La foto romántica de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa en medio de los rumores de crisis

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa,otra vez juntos

Desde que se conocieron en la pista del Bailando 2023 Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se volvieron inseparables. El reconocido conductor y la bailarina peruana iniciaron un romance y al poco tiempo enfrentaron las primeras versiones de crisis, ya que tuvieron que viajar separados por compromisos laborales y personales.

Mientras que el conductor argentino tomó un avión con destino a México, y de ahí voló a España donde celebró su cumpleaños con sus hijos, la modelo regresó a su Perú natal. Y a medida que crecían los rumores de una separación, con indicios y pruebas de diversa índole, ambos se ocuparon de sostener públicamente que seguían juntos y de que estaba todo bien entre ellos, distanciados físicamente, pero conectados mediante sus teléfonos y sus corazones.

La cena romántica de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Y para disipar cualquier duda, en últimas horas ambos publicaron contenido demostrando que efectivamente están juntos. El primero en hacerlo fue Marcelo en primer lugar quien a través de sus historias de Instagram subió una romántica foto brindando mientras comía sushi con su novia, y la etiquetó junto a un corazón rojo. Y luego, publicó una selfie que se tomaron juntos muy sonrientes y felices.

Por su parte, Figueroa replicó el contenido de su novio y sumó dos postales que pueden leerse como un guiño familiar. Es que entre los trascendidos de crisis, había circulado que la bailarina no tenía buena relación con Mica ni con Cande, las hijas mayores del conductor. Ahora, Milett se mostró en un evento con Soledad Aquino, la madre de las chicas, sumando un nuevo ingrediente a la situación.

La selfie de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa que confirma la reconciliación

En su momento, Figueroa en diálogo con LAM, había desmentido las versiones de crisis con el conductor. “El hecho de que afirmemos que estamos bien nos posiciona sobre cualquier rumor. Solo nosotros decidiremos cuándo y qué comunicar; por ahora, todo marcha excelente entre nosotros. Las especulaciones son inevitables, pero la certeza de nuestra situación la tengo yo, y es positiva. Cada relación vive procesos y tiempos distintos, nuestro interés está en preservar lo que hemos construido, sin crisis de por medio”, señaló.

En tanto, Yanina Latorre, panelista del ciclo de América TV, reveló los motivos que habrían llevado a Tinelli y Milett a tener una crisis pese a que ahora están reconciliados. Señaló que la peruana fue invitada de último momento a la famosa reunión donde se mostraron juntos ya que, en un inicio, iba a ser solo de amigos. “El asado era todos amigos y después fue invitada, ella porque en la tarde que hablé con él me dijo que no le había avisado y que luego le iba a avisar y fue”, comentó Latorre.

El gesto buena onda de Milett Figueroa y Soledad Aquino en un evento

“Si Milett estuviera enojada conmigo, no viene a casa a comer un asado. Seguramente le debe molestar que yo cuente que están separados. Aunque sean amigos míos, no trabajo de chupa medias, no trabajo de amigos, la data no la tengo por Marcelo, él tampoco nunca me dijo, deja de decir que estamos separados porque es mentira”, acotó.

Por último, la panelista relató que lo que sorprendió durante la noche de fiesta, fue que Milett aprovechaba para dedicarle algunas canciones de reproche a su pareja. “En un momento de la noche, entre bailecito, las canciones de mentiroso, de reproche iban dirigidas a Marcelo Tinelli, ahí hubo algo y claramente se deben una charla”, sentenció sobre este encuentro. Lo cierto es que a pesar de las versiones cruzadas, el conductor y la bailarina siguen mostrándose juntos y apuestan a esa relación.