Grupo Frontera adelantó una colaboración con una artista argentina en la previa de Lollapalooza 2024

Grupo Frontera debutará en Lollapalooza Argentina (Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)

A tan solo horas de subirse al escenario, y debutar en una nueva edición de Lollapalooza, Grupo Frontera vive la previa del festival con mucha emoción. Tras su paso por el Luna Park, la banda mexicana ansía reencontrarse con el público local y revivir esos recuerdos. Además, adelantaron con qué artista de argentina lanzarán una colaboración.

A dos años de su nacimiento, la banda atraviesa su mejor momento. Tras éxitos como ‘Un x100to’, con Bad Bunny, el grupo de amigos – Adelaido ‘Payo’ Solís, Julián Peña Jr., Alberto Acosta, Carlos Zamora, Carlos Guerrero y Juan Javier Cantú– gira por todo el mundo.

Grupo Frontera reveló con qué artista argentina lanzará un tema (Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)

Como si el fenómeno del grupo no fuera suficiente, la banda incluso tiene su propio día festivo: el “Día del Grupo Frontera”. Esta festividad nació en la ciudad de Edinburg, en el sur de Texas, y se celebra el 16 de febrero. Ahí, la gente conmemora el impacto que el grupo ha tenido en la comunidad y en el mundo en general a través de su música.

Con ese panorama, los artistas se presentarán este viernes, a las 20.45, en el escenario Flow.

Grupo Frontera se presentará en el escenario Flow (Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)

- ¿Cómo se sienten previo al Lollapalooza? Antes ya habían tenido su show en el Luna Park

- Juan: Nos sentimos muy padre de estar aquí en Argentina otra vez. Para nosotros es muy padre, porque que la gente aquí escuche nuestra música que viene desde el mero norte es algo increíble y la primera vez que venimos nos recibieron con todo el corazón y los brazos abiertos y estamos aquí felices otra vez.

- Beto: Pues la verdad estamos bien emocionados. Como decimos la vez pasada que fuimos eh tuvimos nuestro concierto en el en el Luna Park, pero ahora yo siento que es totalmente diferente porque ahora el festival, las vibras que trae es otra energía y la verdad estamos bien emocionados. Venimos a estrenar música nueva y hay una que otra canción de por acá, un homenaje que nos gustaría hacer para Argentina.

- ¿Qué les pareció el público argentino?

- Payo: La verdad estamos súper agradecidos con el público argentino porque la primera vez que venimos para acá y tocamos en el Luna Park no sabíamos qué esperar, no pensábamos que nos iban a recibir tan bien como nos recibieron, porque como había dicho Juan, nuestra música es de donde somos nosotros, el norte de México, del sur de Texas. Y jamás esperábamos que nuestra música iba a llegar hasta Sudamérica, hasta Argentina, hasta Chile, Paraguay, Colombia. O sea, es todo la verdad, pero la verdad todo ha sido una bendición de Dios.

Grupo Frontera se presentará en Lollapalooza (Credito foto: Franco Fafasuli / Infobae)

- ¿Cuál es la canción que más canta el público argentino?

- Julián: Yo creo que ahorita acá la canción que más van a cantar y la que espero que canten más, sería la de Ojitos rojos con qué personajes. Yo creo que esa sería la rola y es la canción que estoy esperando tocar mañana y ver la reacción de todos. Porque cuando vinimos a Luna Park, acababa de salir y ese día la cantaron, llevaba una semana la canción que salió y ese día la cantaron. Así que ahora ya con mucho más de vistas y mucho más tiempo, esperemos y reviente.

- ¿Cómo nació esa colaboración con Ke personajes?

- Juan: En ese entonces estábamos escuchando mucho Ke personajes, la que habían sacado con Big One, la de un finde y estábamos platicando que nos gustaría hacer algo con ellos y Julián le mandó un mensaje y ahí es donde empezamos a platicar con ellos y son muy chidos y de repente pues ellos se metieron en el estudio, nosotros también. Edgar Barrera hizo la canción, se grabó y el video en dos semanas en Monterrey lo grabamos y fue otro rollo.

