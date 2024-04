Cómo es el ritual que hicieron Juana Viale y su novio en medio de su viaje por el Océano: “Un trago para Neptuno”

Ley Bases: Milei se quedó en Olivos y el Gobierno suspendió todas sus actividades habituales a la espera de la votación en Diputados

El funcionamiento en la Casa Rosada era atípico y no se atrevían a festejar el esperado resultado en general, mientras se debatía la propuesta en particular. Entre críticas a los diputados que no acompañaron la ley, la Casa Rosada evalúan la reacción oficial y no se sabe si habrá conferencia de prensa por la tarde