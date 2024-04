Ulises Bueno reprogramó un show en Córdoba y preocupó a sus fanáticos

Ulises Bueno suspende show en medio de rumores de dengue y su familia lo desmiente

La abrupta cancelación del último show de Ulises Bueno encendió las alarmas de sus fanáticos. Si bien desde el entorno del músico cuartetero aclararon los motivos detrás de la decisión, lo cierto es que circularon diferentes versiones.

La principal fue la brindada por el periodista Luis Ventura, quien señaló que el hermano de El Potro estaba atravesando un cuadro de dengue. “Se confirmó el diagnóstico”, aseguró en su cuenta de Instagram @luisventurasoy.

Este lunes, en diálogo con Teleshow, la mamá de Ulises Bueno, Betty Olave, desmintió las declaraciones del conductor de Secretos verdaderos (América). “Gracias a Dios, no. Ulises no tiene dengue. Fueron sus músicos”, explicó la mujer a este medio y detalló: “Los chicos llegaron, cenaron y se le avisó a toda la gente. A las diez de la noche ya se sabía que no se hacía”.

“A mí me avisaron que no se hacía y el Ulises no había salido para el baile, porque como era cerca iba en auto. No, gracias a Dios, no tiene dengue”, enfatizó la mujer.

En paralelo, el representante del artista, Ariel “Chicho” Cappozucca, también desmintió a Ventura y despejó algunas dudas, tras la consulta de este medio. Dijo que, en un principio, pensaron que se trataba de dengue “por los síntomas”; pero aseguró que “fue un ataque al hígado”.

Consultada por Teleshow, la prima del cantante desestimó la versión del dengue y señaló que no sabía con quién habló o de dónde sacó esa información Luis Ventura. “Me hubiera enterado porque me habría dicho mi tía. Tendría que tener un comprobante o un análisis de que Ulises dio positivo de dengue”, dijo Romina Olave.

Así comunicaron la suspensión del show de Ulises en redes

El artista cordobés tiene una agenda completa de compromisos que no han sido cancelados ni pospuestos, a excepción del anunciado en su cuenta personal. Entre ellos, se destaca un concierto que realizará el próximo 28 de abril en Uruguay.

Cabe mencionar que el intérprete de cuartero se encuentra muy enfocado en su carrera musical y no paró desde su regreso a la actividad, siendo su breve pausa por problemas de salud a principios del año pasado la excepción. En ese entonces, el cantante señaló que “son 23 años que vengo laburando y hay cositas que hay que cuidarse para cumplir con todo lo que tenemos”.

“Estoy evolucionando bien, mucho mejor. Fue algo que empezó con dolor en el pecho, con una tos seca, y bueno como estamos acostumbrados a la noche y a pasar un poco de frío, no me preocupé tanto, pero el martes ya empezó más fuerte y tuvimos que llamar al doctor”, completó, en ese entonces, en medio de una entrevista que dio lugar a un enorme agite del ámbito cuartetero.

También aprovechó a realizar un paralelismo con la carrera de su hermano, Rodrigo Bueno. “Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, dijo en una entrevista en Intrusos (América) el año pasado.

Ulises Bueno - No puedo fingirlo

Nuevo tema

El pasado 7 de abril estrenó el videoclip de “No puedo fingirlo”, canción que protagonizó con Sabrina Rojas y que grabó junto al grupo de cuarteto DesaKTa2.

“Borracho de amor me encuentro por vos, caen planetas cada vez que tú me besas, voy directo al sol / estoy loquito, loquito de amor / Me gusta tu piel, tu forma de ser / son tus besos que se apoderan de mi corazón / Me pongo muy loco al mirarte, mi amor”, entonan los cantantes mientras se ven imágenes de Sabrina en actitud sugerente y sexy.

La química entre el cuarterero y la actriz, sumada a la letra de la canción, dio pie a un sinfín de rumores de romance que, por el momento, no fueron confirmados ni desmentidos.