Grupo Frontera también planea una colaboración con Shakira (crédito @shakira/Instagram)

- ¿Son de escuchar música argentina?

- Juan: Es que nos gusta la cumbia y grupos como agrupación Marilyn, La Nueva Luna, Damas Gratis. Hay muchos que se me vienen todos a la mente, pero sí somos muy fan de la cumbia argentina.

- ¿Cómo fue ese encuentro con Emanuel Noir?

Julián: Cuando llegamos a Monterrey, llegamos una noche antes, nos los topamos en el lobby y nos quedamos platicando como dos horas de todo y de todos y cantando y todo. Y esa noche y el día siguiente lo llevamos a probar carne asada de Monterrey, Nuevo León, pero allá todo le echan picante, picante y nos dimos cuenta muy tarde ya cuando habían comido que no comen picante y los teníamos rojo, empezó a sudar. Pero se divirtieron, se la pasaron chido.

Nicki Nicole lanzará una canción con Grupo Frontera (RS Fotos)

- ¿Va a salir una nueva colaboración? ¿Tienen ganas de trabajar con músicos argentinos?

- Juan: De la nueva música que vamos a sacar tenemos un tema con Nicki Nicole, y estamos muy emocionados de seguir sacando colaboraciones con artistas de aquí. Esa canción está increíble porque es otro ritmo que no es ni cumbia ni algo que han escuchado recientemente. Estamos súper emocionados por esa canción.¿Cómo nació la colaboración con Nicki?

- Payo: Asistimos a unos premios y el día antes estaban haciendo entrevistas a todos los artistas. Y en una de esas le preguntaron a Nicki Nicole, ‘¿de aquí a quién quieres conocer o con quién quisieras trabajar?. Y ella dijo Grupo Frontera. Y nosotros vimos eso y dijimos: ‘mañana hay que verla, hablar de una colaboración’. Pero literalmente pasamos por atrás de ella por accidente, no sabíamos que era ella. Y con todo respeto, Nicki está chaparrita.

- Julian: Luego pasamos otra vez y se nos queda viendo como ‘son ellos’. Y queríamos saludarla.

- Payo: Y logramos conocerla, hablar con ella y surgió un tema. No puedo decir de qué, pero surgió un tema que nosotros quisimos hacer con ella y ella dijo que estaba puesta para el desquite y nosotros pues, vamos. Y grabamos la canción y está súper padre y no puedo esperar a que ustedes la escuchen.

-¿Podemos hacer cinco segundos de la canción?

-Hoy voy a tomar porque hay desquite. Si me emborracho, que el celular me quite.

- De los artistas que hay en el Lola, ¿a quién tienen ganas de ver o conocer?

- Carlos: Al artista que quisiéramos ver en Lolapalooza es Blink-182. Somos fans de ellos y pues estamos también emocionados por verlos. A ellos también. Yo que toco la batería soy fan de Travis Barker.

-Lo que vivieron en el Luna Park lo van a sentir exponencialmente.

Juan: Sí, me imagino que hay demasiada gente y va a ser otra experiencia. En el Luna Park fue mucha gente, acá yo creo que diez veces más.

-Ya conocen algunos modismos del público argentino.

- Payo: Nos tomó por sorpresa lo que llegamos a conocer de la gente argentina en los conciertos. Normalmente en Estados Unidos y México la gente baila o aplaude en las cumbias, pero los argentinos no, ellos escuchan una cumbia y le hacen así (gesto de levantar un solo brazo). Y al principio nosotros pensamos que nos estaban corriendo. Decíamos: ‘quieren que nos bajemos, ¿qué está pasando?’. Pero no, era el modo de aquí, ¿verdad?

- Y nosotros por los Estados Unidos y por México estamos acostumbrados a escuchar que canten o que griten: ‘otra, otra’, cuando terminamos. Y si quieren escuchar una más: ‘otra más’. Pero aquí dicen: ‘Una más y no jodemos más’. Y la primera vez que lo escuchamos decíamos: ‘qué están diciendo, no entiendo, y me tenía que acercar para abajo, donde estaban, y luego volteo y digo: ‘están diciendo una más’. Y les tocamos una más.