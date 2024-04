Mauro le soltó la mano a Furia en GH y la jugadora prometió venganza: “No puedo ser tonta”

Mauro le solto la mano a Furia en GH y ella prepara una venganza: "No tengo que ser tonta"

Los amores de hoy pueden no serlo mañana. Gran Hermano tiene muchas de esas idas y vueltas y así como la alianza de Cata con Furia cayó de un día para otro, la de la polémica jugadora con Mauro parece que también expiró. Los participantes, que vienen teniendo una relación más sostenida en el sexo que en el amor, están distanciados y el musculoso fue el que decidió romper con ella.

“Cuando llegué acá me di cuenta de cómo funciona esto, y lo de separar las personas del juego. Una de las que me lo enseñó fue Furia, que tuve la suerte de conectar con ella porque es una persona maravillosa, me ayudó y me contuvo mucho, pero acá venimos a jugar y es una de las jugadoras más fuertes que hay, y creo que es una gran posibilidad para que se vaya”, sostuvo el exrugbier en una charla en el confesionario.

No contento con eso, Mauro se dirigió al resto de sus compañeros para contarles su decisión de romper con Juliana y buscar nuevos socios en el juego. En una conversación con Catalina, Zoe, Virginia, Manzana, Paloma y Florencia se abrió sobre su cambio: “Separo mi relación de ella con el juego porque me conviene que se vaya”, reveló el joven, ante lo que el cantante, quien lo escuchaba atento, le recordó que no debía tenerle “lástima ni pena a nadie”.

Fue luego de ese momento en que Mauro sostuvo una conversación privada con Juliana, conocida como Furia, donde le reveló haber visitado el confesionario para expresar su intención de diferenciar sus emociones personales de las estrategias del juego, aunque admitió que le resultaría doloroso verla partir: “Fui al confesionario a tirar la posta, que estoy separando el juego de la persona. Estoy recontra agradecido de lo que pudimos tener pese a todo. En lo personal me pondría muy triste si te vas, pero en el juego me sirve”.

Furia y Mauro, entre el sexo, los sentimientos y cómo influye en la competencia su unión (Telefe)

La discusión entre Mauro y Juliana puso en evidencia las complejidades de las relaciones interpersonales en el contexto del concurso. Así ante esas declaraciones la joven respondió con una crítica hacia el manejo de las emociones de su interlocutor, sugiriendo que sus sentimientos de tristeza son efímeros. La conversación tomó un giro el día siguiente cuando ella le advirtió sobre las consecuencias de sus palabras, al argumentar que divulgar sus pensamientos abiertamente solo alimentaba los rumores y las especulaciones entre los participantes, un aspecto que podría afectar negativamente su percepción y estrategias dentro del juego.

Es que Furia se enteró de que la conversación en privado que había tenido con el exrugbier, éste había comenzado a divulgarla ante un grupo de participantes, por lo que en momentos en que él estaba acostado, ella re aclaró: “Le das de comer a los gatos. Dejá que pase el tiempo y vas a entender que hay cosas que te vas a guardar para vos porque si no les das de comer a los demás para que hablen”, para luego desvestirse y terminar juntos en la cama.

Incluso, luego de que la joven en medio de una charla con Emmanuel comentara lo ocurrido en las últimas horas, éste le reconoció que dentro de la casa hay muchos que celebran que ella engoa la cabeza ocupada en su relación con Mauro, para de esa forma quiter sus pensamientos de la estrategia de juego. Sin embargo, ella se mostró segura de sus actos: “Las cartas me dijeron ‘usalo hasta donde lo vas a usar’, es como ‘Furia, no seas tonta”.

Este incidente ilustra las dinámicas psicológicas y estratégicas que subyacen en el reality, donde los concursantes deben equilibrar sus emociones personales con las tácticas de juego para avanzar. La capacidad de los participantes para manejar adecuadamente estas dos dimensiones puede ser clave en su permanencia y éxito dentro de la casa.