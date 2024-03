Las fotos de los famosos en la avant premiere de la película Como el Mar

La avant premiere de famosos en el estreno de Como el mar (RS Fotos)

Este miércoles por la noche, muchas celebridades se dieron cita en Cinemark Palermo para disfrutar del estreno de la película Como el mar, protagonizada por Sofía Gala Castiglione y Zoe Hochbaum, quien también es coguionista y productora del filme. La producción, que fue producida por Orca Films y dirigida por Nicolás Gil Lavedra, cuenta con la participación especial de la actriz española Carmen Maura. Se trata de una coproducción entre Argentina y Uruguay, que llegará a los cines comerciales del país este próximo jueves 28 de marzo.

Moria Casán, infaltable, en el estreno de Como el mar, protagonizada por su hija, Sofía Gala Castiglione

Moria Casán, Fabián Doman, Mariana Genesio Peña, Claudia Piñeiro, entre otros, disfrutaron de este drama familiar conmovedor, que fue galardonado en el Iberoamerican Film Festival con el Premio Panorama Latino y con el Premio Mauricio Litman Voto del Público en la competencia de largometrajes de ficción del Festival Internacional de Punta del Este.

El periodista Fabián Doman con su pareja, Viviana Salama

El filme, que narra la emotiva relación entre madre e hija, fue elogiado por su sensibilidad y destreza narrativa al capturar tanto la atención del público como la crítica especializada. Cabe destacar que la filmación de este proyecto se llevó a cabo en diversas locaciones de Uruguay, abarcando desde la capital, Montevideo, hasta las remotas y pintorescas playas de Cabo Polonio. Una de las figuras centrales durante esta etapa fue Carmen Maura, conocida por su papel en Mujeres al borde de un ataque de nervios, quien destacó por su conexión con el equipo de producción y el elenco.

Mariana Genesio Peña en la avant premiere de Como el mar

“Como el mar es una película que aborda los vínculos y habla de ellos, que explora la complejidad de las relaciones familiares, entrelazando el dolor de la pérdida con la esperanza de la redención, que se pregunta sobre las maternidades y los modos de maternar, que indaga en las femineidades y sus lugares en la sociedad, aquello que es esperable y lo que viene a alterar lo establecido”, cuenta su director, Nicolás Gil Lavedra.

Claudia Piñeiro con su pareja Ricardo Gil Lavedra en el estreno del filme Como el mar

El filme se proyectó en Uruguay, en febrero, en el marco de la 26 edición del festival esteño, con gran repercusión entre el público y la crítica. “Este primer estreno en Uruguay es muy emocionante, porque es un lugar que me ha dado trabajo, amistades, amores, me ha dado todo así que no puedo estar más contenta de estrenar acá”, dijo Hochbaum a El Observador luego de la proyección.

Liliana Parodi en la alfombra roja de Como el mar

En Como el mar, Azul (Hochbaum) y Paula (Castiglione) tienen 17 y 34 años respectivamente y acaban de perder a su mamá, Teresa. La muerte plantea una tensión entre las hermanas y revisando los cajones, Azul descubre un dato revelador: Paula en realidad no es su hermana sino su mamá, y Teresa no es su madre, sino su abuela.

Zoe Hochbaum, coguionista y productora de Como el Mar

Sofía Gala Castiglione en la presentación del filme Como el mar, que protagoniza

La adolescente entra en shock y quiere saber todo sobre su padre. Paula le habla de un escape a Cabo Polonio y de un romance pasajero. Y juntas resuelven volver a los hechos y desandar el pasado para encontrar la verdad. En la travesía cumplen con una parada obligatoria por lo de tía Mecha (Carmen Maura) y en cada experiencia van recuperando un poco de su historia y construyendo el nuevo vínculo, con incertidumbres y temores, albergadas por los mágicos atardeceres del cabo, y tratando de responder el gran interrogante que plantea la película: “¿Es perdonable la mentira por amor?”.

La periodista Romina Manguel en el estreno de Como el mar

El emotivo saludo entre Moria Casán y Sofía Gala unos minutos antes del estreno del film Como el mar