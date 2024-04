El mensaje de Jesica Cirio a Lizy Tagliani y a sus compañeros en la vuelta de La Peña de Morfi: “Nunca bajar los brazos”

Jesica Cirio estuvo al frente de La Peña entre 2017 y 2023 (Foto: Franco Fafasuli)

A finales del año pasado, Jesica Cirio resolvió no continuar al frente de La Peña de Morfi (Telefe), donde venía desarrollando un rol en la conducción desde 2017, para afrontar nuevos desafíos. Lo expresó a través de un comunicado en el que resumió sus siete años en un programa que marcó un antes y un después en su carrera. “Pasé grandes momentos, aprendí mucho, me divertí y me siento orgullosa de este camino recorrido y de mi crecimiento”, señaló la conductora y destacó a Gerardo Rozín, creador del ciclo y quien confió en ella.

Esta mañana, en la víspera del comienzo de una nueva temporada del programa, este año con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco, Jesica se expresó en sus redes sociales con un conmovedor homenaje para el periodista fallecido en marzo de 2022 y su creación definitiva.

“Le deseo muchos éxitos a mi querida Lizy Tagliani, que se merece todo lo bueno y la amo, en su incorporación a La Peña de Morfi junto a Diego Leuco en su novena temporada. Y a mis amigos del equipo, mi admiración por nunca bajar los brazos y trabajar para que La Peña tenga el lugar que tiene en la tele, en la vida de los artistas y en cada hogar. Los quiero”, escribió.

El mensaje de Jesica Cirio para el nuevo comienzo de La Peña de Morfi (Instagram)

Semanas atrás, precisamente el 11 de marzo, Jesica recordó al conductor rosarino, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte. “Ya pasaron dos años desde que te fuiste, querido Gerar. Mi gran maestro, mi consejero en este medio. Mi amigo. Te extraño cada día más, siempre en mi corazón”, escribió al pie de una foto en la que se los veía juntos y sonrientes, con la escenografía de La Peña de fondo.

Jesica Cirio y Gerardo Rozín en Morfi

Mientras aguarda nuevos proyectos en la conducción, por estos días, Cirio se encuentra enfocada en su carrera de modelo y disfrutando de su historia de amor con Elías Piccirillo. El 17 de marzo, en la víspera de su cumpleaños, la conductora organizó un gran festejo con amigos donde presentó oficialmente su vínculo con el empresario.

La celebración tuvo lugar en un imponente complejo en Astilleros Milberg, donde asistieron unos 80 invitados de la modelo. En una suerte de vigilia en modo antidomingo, aguardaron que se hicieran las doce para que Jesica soplara las velitas a prueba de cualquier supersticioso. En ese momento, Elías la sorprendió con una propuesta de casamiento.

Luego, la pareja celebró su compromiso con una romántica pre luna de miel en las playas de Tulum, en México. De allí volaron rumbo a Italia donde se encontraron con Chloe, hija que la modelo tuvo con Martín Insaurralde, para continuar con el paseo por el Viejo Continente antes de regresar al país.

El saludo de Jesica en el día del cumpleaños de su novio, Elías

Elías es empresario, accionista y Director de la Tarjeta Sucredito y Director del Banco Sucredito y está de novio con Jesica desde fin de junio del año pasado. En diciembre se fueron a vivir juntos.

El sábado pasado, cumplió 39 años y su novia lo saludó en las redes ni bien dieron las 12, devolviéndole el gesto romántico. Lo hizo con una foto de un beso, entre corazones y con un texto en sintonía. “Feliz cumple mi vida. Te amo hasta el infinito y más”.

En cuanto a los rumores de boda, que surgieron rápidamente, Jesica dialogó con Teleshow y despejó algunas dudas. “No me caso, festejo el cumpleaños el domingo con familiares y amigos”, sostuvo la modelo, dejando en claro que de momento no está en sus planes formalizar la relación, al menos en el corto plazo.