Fuerte confesión de Marina Calabró y Rolando Barbano sobre el paso que darán en su romance

Marina Calabró y Rolando Barbano dieron su primera nota juntos (Video: LAM, América)

Marina Calabró y Rolando Barbano siguen reafirmando su incipiente relación y este fin de semana se mostraron juntos por primera vez en un evento social. Fue en el cumpleaños de Yanina Latorre y a la salida de esta celebración dieron su primera entrevista juntos ante una cronista de LAM (América). “El destape total”, definió él, entre risas. “Es la primera vez que venimos juntos a un evento. Salir juntos ya salimos varias veces, a comer y todo eso... Aparte, si no veníamos al cumpleaños de Yanina, era la crucifixión, castigo, era el final de todo”, volvió a bromear el periodista especializado en temas policiales.

“Yanina es la madrina de la relación. Está comprometida para todo tipo de madrinazgo, de todo tipo. Como es su cumpleaños, la dejé contenta con poco. Me salió gratis el regalo, ahora va a decir que es la madrina del casamiento y está contenta, chocha total. ¿Viste como es el mundo del espectáculo? Hoy anuncian que se casan y lo hacen dentro de diez años”, agregó Marina en el mismo tono jocoso, asegurando que Latorre podría ser la madrina de un potencial casamiento con el periodista.

“Fue difícil al principio por el tema de la exposición. Pero la verdad que ahora es más relajado todo, está mucho mejor que se conozca, que se sepa, que basta de misterio, de preguntas, de intriga...”, dijo Rolando acerca del blanqueo mediático de la pareja. “También es raro para el afuera, porque parece que te estás haciendo el intrigante, que estás especulando, que estás queriendo darle la primicia a alguien. Nuestra situación es particular porque laburamos juntos en (el programa de radio) Lanata sin filtro, entonces uno no quiere dar pasos en falso y toda relación necesita un tiempito de asentamiento. Igual, cuando uno es medianamente público, no hay mucho tiempo de asentar nada. Todo queda expuesto antes de lo que uno quisiera. Pero esto es como el casamiento de Florencia Peña. ¿Viste que se casó como seis veces? Desde que lo anunció, se casó en Salta, se casó en Buenos Aires, hizo una fiesta, otra... Nuestro blanqueo es el blanqueo eterno. ¡Somos Los Chalchaleros! La gente ya debe estar aburrida”, volvió a reírse Marina.

“Marina decía el otro día en el programa de Lanata, medio en chiste, que nos estamos conociendo. Pero sí, nos estamos conociendo”, caracterizó Rolando acerca de los primeros pasos de la relación. “Esto es conocerse desde otro lugar, no tiene nada que ver con lo que era nuestro vínculo en los años previos. Entonces uno quiero ser ordenado y quiere bajar un poco la efervescencia del afuera”, complementó Calabró.

La cronista del programa que conduce Ángel de Brito les preguntó cuál era la fecha oficial y la pareja la reveló a dúo. “29 de octubre”, respondieron acerca de cuándo fue que se dieron el primer beso. Y volvieron a sorprender a la hora de contar por qué decidieron revelar esto. “¿Sabés por qué la contamos? Porque ayer volvíamos de cenar y estábamos pensando en tatuárnosla. Entonces dije: ‘Ya no va a tener mucho sentido ocultarla, porque alguien va a ver el tatuaje’. Los Juariu de la vida andan analizando tatuajes. 29 de octubre va a ser una fecha importante para nosotros, de aquí a la eternidad. Ojalá sea para toda la vida y eso es lo que creemos los dos, pero... Yo creo que vale la pena. Estamos pensándolo”, contó Marina.

La primera aparición pública de Marina Calabró y Rolando Barbano juntos en el cumpleaños de Yanina Latorre (Foto: Instagram)

Por otra parte, contaron que aun no hicieron presentación en sociedad ante sus hijos, aunque sí conocen a los del otro. “Yo conozco a sus hijos y ella conoce a Mía porque han venido a la radio alguna vez, pero no hicimos presentación como pareja. No hubo presentaciones ni pernocte en casa, ni yo en su casa con sus hijos. Nuestros hijos saben que estamos de novios el uno con el otro, pero hasta ahí llega. A Mía no le gusta que hable de ella. Pero lo que te puedo decir es que por suerte no se enteró por los medios, se enteró por mí”, contó Calabró. “Mis hijos son más chiquitos, entonces es todo más difícil. Aparte como había toda una cosa de expectativa mediática alrededor, se hizo difícil. Con los hijos chicos decidir cuando le contás vos y cuándo esperás que ellos te pregunten a ver qué pasa”, dijo Rolando.

Por otra parte, Marina dice que todavía “no estamos en etapa de ensamblar nada”. “Habíamos decidido dejar que nuestra relación se fortaleciera y fluyera a puertas cerradas, entre ella y yo. Como hace cualquier persona”, cerró el periodista.