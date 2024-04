Mirtha Legrand habló de la denuncia de abuso sexual contra Gonzalo Valenzuela: “Me sorprende, es desagradable”

Mirtha Legrand habló de la denuncia a Gonzalo Valenzuela por abuso sexual (Intrusos. América)

La noche del jueves, Mirtha Legrand realizó una de las actividades que más disfruta: ir al teatro. En compañía de su histórico asistente Héctor Vidal Rivas y su amigo Alejandro Veroutis, la Chiqui asistió al Paseo La Plaza para ver Mejor no decirlo, la obra de Imanol Arias y Mercedes Morán. Como es habitual en estos casos, recibió el cariño de los actores y la ovación del público dentro de la sala y atendió amablemente a los cronistas que la esperaban a la salida.

Como era de esperar, allí se refirió a la polémica que rodea por estos días a Gonzalo Valenzuela. El actor chileno fue pareja de Juana Viale, nieta de la conductora, con quien fue padre de Silvestre y Alí. Y más allá de su separación en 2014 y que cada uno fue rehaciendo su vida, mantuvieron un respetuoso vínculo familiar, preservando el respeto por los chicos.

Pero por estos días, tomó estado público la denuncia que en marzo de 2023 la periodista Karla Rocha le hizo al actor por abuso sexual. Hasta el momento, él se había mantenido en silencio pero decidió hablar del tema calificando las declaraciones como “un completo invento”, además de enfatizar su tranquilidad al afirmar que “nunca causó daño” a nadie.

Sobre esto Mirtha fue interrogada por el equipo de Intrusos que la esperaba en el Paseo La Plaza. “No estoy al tanto. Honestamente, no estoy al tanto y Juana no me dijo nada”, respondió a la consulta del cronista Alejandro Guatti.

Juana Viale y Gonzalo Valenzuela fueron pareja diez años

“¿En Chile pasó?”, preguntó la conductora y ante la respuesta afirmativa del cronista fue contundente. “No me incumbe”. Consultada sobre si le sorprendía, respondió. “Sí, me sorprende. Es desagradable”. Y se refirió al vínculo que mantiene con Valenzuela. “Tengo muy buena relación, cuando viene a los cumpleaños de los chicos nos vemos. Pero desconozco el tema. Es una notica fea, fea”, cerró, desde el asiento trasero del vehículo que la llevaría de regreso a su casa.

A poco más de un año, el supuesto hecho volvió a la primera plana cuando Valenzuela decidió hablar del tema en un medio de su país y entregar su versión. “Eso está donde tiene que estar, que es en las manos de la Justicia. Ese es un tema que no toco porque me parece superdelicado”, aseguró en un extenso reportaje que brindó a la Revista Velvet junto a su actual pareja, Kika Silva, y que estará disponible en las próximas horas.

“Yo estoy tranquilo porque nunca le he hecho el mal a nadie. En Argentina me pasaba que había mujeres que decían que habían estado conmigo y que yo nunca las había visto en mi vida. Todas calumnias”, sostuvo. Incluso para finalizar la nota expresó: “Van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles”, aseguró.

Tras las declaraciones del actor, Karla Rocha volvió a referirse al tema en sus redes sociales. “Me han llamado varias amigas que salió lo que pasó con el degenerado de Valenzuela (no sé llamarlo de otra forma) y quiero decir que la denuncia en carabineros la puse pocos días después de lo sucedido en marzo del 2023. No fue ahora, como dicen, aunque cuando hay abuso sexual no hay prescripción porque hay personas que demoran años en procesar lo sucedido”, apuntó.