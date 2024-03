El sorprendente cambio de look de Julio Bocca al aire: “Necesito que me saquen esto”

El Sorprendente Cambio De Look De Julio Bocca Al Aire De Olga (Video: Olga)

Este martes Julio Bocca estuvo invitado a Generación Dorada, el programa que conducen Elizabeth Vernaci, Humberto Tortonese y Damián Betular al aire de Olga. Luego de cerrar una exitosa carrera como bailarín clásico en 2007, se radicó en Uruguay y muy cada tanto viene de visita a Buenos Aires. Esta vez está en la capital argentina por dos semanas para darle rodaje a su faceta como maestro y está impartiendo clases a las dos compañías más importantes del país: el Ballet Contemporáneo del San Martín y el Ballet Estable del Teatro Colón.

Así, luego de cumplir con sus obligaciones, se hizo un tiempo para hablar con la mesa del programa, quienes lo recibieron con una torta de cumpleaños, dado a que hace poco más de diez días Bocca cumplió 57 años. “Nos hace quedar bien acá, allá y en todos los lugares. Vive en el Uruguay, pero es nuestro”, lo había presentado Tortonese antes de que el bailarín ingresara al estudio. Después se vivió un momento desopilante cuando le dio unas clases básicas de ballet a Humberto y a Betular, quienes se calzaron cada uno un tutú e improvisaron unos pasos. “Esto es un arabesque”, le dijo Julio a Vernaci mientras le hacía estirar la pierna izquierda al pastelero, quien luego se tiró al piso para reponerse del esfuerzo ante las risas en todo el estudio.

Uno de los temas recurrentes en la conversación, más allá de las clases que está impartiendo, era el de su look: un inusual pelo largo con mucho volumen y algo decolorado. “Para mi es corte, porque hidratado no va... Mirá si lo cortás, le queda muy lindo el corto”, opinaba Betular mientras Vernaci le abría la melena a Bocca, quien se dejaba y sonreía. “Mirá la carita, mirá la carita”, decía la conductora. Ahí entró en escena el estilista Facundo Verdini, conocido como “el mejor peluquero de Buenos Aires” para poner manos a la obra. “Necesito que me saquen esto, parezco Krusty”, bromeó Julio, en referencia al conocido personaje de Los Simpsons.

Así las cosas, el peluquero tomó las tijeras y se puso a disposición de Bocca para transformar la melena en un corte mucho más prolijo, que la audiencia del programa que estaba siguiendo las acciones en vivo, fue aprobando con muchos comentarios positivos.

El estilista Facundo Verdini intervino el pelo de Julio Bocca al aire de Olga

“Hacía mucho tiempo que no se cortaba el pelo y se lo estaba dejando largo. Estuvo en unos procesos de decoloración, se lo hizo más claro. Pero con el tiempo se le fue secando y el pelo se le puso de un color amarillento. Ya le estaba incomodando más que nada porque hace muchos viajes por todo el mundo y tenía su cabello incontrolable. Entonces lo llaman del programa porque le iban a hacer esta nota y le propusieron hacerse un cambio de look. Así que me llamaron para que le corte el pelo”, comenta Verdini en diálogo con Teleshow acerca de cómo vivió este momento.

“El corte fue en vivo, mientras estaba el streaming y la gente iba opinando si le gustaba cómo le iba quedando, si lo querían más corto o más largo. Fue muy divertido, la verdad. A él le encantó el corte y le propuse que después de eso yo le puedo seguir cortando el pelo en mi peluquería cuando vuelva a Buenos Aires”, agregó el estilista, quien espera mantener el vínculo con Julio.

Asimismo, le dio una recomendación para que cuide su cabellera. “Le propuse que no se tiña más el pelo y que se empiece a dejar las canas, pero que se compre un champú matizador, de esos que te dejan la cana más blanca, para que su cabello le quede más blanco, más natural”, dijo.