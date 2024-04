Marina Calabró habló sobre su lugar en el programa de Lanata: “No soy de comerme calladita los enojos”

La palabra de Marina Calabró tras la reducción de su columna

Jorge Lanata, ante los recientes problemas de salud que atravesó, anunció que su programa Lanata sin filtro (Radio Mitre) sufriría una serie de cambios. El más notorio es la reducción en la duración del ciclo, de cuatro a tres horas, por lo cual sus integrantes tuvieron que adaptarse al nuevo formato. Entre ellos, Marina Calabró, quien por este motivo se vio envuelta en versiones de un supuesto conflicto con el conductor.

“Es lógico que él necesita compactar las columnas, es perfectamente lógico y entendible”, señaló la integrante del programa, quien habló exclusivamente con Teleshow. “No hay ningún enojo. No entiendo de dónde sale la versión. Saben que cuando yo me enojo, que por suerte sucede poco, se enteran. No soy de comerme calladita los enojos”, aseguró, entre risas, la comunicadora, cuya sección de espectáculos pasó de durar casi 45 minutos por emisión a un promedio de 15.

Jorge Lanata volvió a su programa de radio

“Es lógico que, si Lanata tiene una hora menos de programa y la misma cantidad de columnistas, se tiene que ajustar. ¿Cómo no voy a entender algo tan básico como eso?” añadió Calabró ante la modificación del ciclo que se transmite de lunes a viernes. Además, se refirió a la adaptación que lleva adelante para brindarle a los oyentes los temas que trata en su segmento: “Obviamente que entran menos temas, pero todos tenemos mucho oficio y lo hacemos de la mejor manera, con la mejor voluntad”.

Respecto a las versiones de conflicto con el conductor, expresó: “Nunca encontrarán un comentario mío al aire pasando una factura, jamás lo haría. Me parece que si uno tiene algo que plantear lo tiene que hacer puertas adentro. Hay cosas que sí se te notan en el tono y no las podés disimular”, explicó en alusión a su desenvolvimiento en las emisiones pasadas, en las cuales aseguró que no hubo indicios de una pelea con Jorge.

Marina Calabró columnista de Jorge Lanata

“La verdad es que todo fluye con armonía, con normalidad. Si yo no entendiera eso, sería que tengo un problema yo”, sentenció Marina, desterrando los rumores que la señalaban como una de las figuras que dejaría el mítico ciclo que ocupa las mañanas de la radio.

Como muestra de esta situación, la menor de las Calabró trató en su columna de este jueves diferentes temas del mundo del espectáculo. El primer lugar se lo dejó a las versiones de la compra de Telefe, donde explicó que le llegó información de cierre de tratos de “un retiro voluntario” por parte de los empleados, los mensajes encriptados de Fátima Flórez al presidente Javier Milei y el presunto triángulo amoroso con Victoria Vannucci, el número del rating de los programas que lideran la televisión, entre otros. Si bien la duración de su segmento fue notoriamente limitada por el tiempo, esto no impidió a la periodista a tratar los temas destacados de la jornada.

Jorge Lanata y Marina Calabró

Cabe mencionar que la modificación horaria del ciclo de Lanata se está aplicando desde inicios de abril. Tras su última internación, que lo obligó a permanecer apartado de sus obligaciones laborales, las autoridades de la radio decidieron preservar su salud y acortar el programa, por eso se acordó que el cierre del programa se adelante una hora.

Respecto a la recuperación que llevó adelante el conductor antes de volver, la primera persona que anunció el regreso fue su propia esposa, Elba Marcovecchio, explicó a este medio que “si por él fuera, mañana vuelve a trabajar”. También habló en DDM (América TV), donde es panelista, si existía la posibilidad de que su pareja deje el cigarrillo. Sin dar muchas vueltas, respondió: “Es un tema muy personal de él. En eso no hay debate, gana Jorge. Hay que elegir las batallas, esa para mí es una batalla perdida. Está fumando menos que antes, pero toda adicción parte de la persona”.