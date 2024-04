El viaje soñado de Paula Chaves y Pedro Alfonso a Disney con sus hijos: su álbum de fotos

Paula Chaves y Pedro Alfonso viajaron a Disney con sus hijos (Video: Instagram)

Tal como habían hecho hace 12 años, Pedro Alfonso y Paula Chaves repitieron su viaje a Disney, pero esta vez como familia. La pareja viajó con sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa a la tierra creada por Walt Disney y a través de sus redes compartieron sus días de felicidad en los populares parques de diversiones de Orlando.

En aquellos años la pareja, mucho antes de casarse y de tener a sus nenes, estaban protagonizando Despedida de solteros, la primera obra que compartieron juntos, que inauguró las muchas temporadas teatrales del actor.

El tierno encuentro de los hijos de Paula Chaves y Pedro Alfonso con Mickey Mouse en Disney (Foto: Instagram Stories)

“Fuimos ahí porque nos divierten mucho los parques. En estas vacaciones volvimos a ser chicos”, contaban a la revista Gente junto a sus fotos en el castillo y las diferentes atracciones. “Sí, éramos dos nenes corriendo de juego en juego. Las montañas rusas fueron lo más divertido”, contaba Pedro, sobre cómo pasaron aquel momento en el que todavía eran novios con la animadora y faltaban unos años para que lleguen sus hijos.

Paula Chaves compartió una foto del recuerdo del primer viaje que realizaron con Pedro Alfonso a Disney cuando estaban de novios (Foto: Instagram Stories)

Por eso tanto la modelo como el productor expresaron toda su alegría por compartir esa experiencia, esta vez como una familia. “Volvimos siendo más felices”, puso Paula en su cuenta de Instagram junto a varias fotos con sus hijos, preparándose para subirse a un juego, disfrutando de los espectáculos que se presentan y registrando el encuentro de sus nenes con los personajes más famosos de la empresa. María del Cerro y su marido Meme Bouquet con sus hijas, Mila y Cala, también viajaron con ellos.

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a sus hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, disfrutaron de las atracciones de Disney (Foto: Instagram)

Así aparecen Olivia, Filipa y Baltazar abrazándose con un Mickey Mouse, entre tímidos y contentos por tener al personaje tan cerca o los bailes de Paula con la mayor de sus hijas por el parque, tal vez inspiradas en las producciones que se realizan en el parque. “Tan hija mía”, escribió divertida la conductora al compartir la pose de su hija más chica que aparece modelando al costado del popular ratón. También hay momentos que quedan como anécdotas del viaje, como el tierno paseo en calesita que dio la animadora con sus hijos en una espectacular calesita… ¡y el problema que tuvo ella para bajarse de un caballito!

La familia de Pedro Alfonso y Paula Chaves en el famoso castillo de la Cenicienta en Disney (Foto: Instagram)

Por supuesto que no faltaron las postales de todo el clan con el castillo de la Cenicienta como fondo. En fotos a los besos, junto a los más chiquitos de la familia, o en el momento del cierre, ya cuando comienza a anochecer en Orlando, Florida, al momento de los fuegos artificiales que marcan el final del día. También la familia pasó por el parque temático Epcot que tiene como principal atracción la Spaceship Earth, la esfera similar a una pelota de golf que es un punto obligado en el lugar. “Esta banda es muy valiente”, escribió Paula, sobre el momento en el que se subieron a la esfera.

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a sus hijos en la Spaceship Earth de Disney (Foto: Instagram Stories)

Allí también quedó registrada una tierna postal de su hija más chiquita. Con una mirada de embelesamiento, Filipa aparece expresando todo su asombro al conocer a Elsa, la protagonista de Frozen. Una dulce postal que fue celebrada por los seguidores de la pareja, quienes a través de las redes fueron compartiendo cómo se fue agrandando su familia y su día a día.

El dulce encuentro de Filipa, la hija de Pedro Alfonso y Paula Chaves, con Elsa de Frozen (Foto: Instagram Stories)

Unos días antes de emprender su viaje, Paula había reflexionado sobre su vida junto a un video en el que aparece besándose con Pedro. “Repasar y repasar. Todo lo que logramos. Agradeciendo siempre. Lo que construimos. Nuestra familia. Nuestro mundo. Con lo bueno y lo malo. La vida es un instante, y vivirla juntos es espectacular… Los 3 desde aquel 2010 donde todo empezó de a poco. Debería sonar Montaner, pero esta canción me encanta”, escribió, junto al tema de Lady Gaga en Nace una estrella llamado “Always Remember Us This Way”, o Recuérdanos siempre de esta manera.