Alfa arremetió contra Cata de GH por una versión de que habría querido seducirla: “Le tengo repulsión”

Alfa volvió a las redes tras su internación y en un vivo con Romina criticó con todo a Catalina

A tres días de haber sido dado de alta, después de un episodio de arritmia y alta presión cuando salió de la casa de Gran Hermano 2023, Alfa ya volvió a su rutina. El exparticipante del reality realizó un vivo para su cuenta de Instagram junto a Romina Uhrig y se despachó contra Catalina Gorostidi, o Cata como la conocen en la casa.

El coleccionista de 62 años había tenido fuertes discusiones con la pediatra dentro del reality y, en el live que hizo en la red social volvió a apuntar contra ella. “Hoy se va Joel. Se tiene que ir ahora”, pronosticó la exdiputada, pero Walter no estuvo de acuerdo. “Se tiene que ir Cata”, lanzó. “Pero hoy no está Cata nominada”, lo corrigió ella, pero él insistió.

“No importa, se tiene que ir porque metió información de afuera. La tienen que echar”, arrojó, picantísimo mientras aseguraba que a “Isabel la sacaron de la casa” por menos, mientras contaba que estaba pasando el feriado en la casa de Romina y continuaba mejorando con su salud.

Alfa realizó un vivo con Romina Uhrig, tras haber sido dado de alta, y cuestionó con todo a Cata de GH (Foto: Instagram)

“¿Ustedes vieron toda la info que tiró Catalina sobre el afuera? A mí me dijeron que no podía decir información, pero ella está diciendo de todo. Así que la producción quiero que tome las mismas medidas, exactamente las mismas que tomó con todos”, arremetió, con dureza.

Incluso Alfa salió a bancar a Emmanuel, tras una cena de nominados donde todos apuntaron contra él. “Me hicieron acordar a cuando me atacaban a mí, que se juntaban todos en la cocina a atacarme a hablar mierda”, recordó, mientras Romina buscaba que no se altere con un “cálmate, te dije, loco”.

“Opté por no darle más bola a nada ni a nadie. De verdad opté por eso. ¿Sabes qué es una picadora de carne?”, señaló, sobre su actitud para no tomarse a pecho las críticas, cuestionamientos y comentarios que surgen en el reality. Pero le duró poco.

La pelea que Alfa y Catalina tuvieron en GH antes de que ambos regresen al reality de Telefe (Foto: X)

“Todos tenemos gente que nos quiere, gente que no, gente que nos bardea, gente que nos inventa, que nos dicen cosas”, señaló, mientras Romina bloqueaba a algunas personas del vivo que la insultaban o que llamaban “viejo” a Alfa.

Pero el exparticipante siguió contra la médica. “A mí me contaron lo que está diciendo la prima de esta piba Gorostidi”, señaló, en alusión a que la joven contó en Cortá por Lozano que la mala onda con Catalina habría comenzado cuando ella lo rechazó, después de que él la habría invitado a tener una cita en su velero.

“¿Ustedes pueden creer de que yo llegue a invitar a tomar un vaso de agua a esa piba Gorostidi? Primero, no la soporto del primer día. Segundo, no es mi tipo. Tercero, no me gusta lo más mínimo. Y cuarto, tengo una repulsión total contra ella. ¿Cómo va a decir la prima de que yo la invité a navegar y como ella me dijo que no quise tomar represalias?”, aseveró.

Cata en un duro momento en la casa de GH, peleada con Furia tras sus discusiones con Alfa (Foto: GH, Telefe)

“¡Ustedes están todos locos de verdad! ¿Ustedes pueden creer, de verdad, que yo la puedo invitar a navegar a esa piba? Ni loco, ni un vaso de agua y los que me conocen saben que es así. Igualmente ya está, que siga con su vida”, señaló. “A Cata le dio bronca que yo entre porque se dio cuenta que yo le iba a sacar la careta y y Furia me escuchó. Furia me escuchó por un par de cosas que le dije. Ahora está mucho más tranquila que antes”, dijo.

Hacia el final, llevó tranquilidad sobre cómo se encuentra hoy tras estar hospitalizado. “Para los que se preocuparon por mi salud, ya pasó. Fue un suceso de alta presión, ya gracias a Dios superado. Bien, tranquilo. Sigo con mi vida”, cerró.