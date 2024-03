El fuerte cruce ente Furia y Ariel Ansaldo en Gran Hermano: “Mirá quién habla”

El fuerte cruce de Ariel Ansaldo y Furia en Gran Hermano: “Mirá quién habla” (Video: Telefe)

Este martes Ariel Ansaldo popularmente conocido como Big Ari regresó a la casa de Gran Hermano y generó mucho contenido tras su aparición en el reality. El día anterior lo había hecho Alfa, su enemigo de la temporada pasada y de hecho, al verlo no pudo evitar la indignación.

En primera instancia el ingreso de Ariel fue por una edición especial del “Congelados”. En este caso, el ex “hermanito” entró con Cariños, la mascota de papel de Juliana Furia Scaglione y que esta tarde los participantes la hicieron volar por fuera de la casa atándola a una serie de globos con el deseo de que se convierta en un “golden ticket” para que alguien entrara a jugar a la casa. A pesar de que Ariel ingresó con buena onda y teniendo ese gesto para con Furia, la armonía se terminó y todo terminó en gritos, una situación que generó debate en las redes sociales.

El hecho se dio minutos después cuando Big Ari volvió a la casa pero esta vez con una valija y para quedarse unos días, al igual que su excompañero. Su ingreso trajo alegría entre los participantes, quienes lo abrazaron y se mostraron felices, salvo la doble de riesgo, que se quedó aislada con su nuevo amigo, quien se fue molesto a otro ambiente a la espera de que le abran el confesionario para elevar sus reclamos. “Yo no me voy a quedar si entra este tipo”, fue una de las frases que dijo Alfa, ofuscado.

Juliana se aisló del grupo para hacerle compañía a Walter y picanteó a Ariel con una serie de comentarios. “Tenés la voz parecida a Lisandro y me molesta escuchar tu voz”, comentó Furia mientras el recién llegado hablaba con el resto de los hermanitos. “¿Tengo la voz parecida?”, le preguntó Ariel sorprendido por el comentario. “Sí, bajá un poco el tono de tu voz porque a él (por Alfa) le molesta, ¿dale?”, insistió Juliana. En ese momento, se mostró confundido por la reacción de Juliana y fue Virginia quien lo alertó: “Te está pidiendo que no hables fuerte porque a Alfa le molesta”. Con personalidad y sin rebajarse, el exparticipante comentó: “Bueno, taponcitos para los oídos”.

Así abrazaba Furia a Alfa en su ingreso

Por su parte Juliana, que desde el primer día se muestra filosa y con mucha personalidad, insistió: “Estoy diciendo que no grites tanto”, le aclaró desde la habitación mientras todos estaban en el living. En tanto, Ansaldo tampoco se quedó atrás y arremetió contra la influencer: “Bue... mirá quien habla”.

Paralelamente Furia hizo algunos comentarios desafortunados sobre la presencia de Ariel en la casa que no fueron bien recibidos por los internautas y que generó repudio incluso en su propio fandom. “Traigan más comida que este se come todo”, fue una de las frases desafortunadas. Paralelamente, Alfa amenazó con irse de la casa a la cual entró solo por unos días al igual que Ariel.

La bronca de Alfa por el ingreso de Big Ari a la casa de Gran Hermano

En primera instancia pareció que el parrillero de Berazategui iba solo por el Congelados. Una vez que el mismo finalizó, Alfa comentó: “Ni lo miré, no lo quise mirar”, sostuvo. Sin embargo, la sonrisa se le borró minutos más tarde, cuando volvió entrar y anunciaron que Ansaldo se quedaría unos días a ser parte del juego, al igual que él.

Todos corrieron a abrazar a Ariel, felices, cuando hizo su reingreso. Pero Alfa empezó a caminar en círculos. “Me voy, yo me voy. Agarro la valija y me voy a la mierda. Me voy a mi casa con mis amigos”, amenazó. Furia lo seguía, tratando de convencerlo para que revea la situación. Incluso Ansaldo hizo lo mismo: “Pero daaaale, quedémonos a disfrutar, los chicos están contentos”. Y cuando estaba por encarar para el confesionario para anunciar su salida, Santiago del Moro se enlazó con la casa y le pidió que se acercara al living para charlar con él y con todos.

En la temporada pasada, Alfa y Ariel discutían a diario

“Alfa, honrás la casa como pocos, sos un jugador de toda la cancha, hay gente que te quiere, gente que no. Sos blanco o negro, no tenés matices. Pero me parece que vos podés educar mucho a los chicos, porque ya estuviste ahí. Este es un juego de convivencias y en las diferencias, está cuando uno tiene que sortear un montón de cuestiones que tienen que ver con lo personal. Digo esto, porque no todos los que están ahí se bancan. Y en la vida pasa lo mismo, tenés que surfearla. Vos tenés todo el derecho del mundo para estar ahí, Big Ari también. La casa es de Gran Hermano, el dueño es el Big. Hay obstáculos, vos sos una persona durísima y no podés decir que te vas porque llega Big Ari, Alfa. Quien te enfada, te domina”, le dijo el conductor del reality de Telefe.

Ariel volvió a GH y Alfa amenazó con abandonar la casa

“No, no me enfada, no es cuestión de enfadarse”, respondió Walter. “Pero dale, vamos a disfrutar juntos, Alfa”, lo alentó Ariel, componedor. “Cada uno haga la suya, la casa es gigante. No me podés abandonar a esta altura, Alfa. Tenés todo el derecho del mundo a irte, como cualquiera. La puerta está abierta para todos. Son gente que estimo y no quiero que se la pierdan. No te enojes, Alfa”, insistió Del Moro. “No me enojo, negrito. No es que me enojo. No estoy cómodo. Yo vine para disfrutar, creo que estoy disfrutando con todos. Me he llevado bien con todos, salvo algunas muy pocas excepciones, nos hemos matado de risas. Hasta ahora yo venía disfrutando, pero esto no”, justificó Walter indignado por la decisión de la producción.

“Eso que te generó Ari a vos, a lo mejor es lo que vos le generaste a alguien en la casa y se lo tuvo que fumar, ¿entendés? Entonces, cada uno se adapta, la casa es grande. Adaptense, chicos. Es un juego de convivencia”, insistió Del Moro. Sorprendido por la reacción de Walter, Big Ari acotó: “Tampoco soy Judas, pará un poco Alfa. No vino nadie a hacertela pasar mal. No sos el protagonista, vamos a disfrutar con los chicos, vamos a dar el ejemplo, un año más. Quedate, dale, podemos estar los dos tranquilos acá, es hermoso este lugar. Nos encanta estar acá. ¿Cómo te vas a ir así, al divino botón? Vamos, Alfa, vamos a intentarlo”, lo arengó Ariel. Por el momento Alfa continúa en la casa y no cumplió con su amenaza de abandonarla.