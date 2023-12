Guillermina Valdes habló de su vínculo con Joaquín Furriel y reveló el gran paso que dieron juntos

Guillermina Valdes habló de su relacion con Joaquin Furriel (Video: Socios del espectáculo)

Guillermina Valdes está pasando por una buena etapa de su vida, a nivel personal y laboral. La empresaria lleva adelante varios proyectos mientras disfruta de su noviazgo con Joaquín Furriel, el actor que conoció en el festival Lollapalooza. Ellos salieron varios meses en secreto hasta que decidieron blanquear su vínculo amoroso.

En una entrevista con Socios del espectáculo (El Trece), Guillermina hizo un balance de este 2023: “Fue un año súper lindo, estoy con un proyecto personal hermoso, estoy inundada de amor. Yo soy muy agradecida de todo lo que vivo. El proyecto tiene que ver con la escritura y me está haciendo muy bien. Está buenísimo el proyecto, está quedando divino”.

Cuando le consultaron sobre su romance con Joaquín, la emprendedora respondió: “Ya vamos siete meses. Conocí a la familia, son un amor. Él conoció a mis hijos mayores, se cruzaron”. Respecto a su hijo pequeño Lorenzo, fruto de su relación con Marcelo Tinelli: “A Lolo todavía no, lo vio una vez un ratito. Somos muy respetuosos de nuestros hijos, de los tiempos, también de los tiempos nuestros”.

Además, Valdes manifestó cómo vive el amor con Furriel: “Lo importante es estar bien, los encuentros, estar en paz con los que elegís estar, conocerse, darse ese lugar, sin ponerse etiquetas ni títulos, ni armar historias para el afuera”.

Joaquín Furriel y Guillermina Valdes

Luego, se refirió a su vínculo actual con el conductor del Bailando 2023 (América): “Vivimos en el mismo edificio, por ahora estamos bien así, después iremos viendo”. Cuando le consultaron sobre Milett Figueroa, la actriz peruana que tiene un romance con Tinelli, ella aseguró: “No hablamos de eso, pero sé que está muy bien, a mí me alegra, primero como persona que quiero y admiro. Después como papá de mi hijo, él tiene que estar bien y sé que así esta. Estoy contenta, no la conozco pero ya la voy a conocer”.

Cabe recordar que Marcelo Tinelli y Guillermina Valdes se distanciaron en mayo de 2022, luego de nueve años de relación. En una entrevista reciente, el conductor habló de Furriel en Socios del Espectáculo. Todo comenzó cuando le consultaron si la empresaria seguía viviendo en el mismo edificio que él. “Si, sí, Guille todavía está en el edificio con Lolo”, respondió Tinelli.

“Nos cruzamos en el gimnasio, nuestro hijo sube y baja permanentemente”, explicó Marcelo respecto al vínculo cercano que mantiene con la madre de su hijo más pequeño. “¿Y con Furriel también? ¿Si te lo cruzás todo bien?”, le preguntó el periodista. Con total sinceridad, el presentador le contestó: “No lo he visto nunca”.

Además, Tinelli aprovechó para aclarar que siempre tuvo buena onda con Joaquín, ya que al ser actor se lo habrá encontrado en diferentes lugares: “Pero las veces que lo he visto al novio de Guille ha sido muy buena onda conmigo, sin haber estado de novio con ella”. En el final, aseguró: “Por supuesto que conmigo va a tener la mejor siempre, lo admiro como actor además.

A principios de octubre, el conductor había hablado de Furriel en tono de broma durante la emisión del Bailando. En momentos en que se encontraba realizando una publicidad luego de la actuación de Anabel Sánchez y su pareja, Tito Díaz, Marcelo afirmó: “Tenemos que armar un viaje a Mar del Plata. Yo antes iba a otra playa, me limpiaron, así que ahora voy a Mar del Plata”. De manera inmediata, provocó la risa de los presentes en el estudio por la salida humorística.

Además Tinelli aseguró en tono irónico: “Hasta Mar del Plata llego, hasta Miramar podría llegar; pero para allá, la roja...”. Fue en ese instante en el que la locutora Marcela Feudale reforzó sus palabras al aclarar: “Prohibido Necochea”. Fue entonces cuando Marcelo rápidamente recogió el guante: “Ya otros están entrando por ahí”.