Santiago Artemis sufrió un terrible ataque homofóbico en la calle: “Había un charco de sangre enorme”

Santiago Artemis sufrió un terrible ataque homofóbico en la calle: "Me cortaron"

Un lamentable episodio de violencia sufrió el diseñador Santiago Artemis en plena calle cuando fue atacado por dos personas y lastimado con un objeto punzante, en un claro ataque homofóbico. El hecho sucedió después de recibir una serie de insultos cuando iba a comprar comida y en plena vía pública.

“Fui atacado por dos personas en la calle hace 48 hs. No quería contar esto porque, además de preocupar, tenía miedo de que ustedes se asusten. No me pasó absolutamente nada gracias a Dios”, empezó escribiendo en su cuenta de Instagram.

“La homofobia todavía existe y gente mala ni hablar. ¡Pero estoy bien y agradezco a mi amigo Salvador Lloveras que estuvo conmigo en este proceso! Una de las personas más hermosas que conozco. El lunes retomo mis clientas y mis actividades. A parte a mí me daba vergüenza contarlo, pero sé en mi corazón que explico esto para que ustedes puedan comprender mis ausencias en redes estos días o sus preocupaciones si las tuvieran”, relató.

El posteo de Santiago Artemis tras ser recibir un terrible ataque homofóbico en la calle: "Me cortaron" (Foto: Instagram Stories)

“Gracias a las enfermeras, a todo el equipo de la policía y el SAME que me convencieron para que fuera (por miedo a que alguien me vea, qué estupidez). Che, gracias a todos por el amor. No imaginé tanta buena onda. O sea, la gente me habla siempre, pero no me dan las manos para responder. Los amo. Real”, puso, unas horas antes de contar a través de un video el triste hecho que padeció.

El diseñador, uno de los más reconocidos del país y elegido por muchísimas famosas de Argentina y el mundo, relató lo que tuvo que vivir. “Voy a hacer medio corta esta historia porque no me parece cómoda, pero i’ll do it anyway. Fui a buscar comida a uno de mis restaurantes favoritos de la zona. Estaba de chupín y remera. Lo explico porque si bien, ni yo ni nadie merece ser violentado por cómo te vestís, no estaba vestido en ‘modo Artemis’, estaba vestido en modo nada”, contó.

Santiago Artemis, uno de los diseñadores argentinos más reconocidos en nuestro país y el mundo

“Creo que lo que hizo que me insultaran es que yo tenía una remera de los Osos Cariñosos en rosa, pero nada fuera de lo común. Cuando llego a un lugar me empezaron a insultar dos chicos y eran todas palabras que hacían referencia a gay. Los insultos que escuchaba eran ‘trolo’, ‘gay’ y era como una máquina del tiempo. Pero no les di bola y creo que eso hizo que uno me persiguiera”, rememoró el ataque homofóbico que tuvo.

“Antes de entrar al restaurante siento algo en la pierna, pero pensé que era un pellizcón o algo así. Cuando me senté una pareja de turistas norteamericanos de 70 u 80 años me preguntaron si estaba bien, les dije que sí y ahí me dijeron que estaba sangrando. Había un charco de sangre tan grande que si la foto la muestro acá me rajan de Instagram”, señaló desde una serie de stories que realizó.

Santiago Artemis junto a Katy Perry, una de las primeras celebrities internacionales a quien pudo vestir

“Ahí arrancó el proceso de llamar a la ambulancia, describir lo que pasó. Me llevaron en una ambulancia y me tuvieron que coser porque me cortaron en una pierna. Si soy honesto, el robo de un celular que me hicieron en 2022 siempre tiene que ver con lo mismo. Cierta sensación de abuso porque sos gay. Fue muy shockeante pasar por todo eso de las ambulancias, los gritos”, señaló, el diseñador que tuvo que ser suturado y ahora permanece en reposo.