se podía vislumbrar a través de las imágenes la figura de Javier Milei. El mano a mano, entre Tinelli e Iván Ramírez fue grabado en los estudios del flamante canal de streaming “Bondi” que este lunes lanza la programación.

Por su parte, el actor Iván Ramírez contó a Teleshow, como había sido la convocatoria por parte de Tinelli: “Me habló por Instagram cuando estaba grabando en otro país, me mandó un audio diciéndome que se moría de risa con mi contenido, que le gustaba mucho las imitaciones que hago, y que quería hacer algo conmigo en redes.

“De ahí, apenas llegó a Argentina, de su viaje por México y España, me escribió y empezamos a cranear la entrevista “MANO A MANO” con mi personaje de Milei. Le gustaba mucho esa idea, y empezamos a armarlo, hasta que la semana pasada nos juntamos en los estudios de Mandarina Contenidos y lo grabamos ahí” relata Iván.

El misterioso video de Marcelo Tinelli

“El personaje ya lo hacía el año pasado en PPT con Jorge Lanata y cuando me llama Marce yo ya tenía otro Milei, porque siento que los personajes al ser personas van modificándose y teniendo diferentes modismos y lo fui modificando, aclara el actor que personificó a Milei.

“Yo estuve con Marcelo en Politichef haciendo a Axel Kicillof, la última parodia de políticos que hizo en televisión y siempre hablábamos de hacer algo en redes y bueno, ahora lo hicimos. Hacer la imitación de Milei no me costó mucho, apenas empecé a verlo me pareció un personaje interesante de imitar. Tiene muchos latiguillos, tiene modos muy característicos y lo copado también es que el mismo Javier Milei me escribió hace unos meses atrás diciéndome que le parecía una maravilla la imitación, confesó Iván Ramírez.

Javier Milei y Marcelo Tinelli junto al imitador Iván Ramírez

Mientras esperaba la hora de salida del reportaje, Tinelli fue subiendo historias de su domingo de asado, con su pareja Milett y una amiga. El mismo preparó la parrilla, pasado el mediodía y compartió fotos y corazones con su novia, pero además hay que destacar que fue el mismo quien preparó todo el almuerzo para sus invitados, algo que suele hacer normalmente los fines de semana.

Marcelo Tinelli y un domingo de asado

En la televisión abierta aún no se sabe cuál será el futuro del conductor y gerente artístico de América TV, mientras tanto continúa grabando su propio reality para una plataforma internacional, que según algunos allegados a Tinelli, se podrá ver recién para el año 2025.

Todo el equipo del canal y su productora La Flia, están preparando nuevos formatos y diferentes programas para sumar a la grilla del canal, entre otras propuestas están trabajando sobre un gran programa de cocina, en carpeta continua el proyecto de sumar a Charlotte Caniggia y Cris Vanadía para la noche. Como ya lo había adelantado el propio Vanadía a Teleshow: “Estoy muy agradecido por la nueva apuesta que me hace La Flia, productora de Marcelo Tinelli, para ponerme al frente de un nuevo programa que llegará este año por la pantalla de América TV junto con Charlotte como dupla” declaró Cris.