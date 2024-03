De Charly García a Ricardo Darín y de la emoción al disparate: los videos de los famosos saludando a Beto Casella por su cumpleaños

Charly García, Diego Capusotto y Andrés Ciro saludaron a Beto Casella por su cumpleaños (Instagram)

Beto Casella cumplió 64 años y anduvo de festejo durante todo el día. Tanto en las mañanas de Rock & Pop donde conduce Nadie nos para, como en las noches de El Nueve donde lidera el clásico Bendita, el periodista compartió diferentes celebraciones con sus compañeros de trabajo. Le cantaron el feliz cumpleaños, le hicieron regalos y sopló las velitas. También recibió innumerables saludos en las redes sociales, y uno de ellos se destacó por encima del resto.

“Por qué no compartirlo” se preguntó Casella en el texto que escribió en su perfil de Instagram. La referencia era para un compilado de saludos de Charly García, Ricardo Darín, Diego Capusotto y Andrés Ciro Martínez, que decidió mostrar a sus seguidores integrándolos al festejo.

El más destacado sin duda es el de Charly García, celebrada especialmente por los fanáticos del músico. “Hola Beto, feliz cumpleaños. Un gran abrazo, y acordate que no se rompen los códigos de las personas”, le dice García con una sonrisa.

A continuación aparece Diego Capusotto, desde atrás de una columna y con una muñeca en sus manos. “Querido Beto, mirá que contenta que está la piba”, señala el actor como preludio a un discurso con su sello. “Cómo no recordar esa caminata a Luján en ojotas, que casi estuvimos a punto de robarnos el mismísimo santo grial”. Y del delirio, pasa al saludo formal: “Te mando un gran abrazo, un apretón de manos y siempre tuyo”.

El saludo de Ricardo Darín a Beto Casella

Ricardo Darín fue otra celebridad que saludó al conductor. En esta oportunidad, lo mostró al aire de Bendita y luego lo reprodujo en su perfil de Instagram, como el primero de esta saga. ”Feliz cumpleaños Beto querido, que la pases muy bien rodeado del amor de toda la gente que te quiere. Te mando un abrazo enorme, seguí así”, expresa el protagonista de Argentina, 1985.

El tercer video corresponde a Andrés Ciro Martínez, que lo definió como “Un gran navegador, un piloto del sentido común”. El excantante de Los Piojos destacó que “entre las tormentas vas por el camino del equilibrio, y eso siempre trae paz y relajación. Y entre tanto que apuesta al escandalete o a llamar la atención, siempre mantenés un ancla que te guía, que es el barrio, el laburo, habértelas rebuscado siempre”. Finalmente, el músico destaca que esta actitud “hace sentir que las cosas no están perdidas entre tanta locura. Te mando un gran abrazo y por muchos años más”.

Vale destacar que Beto recibe este cumpleaños con un gran desafío profesional en el horizonte. Con su éxito probado en televisión y en radio, en abril desembarcará en el streaming para probar suerte en el fenómeno de comunicación propio de esta época. Será una de las caras de Bondi, la plataforma que lanzará la productora Mandarina, donde compartirá espacio con Ángel de Brito, justamente su competidor de cada noche en la pantalla chica.

En diálogo con Teleshow, Casella aseguró que está ultimando detalles para conformar su equipo y adelantó de qué se tratará su programa. “Vamos a hablar mucho, lo nuestro es hablar y en mi caso el público que yo tengo es muy claro: es de 20 a 60, hombre y mujer por igual, por lo cual cada vez que pienso un tema tiene que ser para ellos y en un formato popular”.

En este sentido, agregó que “en un programa mío es raro que se hable 20 minutos de fútbol o de una temática que no sea para todos. Los temas serán los que a mí me desvelan y que me parece que son de interés en general de la gente como la vida, las nuevas formas de relacionarnos, las nuevas formas de pareja”, sostuvo el conductor, dando detalles exclusivos de su nuevo proyecto.