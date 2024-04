Gran Hermano: así reaccionó Mauro al enterarse lo que dijo Furia de su desempeño sexual

Las palabras de Furia contra Mauro en GH (Video: Telefe)

En Gran Hermano (Telefe) el tema del sexo volvió a ocupar un lugar destacado. La presencia de Mauro, un exjugador de rugby de musculatura imponente, era finalmente lo que Furia estuvo buscando a lo largo de los tres meses de competencia hasta ese momento. Tan solo dos días después de la llegada del joven como nuevo integrante de la casa, la pareja ya había llevado a cabo actos sexuales, con una intensa sesión en el jacuzzi y la ducha, destacándose ambos como protagonistas de una ardiente maratón íntima.

Sin embargo, apenas unos días después entró la relación entre ambos en una nueva etapa, la de los celos. La jugadora más controvertida del reality show encaró al musculoso y no ocultó su malestar por verlo muy cerca de otra de las participantes. Toda la escena de celos se dio en la habitación de los hombres cuando Juliana confrontó al muchacho.

“Vos llegaste retarde igual, creo. No sé, habrás entrado a las 7, 8 de la mañana”, lanzó Furia, con dureza mientras él daba explicaciones sobre por qué no había ido a dormir con ella en la noche. “Sí, porque me quedé haciendo pan con El Chino para que tengan a la mañana”, se excusó, pero la respuesta no la conformó.

Furia y Mauro en GH tuvieron una noche de intimidad en la ducha

“Y con Rosina. Te olvidaste de un nombre”, se despachó, filosa. “Sí, igual Rosina vino después a hacer pan. Pero sí, se quedó con nosotros”, respondió, incómodo mientras Juliana cuestionaba una actitud que había tenido la participante uruguaya. “Muy bien, después de gritar y hacerte todo eso”, acotó ella, mientras la imitaba haciendo gemidos y se marchaba con la peor de las ondas.

Tras ello los roces continuaron y durante la noche del último sábado se vivió un momento muy tenso cuando ambos hermanitos discutieron fuerte sobre el sillón del living. Primero, con la presencia de Bautista, quien se corrió de lugar apenas advirtió la pelea, y luego con la de Emmanuel, sentado sobre el respaldo del sofá, Mauro y Furia no se detuvieron en la escalada del enfrentamiento que tuvieron.

“Hay cosas que no entiendo, pero eso de pincharme o pelearme para que discuta o entre, me parece que no va”, comenzó diciendo Mauro mientras estaba siendo abrazado por Furia y también por Bautista. “No soy Catalina”, le respondió la doble de riesgo. “No soy Catalina y no hice eso, dejá de mentir”. En ese instante, Bautista se levantó y se fue a sentar enfrente para dejar a la pareja hablar a solas. Sin embargo, Emmanuel, por el contrario, se quedó inmóvil y continuó presenciando la situación tensa que se vivía.

La discusión de Furia y Mauro en GH que terminó de la peor manera

“Pero no te voy a contestar ahora, está todo bien”, intentó bajar el tono Mauro mientras se incorporaba e intentaba sentarse mejor, alejando a Juliana con sus manos. “Ay, se enojó, mirá”, dijo ella, pero el joven continuó: “Posta, te digo, yo no voy a cambiar nunca mi manera de pensar con vos”. Entonces, Furia, sin soltarlo de la cintura, le dijo que ella no había dicho eso, y que no malinterpretara las cosas. Sin embargo, el muchacho siguió: “Yo no malinterpreto, solo actúo por lo que veo, por lo que escucho, no por lo que me dicen”. La respuesta de Juliana fue terminante: “Yo no dije nada así que no me jodas”, pero Mauro redobló la apuesta. “Ayer entraste a mi habitación a la noche y dijiste: ‘sos un gil’ y no sé qué”. “¡Pero no te dije gil, boludo!, fui a buscar unos caramelos, ¿qué flasheas?”, respondió enojada.

“Aparte, si querés hablar conmigo hablás conmigo, no con el grupo entero. Si querés hablar conmigo hablás conmigo, no con mis compañeros incluida yo que estoy adentro”, expresó la doble de riesgo., para luego continuar: “Ellos no son parte de lo que yo hago con vos”. “Pero pueden escuchar tranquilamente”, se defendió el joven. “Por eso mismo, porque te gusta que lo escuchen”, cerró Juliana y se tomó la cabeza con las manos. “Sos muy chiquito, me voy, cuando se te pase, avisame y si no, andá a la concha bien de tu madre, me tenés harta”, le disparó a la vez que se alejaba hacia la habitación visiblemente enojada por la situación.

En medio de ese panorama, en las últimas horas se los pudo ver a Florencia y a Mauro en una charla distendida mientras tomaban sol. cuando ella le explicaba que quizás Furia se estaba aprovechando de él para mejorar su imagen, e incluso no dudó en replicar lo que se habla del joven: “Dijo que eras falopero, eso no está bueno”, a lo que él replicó que eso es una de las cosas que no entendía de la dinámica del juego, ya que en caso de que él se hubiera expresado de la misma manera estaría cancelado por el público.

Ante ello, Florencia continuó: “¿Sabés qué? No lo pasan lo que dice ella, para mí, porque no puede ser. Y que tenías el pito chico también lo dijo”, ante ello, Mauro expresó: “Y bueno, sí. ¿Qué querés que haga? No puedo hacer nada”, tras lo cual su interlocutora intentó hacerlo entrar en razones: “¿Para qué la seguís? Te está denigrando”.