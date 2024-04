Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, enamorados recorren cada uno de los paisajes europeos

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel se mostraron juntos y enamorados en Bélgica (Foto: Instagram)

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel, están juntos hace casi un año, y viajan mucho por razones laborales del actor, como presentarse en diferentes Festivales de Cine o por el rol que el tiene como imagen de una marca de ropa masculina. Ella, que es empresaria, recorre junto a él ciudades para avanzar con ideas y proyectos. Cada uno por su lado subieron a sus redes sociales historias donde comparten la ciudad de Brujas en Bélgica.

Guillermina subió una foto de él, con algunos emojis, carita con corazones, un corazón colorado intenso y un fueguito y por supuesto citándolo con su cuenta de Instagram, y él, publicó una foto de Valdés tomando un café en una plaza frente a una iglesia y destacó: “Atracción turística” y arrobó a la cuenta de ella.

Guillermina Valdes y Joaquin Furriel en "Brujas", Bélgica (Foto: Instagram)

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel no son de mostrarse demasiado en público, pero tampoco se ocultan. Cuando blanquearon la relación todos quedaron muy sorprendidos, pero “no hay tanto misterio según dicen ellos mismos”, se conocieron en Lollapalooza de marzo del año pasado y comenzaron una relación para conocerse, y saber el uno del otro. Furriel estuvo en pareja con Paola Krum y con quien tuvo una hija llamada Eloísa, mientras que Guillermina tiene tres hijos junto a Sebastián Ortega y con Marcelo Tinelli tienen a Lolo.

La foto que Guillermina Valdez le tomó a Joaquin Furriel en su viaje en Brujas (Fuente: Instagram)

El año pasado las versiones de romance aparecían de todos lados, en especial para ella, adjudicándole diferentes novios, pero el candidato era Joaquín Furriel, uno de los actores argentinos más conocidos de la ficción argentina. El actor hoy está viviendo un gran momento por las excelentes críticas que está recibiendo su última película “Descansar en paz” junto a Griselda Siciliani y el “Puma” Goity. Por este film dirigido por Sebastián Borensztein, Furriel se llevó el premio como mejor actor en el Festival de Cine de Málaga, en España.

Joaquín Furriel en la película Descansar en paz (Foto: Netflix)

En el mes de diciembre, el actor expresó sobre la propuesta de trabajar en el exterior: “Por un lado, estoy muy entusiasmado con el proyecto, y por el otro, con ese sentimiento de desconocimiento de cómo va a ser. Yo pasé dos o tres meses afuera, de hecho estuve filmando en la Patagonia, pero nunca tanto. Estaré la mayor parte del tiempo en Madrid, una ciudad que para mí es como una segunda casa. Tengo amigos, parte de mi familia está allá, uno de mis hermanos vive en Palma de Mallorca... con la tecnología las distancias se achican, y cualquier lugar con vuelo directo hace las cosas más fáciles. Pero yo soy un enamorado de mi país. Tuve muchas posibilidades de trabajar afuera e instalarme por mucho tiempo, y sin embargo, elijo la Argentina a pesar de todas las dificultades que atravesamos”.

Joaquín Furriel habló de su romance con Guillermina Valdes

También agregó, en diferentes declaraciones periodísticas, sobre su noviazgo con Guillermina Valdés en este momento de su vida: “No tiene que ver con la edad, sólo elegís estar con alguien para potenciar la vida. Cuando empezás a poner en palabras lo que sentís, es porque no sucede. Las palabras son para ordenar el afuera, el sentimiento es difícil definirlo, no habita el mundo de las palabras (...) No tengo nada que ocultar, pero tampoco nada que mostrar”.

Con respecto al tema de la distancia y los inconvenientes que pueden surgir, Joaquín fue contundente: “No hay nada que te garantice nada. Para todo se encuentra la fórmula cuando hay ganas”. Y la modelo también habló sobre el actor y sobre el vínculo que los une.

La empresaria esta saliendo hace siete meses con el actor

Guillermina y Joaquín continúan su romance, acompañándose, todo lo que pueden a pesar de la distancia, y esos kilómetros se acorta inmediatamente cuando hay un vuelo disponible. Algunos amigos cercanos dicen que realmente a los dos se los ve muy entusiasmados.