El video del impensado encuentro de la China Suárez, Paula Chaves y Gimena Accardi

El video de los ex Casi ángeles en el cumple de Mery del Cerro

El miércoles 20 de marzo, María del Cerro cumplió 39 años, y por la noche celebró a lo grande, con numerosos amigos del ambiente artístico. Este encuentro no solo representó una festividad única para Mery, sino que también se convirtió en un reencuentro especial para algunos de los presentes.

En este sentido, se destacan aquellos invitados que compartieron experiencias en la serie Casi Ángeles. La reunión sirvió como una nostálgica remembranza de tiempos pasados y proyectos compartidos entre ellos, reforzando lazos y reviviendo memorias queridas del elenco y amigos cosechados en aquel periodo. Y también, un guiño para los fans, que en cada imagen que remita a la serie ven desfilar algunos recuerdos de su adolescencia. Y además, ver que sus heroínas de la pantalla parecen haber limado las asperezas del pasado.

Un reencuentro más que especial (redes sociales)

Entre los protagonistas de la serie de Cris Morena estaban Nico Vázquez y su pareja Gimena Accardi, Lali Espósito con su novio Pedro Rosemblat, la China Suárez y Cande Vetrano. Es que la China se había distanciado de Nico y Gimena cuando murió Santiago, el hermano del actor. La pareja le reclamó no haber estado presente en ese momento de dolor como ellos sí habían estado en instantes difíciles. Con el tiempo tuvieron algunos acercamientos, sin aquel nivel de relación, por lo que estos pequeños momentos pueden ayudar.

Suárez también se había distanciado de Paula cuando se la apuntó como la tercera en discordia en la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Por entonces, la esposa de Pedro Alfonso privilegió su amistad con Zaira Nara, pero ahora el escenario parece haber cambiado.

Fue Paula Chaves, precisamente quien subió a sus redes el momento más esperado de la noche: el de las velitas. A ambas se las vio extremadamente contentas, participando en conversaciones con personas cercanas y simulando ser una de los músicos de cumbia presentes en el evento. En este sentido, se puede observar a Lali haciendo la misma acción, ante la mirada de su novio Pedro y frente a ella, Nico, Gimena y la China, a pura sonrisa como si nada hubiera pasado. Entre los mensajes que recibió, Paula Chaves le escribió lo siguiente. “El ser más bueno, atento y leal. El ser más colgado, desordenado y disperso. Te amo”.

La ausente del espectáculo

Zaira Nara, quien actualmente mantiene un distanciamiento de Paula Chaves, debido a la relación amorosa que mantiene con Facundo Pieres, no estuvo presente en la celebración de Mery a pesar de ser amigas. Cabe mencionar que Zaira, ex jurado y streamer en el Bailando 2023, podría llegar a ser una de las presencias esperadas del evento, por la relación con la cumpleañera.

La modelo había dado declaraciones luego de que se diera a conocer el romance entre la conductora y su actual pareja. Las tres, junto a la China Suárez, habían formado un grupo sólido de amigas durante varios años. Sin embargo, todo se desmoronó durante el 2021, cuando sucedió el episodio del Wanda Gate. Es que la cantante había sido la señalada como la tercera en discordia entre la empresaria y el jugador, lo que fue uno de los motivos de su separación del grupo.

Zaira Nara, la gran ausente del cumpleaños de Mery

El resto del bando tomó partida por Wanda y Suárez quedó relegada. Por entonces, Mery del Cerro habló del tema: “No tengo idea, no son temas que me corresponden. No te voy a contar las cosas que hablo porque son cosas íntimas, de privacidad, que uno habla con sus amigos. Lo que te puedo decir es que está todo bien y que hay muchas cosas que se dicen que están bien y hay otras que no son verdad”, dijo contundente.

“Nunca me metí, no me involucro porque meterme en cosas privadas no me parece y a parte son cosas que me angustian, no me gusta”, concluyó.

Así comenzó Mery del Cerro su cumpleaños

Para comenzar su gran día, a primera hora de la mañana, mostró en su cuenta de Instagram a través de un video que colgó en su feed, un momento en el que fue despertada por sus hijas Mila y Cala y por su marido Meme Bouquet. “A las 6:45 arrancaba mi día con ellos, no puedo pedir nada más”, escribió la modelo sobre el instante vivido junto a su familia.

Del Cerro publicó en sus historias varios mensajes que le dedicaron sus amigos. Entre ellos se encontraban dedicatorias de Cris Morena, Eugenia La China Suárez, Paula Chaves, Candela Vetrano e Isabel Macedo, junto con muchas otras.