Nacha Guevara: “Desconozco muchas cosas de las que están sucediendo, siento como si estuviera en otro país, en otro planeta”

Nacha Guevara: "Estoy confundida con todo lo que está pasando" (Video: "Rumis", La Casa)

—¿Cómo estás?

—¡Qué buena pregunta! Porque a veces uno no tiene tiempo de preguntarse cómo está.

Nacha Guevara visitó Rumis, por el canal de streaming La Casa, y se refirió a su presente personal, profesional y también habló de cómo ve a la cultura argentina. Pero antes, hizo una salvedad revelando que “desde siempre” le gustan las tormentas eléctricas. “Me gusta todo aquello que muestra la fuerza de la naturaleza y que me ubica. Me hace saber quién soy: una cosita así chiquitita -dijo mientras gesticulaba con sus manos-. Porque frente a la naturaleza... no way” (no hay forma”, según su traducción al español).

Luego, le respondió a Lizardo Ponce, quien se había interesado en su invitada, en cómo se encontraba. “¿Cómo estoy? Estoy un poco confundida con todo lo que pasa alrededor nuestro”, se sinceró la actriz y se explayó en su idea: “Estoy confundida -reiteró-. Desconozco muchas cosas de las que están sucediendo. Siento como si estuviera en otro país, en otro planeta, en otra edad, en otro tiempo. No sé, estoy confundida -insistió-. Creo que no soy la única”.

De inmediato, los presentes avalaron sus palabras y Vicky Braier -popularmente conocida como Juariu- quiso saber qué es lo que más la confunde. Y la también cantante, respondió: “La decadencia. En todos los niveles vemos decadencia. Y cuando está indicada desde niveles altos, del poder, del Gobierno por ejemplo: cuando baja ese lenguaje. En ciertas posiciones, hay que ser responsable de lo que uno dice y lo que uno hace, porque eso es como una onda que se va expandiendo y va contagiando a todo el mundo. Así que, no esperé ver esto”.

Atenta a cada una de sus palabras y consideraciones, la influencer se interiorizó por la opinión de Nacha Guevara y le preguntó si pensaba que eso era un “reflejo de la sociedad”. “Por supuesto”, respondió la invitada sin dudarlo un segundo.

(Gustavo Gavotti)

“Siempre todo es de abajo para arriba -siguió- Hay una frase que se usaba en los ‘70: ‘Los pueblos tienen los Gobiernos que se merecen’, pero se cambió por algo que me gusta más, que es: ‘Los pueblos tienen los Gobiernos que se les parecen’. O sea que un Gobierno es un espejo de quienes somos. No individualmente de quienes somos, de quienes somos como sociedad”, ahondó Guevara y recordó una popular frase del fallecido cantante Michael Jackson: “Si no te gusta lo que ves en el espejo, cambialo”. “O sea que nos toca cambiar a nosotros, no a los demás”, comentó la artista.

“¿Qué pensás hoy de lo que está pasando con la parte cultural?”, siguió preguntando Juariu, y Nacha volvió a utilizar el concepto que había mencionado al comienzo de la entrevista. “Dije al principio que estábamos en decadencia, ¿no? La decadencia es en todos los niveles”, sostuvo y agregó: “Yo creo que la televisión ha tenido un rol importante en la degradación del gusto del público”.

Por su parte, recordó que cuando ella era chica había un ciclo del cosmólogo, astrónomo y astrofísico estadounidense Cal Sagal que se emitía los domingos a las 21 por la pantalla de El Trece. Allí explicaba los misterios del universo. “Era el programa de más audiencia del país -remarcó-. ¿Ustedes se imaginan hoy a las 21 de un domingo en un canal importantísimo alguien que nos explique los misterios del universo y que la gente lo mire?”.

Todos respondieron, casi al unísono, que no. E hicieron referencia a que en estos tiempos el reality Gran Hermano acapara la pantalla chica en dicha franja horaria. “Estamos distraídos”, acotó Juariu al respecto. Y Nacha Guevara consideró: “Hay que tener en cuenta que eso no es una casualidad, eso no es un plan. Cuanto más distraídos estemos, cuanto más estúpidos seamos, más manipulables somos. Entonces, la famosa globalización, que se llamaba en los ‘90, ahora se llamará de otro modo, lo que tiende es a que todos usemos la misma zapatilla, cantemos la misma canción, comamos la misma hamburguesa. Porque para el negocio eso es fundamental”.