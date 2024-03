Sandra Callejón rompió el silencio: “Guillermo Coppola nunca la dejó tirada a Fernanda después del accidente”

La serie de Guillermo Coppola está generando muchas aristas inesperadas. Desde su lanzamiento por Star+, el representante de Diego Armando Maradona se vio inmerso en varios frentes de polémicas con muchas mujeres de su vida. Tal es el caso de su exesposa, Amalia Yuyito González, porque en la producción audiovisual se menciona que él le habría pedido que no tuviera a su hija Bárbara cuando ella quedó embarazada, allá por los años noventa. Sin embargo, tanto la actriz como el propio manager del Diez negaron ese hecho.

Pero los cruces no quedaron allí. Otro tema que generó fuertes enfrentamientos entre sus protagonistas ocurrió con Alejandra Pradón. En la serie se deja entrever que la exvedette habría tenido un affaire con Diego Maradona, y que el romance con Guillermo habría sido una pantalla para tapar el otro amorío. Por eso, Pradón salió a desmentir que ella había salido con el mejor jugador del mundo. “Nunca fui la amante de Maradona”, aseguró al aire de Intrusos, cuando la entrevistaron para que diera su opinión al respecto. Indignada, la exvedete afirmó: “No me gustó nada lo que vi. Llamé a Claudia (Villafañe) porque para mí es la que importa en mi vida y en lo personal es ella. Es una ridiculez lo que se cuenta en la serie”.

Durante este martes, también estalló una inesperada pelea entre Coppola y Marixa Balli cuando el exmanager de Diego estuvo invitado a LAM (América). Allí, confrontó en vivo a la cantante por sus dichos del día anterior, cuando ella había afirmado que “Guillermo la había dejado abandonada a Fernanda Callejón tras el accidente automovilístico que tuvieron en esa época”.

El duro enfrentamiento entre Guillermo Coppola y Marixa Balli por su exrelacion con Fernanda Callejon

Entre las angelitas, Guillermo sostuvo que “él fue asistido por una ambulancia y que a Fernanda la acompañó un matrimonio amigo a su casa y que recién al día siguiente ella se fue hacer atender al hospital”. Sin embargo, Balli negó estos argumentos. “Yo estuve en el Italiano, con ella, pero por Dios. Me quedé a dormir en el Italiano, porque había que atenderla. Sandra me dijo: ‘No puedo más’. Entonces le dije: ‘Bueno, yo voy’. Así que Guille no me digas lo que yo hice o no hice. Porque estuve presente, si no, no voy a hablar. Estuve presente, le limpié la cola. No sé si entendés, no es joda”, disparó visiblemente enojada.

El duro enfrentamiento entre Guillermo Coppola y Marixa Balli por su exrelacion con Fernanda Callejon

Tras estos fuertes cruces, Teleshow se comunicó con Sandra Callejón, la hermana de Fernanda, quien estuvo presente en todo momento después del accidente. “Recuerdo que Fernanda y Guillermo venían en un vehículo y Daniel Cerrini y Barbie, su señora, venían en otro vehículo atrás. Ellos venían de un evento, de un cumpleaños, de El Dorado. Llegando a la casa de Guillermo, en avenida Libertador, en el Rosedal, les sale de repente un colectivo sin luces, en contramano. La cuestión es que chocan mal. Se lastiman muchísimo y el que más lastimado estaba en ese momento era Guillermo. Baja Cerrini, Barbie los ayuda, viene la ambulancia, se los lleva. Entonces a Guillermo se lo lleva a la ambulancia, y Fernanda va a su casa con Barbie y Cerrini. Creo que ellos se quedan ahí con Fernanda, la asisten. Aparentemente no tenía nada, o sea, nada así a simple vista. Y los chicos se vuelven a lo de Guillermo. La cuestión es que yo me entero a la mañana temprano. Recibo en mi contestador automático un mensaje de mi hermana que me dice: ‘Sandra, no te asustes, tuvimos un accidente con Guillermo, está todo bien, pero quiero que sepas’. Salí a los pedos, entro al departamento, y cuando la veo estaba inflada como un sapo, o sea, había tenido un golpe importante, ella me dice: ‘Alcanzame unos hielitos, que esto, que lo otro, y dije no, mi amor´´, llamé al Hospital Italiano, que tenía una gente conocida, la vinieron a buscar, y la llevamos al hospital. A Fernanda le hacen de todo, le enyesan una pierna, con cuello ortopédico, y le hacen estudios. Con todas placas que habían dado bien, estaba fuera de peligro”, comenzó relatando la hermana de la exvedette.

La furia de Alejandra Pradón con la serie de Guillermo Coppola: "Nunca fui la amante de Maradona"

Más adelante, continuó: “Sin embargo, ella estaba bastante complicadita, estuvo como tres o cuatro días internada. Calculo que Guille perdió a lo mejor el tiempo, se confundió, no se puede acordar tanto, hace muchos años. Yo aparte tenía que contener a mis padres, que se habían enterado por la prensa, yo estaba todo el tiempo ahí en el hospital y en un momento determinado, que ya no daba más, porque no me podía dividir, le pido que me haga la gauchada a Marixa Balli, que teníamos confianza, éramos casi familia, trabajamos juntas. Le dije: ‘Por favor Marisa, haceme el aguante con Fernanda, cubrime esta noche para asistirla de lo que necesite’. Así que ella se quedó en esa ocasión y contó lo que ella vivió en ese momento. No es que quedó abandonada, pero bueno, Fernanda, andá a saber lo que habrá conversado Fernanda con Marisa, pero Guillermo no la abandonó, él estaba al tanto de todo, pero pasaron dos, tres, cuatro días, me acuerdo, porque era toda una revolución y realmente estaban muy golpeados ambos. Guillermo se fue, creo que tenía cortes en la cabeza, entonces la ambulancia se lo lleva, y ahí se separan ellos, pero él estaba siempre al tanto de todo. En realidadm los dos tienen razón y Marixa cuenta lo que ella vivió en el momento. Pero todo bien, ni la abandonó ni nada y Fernanda nunca fue amante de Guillermo, fueron casi 8 o 9 años, ella fue pareja de Guillermo”, aclaró ante la confusión que se había producido durante este martes al aire de LAM.