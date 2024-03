Alfa reapareció en las redes tras su internación y compartió una foto con sus amores: “En camino de nuevo”

Alfa compartió una foto junto a su hija y su nieta tras ser dado de alta (Foto: GH, Telefe)

Fueron días difíciles para Alfa de GH. Su sorpresivo ingreso a la casa de esta temporada de Gran Hermano 2023 terminó no resultando como deseaban y 48 horas después de su ingreso tuvo que salir para ser internado. “Me hicieron tres electroshock”, contó a Teleshow después de ser dado de alta, luego de permanecer dos días hospitalizado.

En el mediodía del sábado el exconcursante del reality show de Telefe reapareció en su cuenta de Instagram, donde es muy activo, para compartir una foto junto a su hija y su nieta y agradecer la preocupación como las muestras de cariño que recibió por su cuadro de salud.

“Feliz. Recuperándome de un episodio de alta presión complicado”, puso en la red social el coleccionista de autos de lujo de 62 años. “Gracias a mis amigos del alma, a quienes me quieren y quiero. Gracias a mi hija y a mi hermano que están siempre, gracia a esa gran familia que es Telefe”, puso, mientras le agradecía a Santiago del Moro.

“¡A todos abrazo del alma! ¡Aquí ya en camino de nuevo!”, concluyó, esperanzado junto la canción “A los jóvenes de ayer” de Serú Girán. Todo lo acompañó con una selfie que se tomó al costado de una pileta junto a Ángeles Santiago, su hija, y su nieta Joaquina.

“Las mujeres de mi vida son mi mamá y mi hija. Y ahora mi nieta”, había contado Walter cuando salió del programa en diciembre del año pasado. “Se llama Joaquina. Es divina, me conoce más por la televisión. Personalmente me tiene miedo y cuando ve los programas dice ‘abu, abu’”, aseguró en aquel momento. “Cumplió un año el día que entré a Gran Hermano. Me conoce por la televisión”, reveló.

Pero no fue todo. También Alfa reposteó una publicación del DJ y cantante Maxi Trusso, quien es su amigo, y le deseó una pronta recuperación. Incluso Walter protagonizó uno de los videoclips del artista, más precisamente “When i’m dreaming”.

Alfa cuando abandonó Gran Hermano 2023. Después tuvo que ser internado por tener la presión alta y una arritmia (Foto: GH, Telefe)

En diálogo con Telshow, unas horas después de haber sido dado de alta, Walter expresaba su felicidad por salir de la clínica.

“Ya estoy en casa. El tema de la presión lo controlaron, queda ahora el tema de la arritmia”, se sinceró, mientras relataba el crudo episodio que vivió durante su internación en la clínica de San Isidro.

“Me hicieron tres electroshocks y no lo pudieron controlar. Así que vamos a ver cómo sigue, nada más”, había dicho sobre su hospitalizalización, mientras agregaba que está enfocado en su tranquilidad y lejos de los sobresaltos.