Tras la separación, Flor Vigna habló de su relación con Luciano Castro y estrenó su nueva canción, “Puedo solita”

Flor Vigna - Puedo solita

“Ya salió ‘Puedo solita’”, avisó Flor Vigna en su cuenta de Instagram este miércoles a las 20 horas, momento exacto en el que editó su nueva canción y con la que le sigue dando rodaje a su todavía incipiente faceta como cantante pop. “El video muestra un poco del proceso personal vivido en estos últimos tiempos. Ojala la letra y la vibra les haga transformar todo lo malo a bueno”, explicó en el epígrafe de la publicación acerca de este nuevo lanzamiento.

“Qué puedo solita, tu me enseñaste a duras penas que puedo sola / Que si soy fuerte, transformo en gloria lo que es derrota / Seco mis lágrimas y sigo aunque esté rota”, comienza entonando Vigna en el tema en cuestión, que suena a himno de autosuperación. “Qué puedo solita, aunque el fantasma de tus besos me persiga / aunque las noches sean pesadas sin tus caricias / Yo te amé tanto que abandoné toda mi vida”, dice luego y el verso remite sin dudas a su reciente separación de Luciano Castro.

“Quería hacer una canción para que uno misma diga ‘Puedo’. En los peores o mejores momentos”, había contado Vigna esta semana adelantando que iba a editar esta canción. “Para que si una parte tuya murió, puedas renacer con lo mejor y digas ‘este capítulo de vida se llama Mi turno’. Ojalá les haga salir su parte más valiente. Ustedes sacan la mía. Gracias por tanto apoyo. Gracias amigos. Sin ustedes nada de esto tendría esta magia”, agregó en el posteo que también había subido a su cuenta de Instagram.

El llanto de Flor Vigna con una reflexión sobre su nuevo tema: "Todos tenemos esos momentos que sentimos morir"

Allí, compartió un video con el detrás de escena de lo que fue la preparación de su nueva canción. Además, lo que atravesó mientras tanto. Incluida la separación de Luciano Castro, después de dos años y medio de relación. El video comienza con distintas tomas de Flor llorando y mirando a cámara. Es decir, con la intención de grabarse a sí misma en el momento de vulnerabilidad. Y explicó por qué: “Yo creo que todos tenemos esos momentos que sentimos morir. Y tal una vez una parte nuestra tenga que morir para que una mejor renazca”.

Luego de las imágenes de ella entre lágrimas, mostró el cambio que hizo y que la ayudó a salir adelante y enfocarse en su tema: retomó sus entrenamientos, juntó fuerza, energía y convocó a sus amigos para que la acompañasen al sur para trabajar en su nuevo proyecto. “Llámenme loca, pero no me voy a quedar llorando. Porque dicen que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con eso que nos pasa. Así que agarré todo lo feo que me estaba pasando, a mis amigos, y nos fuimos al sur para transformarlo en música”, contó quien documentó cada una de las imágenes que hoy forman parte del backstage de la promoción de su nueva canción.

Después de 15 horas de viaje, Flor y sus amigos llegaron a destino y pusieron manos a la obra. “Quería hacer una canción que me recuerde que pase lo que pase, puedo”, agregó en la locución en off que le sumó al video que en menos de 12 horas superó las 30 mil reproducciones. “Así que así nació ‘Puedo Solita’, que es una canción para decretar todo tu poder. Espero que te guste y te haga muy bien”, continuó la bailarina, emocionada por el estreno de su nuevo trabajo.

La separación de Luciano Castro

Luciano Castro y Flor Vigna

En la noche del miércoles, al aire de Noche al Dente, la influencer se explayó sobre su relación actual con Luciano Castro. “Con Luciano está todo bien. Es más, el 16 fue el cumpleaños y hablamos lo más bien”, dijo al referirse a su expareja, con quien había entablado un vínculo muy pasional y amoroso.

Aunque ellos recién hicieron pública la noticia de la separación en febrero, el corte ya venía desde un tiempo atrás. “Creo que es normal cuando uno se separa de alguien a quien querés mucho que necesites alejarte, está muy bueno irte a hacer el duelo y protegerte un poco”, consideró la bailarina.

“A mí me encantaría tener una relación de 20 años. No puedo hablar más que cosas buenas de Lu”, se sinceró y reflexionó: “A veces, el amor es soltar también. En nuestro caso nos llevamos unos años de diferencia, tuvimos que encontrarle la vuelta. Entendimos que lo mejor era que ahora no”.

Por su parte, se refirió a la familia ensamblada que habían armado con Sabrina Rojas -madre de los dos hijos menores de Luciano Castro- y su entonces pareja, el Tucu López. “Yo creo que todos quisimos al principio congeniar bien entre nosotros. Intentamos todo y todos nos cargaban porque decían que éramos como ‘Los cuatro perfectos’, porque realmente intentábamos poner la intención de pasar la Navidad juntos, los cumpleaños de todos. Pero bueno, después no se podía. Entonces, hubo que entender eso: que cada uno estaba en etapas diferentes de vida. Aceptarlo, trascenderlo y seguir la vida aunque cueste”, sostuvo en una nota que dio en LAM.