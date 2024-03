Paloma se animó a cantar una canción de Rihanna en GH y sorprendió a todos por su voz

Paloma cantó en GH y sorprendió a todos por su voz (Video: Gran Hermano)

Momento musical en la casa de Gran Hermano. Todo se dio el domingo, en plena gala de nominación, cuando Santiago del Moro iba sacando de a uno a los jugadores que se salvaban de abandonar la casa y en una de esas intervenciones, le llegó el turno a Paloma Méndez, quien fuera la cuarta persona salvada por el público para salir de placa y de zona peligrosa. Entonces, el conductor del ciclo tuvo una idea que fue muy festejada por el resto de los hermanitos: que la participante cante.

¿El motivo? Es que en los últimos días, la nueva jugadora pasó bastante tiempo sola, ya que varios de sus competidores decidieron aislarla y se puso a cantar, sorprendiendo a todos por la precisión y calidez de su voz. Entonces, en la gala que finalmente Rosina abandonó la casa, Del Moro la invitó a compartir su talento y así, celebrar su permanencia en la casa más famosa.

“¿Algo de Rihanna tenés?”, le propuso el conductor a la participante, quien sentada en el sillón junto al resto de los compañeros no podía creer estar pasando por ese momento. ”¿Qué cante ahora?”, preguntó asombrada, y Del Moro comenzó a empoderarla e incitarla a mostrarse, a que la joven vea la popularidad del programa y la gran vidriera que era para ella, para poder mostrar su talento. “¿No te acordás de Love on the Brain?”, dijo él.

Entonces, llena de dudas y poniendo diferentes caras de terror, la joven fanática de Charlotte Caniggia se paró frente a sus compañeros y comenzó a cantar a capela el clásico de la actriz y cantante oriunda de Barbados. En inglés y con una entonación asombrosa, Paloma dejó a todos sin palabras, aplaudiendo y a Virginia llorando. “Canta divino, Santi... La morfo”, exclamó la humorista de La Plata, que hasta la comparó con una joven Barbara Streissand.

Hace unos días Paloma fue noticia en el reality por pasar la noche con Joel

Hace unos días Paloma fue noticia en el reality por pasar la noche con Joel. La joven manifestó desde un principio que le gustaba el joven reingresante y terminaron compartiendo la cama. Las imágenes no tardaron en viralizarse. “¿Te vas a quedar acá durmiendo conmigo?”, le preguntó el comisario de abordo a la flamante jugadora, los dos tapados mientras compartían la cama de él.

“No sé. ¿Qué querés que haga?”, le preguntó ella, mientras él advertía sus intenciones. “No sé, nunca dormí con alguien acá”, comentó Joel, quien venía coqueteando desde el principio con Rosina -de quienes se sabe fueron novios fuera de la casa y jamás lo contaron a sus compañeros- y con Emmanuel, pero con ninguno de ellos la relación había prosperado más allá de una amistad.