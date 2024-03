Jesica Cirio habló de los rumores de casamiento y fue categórica

Las versiones de casamiento de Jesica Cirio (El Trece)

Desde que a mediados del año pasado anunció su separación de Martín Isaurralde, Jesica Cirio se alejó de la exposición pública. La modelo se refugió en su hija Chloé y sus afectos y desde que finalizó su trabajo en la conducción en La Peña de Morfi, poco se supo de su vida privada. Lo único, una aparición en noviembre pasado en el casamiento de un productor de Telefe, donde se la vio con quien sería su nueva pareja.

En este contexto, sorprendió la versión sobre un posible casamiento de la modelo, que informaron en los minutos finales de Socios del espectáculo. “¿El domingo festeja su cumpleaños y parece que se casa?”, presentó el tema el conductor Adrián Pallares y le dio paso a la panelista Paula Varela que era quien tenía la información.

“Jesica tenía planes personales para este año, por eso dejó la peña, se viene casamiento y también baby”, asegurando que no solo tiene pensado pasar por el altar sino también agrandar la familia. “Ya congeló óvulos en Argentina y me dijo que no ya, pero viene un baby con esta pareja. Está muy feliz”, expresó.

Consultada por Teleshow, la modelo negó las versiones de su casamiento y dio detalles de la celebración que realizará en la víspera del día de su cumpleaños, que es el lunes 18. “No me caso, festejo el cumpleaños el domingo”, expresó la exconductora de La Peña de Morfi, sorprendida por la versión. “Voy a festejar en mi casa con familiares y amigos”, agregó, aclarando que de momento no está en sus planes formalizar la relación, al menos en el corto plazo.

Jesica Cirio (Franco Fafasuli)

Cabe recordar que Cirio anunció su separación de Insaurralde en junio de 2023, a través de un video que publicó en las redes sociales. Jesica se refirió el tema luego de abrir las preguntas a sus seguidores de Instagram y notar que muchos de ellos le preguntaban por la separación, debido a los rumores que corrían por entonces. “Bueno, tengo mil preguntas sobre lo mismo. La realidad es que sí, estamos separados. No lo comunicamos antes porque necesitábamos esperar el tiempo prudente y necesario para una pareja y para una familia”, dijo la conductora, que estuvo diez años en pareja con el dirigente político con quien tuvo a su hija Chloé en 2017.

“Después de 10 años de relación maravillosos, decidimos tomar caminos diferentes, decisiones diferentes en la vida que eso no tiene nada que ver con dejarnos de querer, o dejarnos de amar, como familia”, agregó. Si bien nunca anunció de manera oficial su nueva relación, en el mencionado casamiento se la vio con un joven llamado Elías vinculado a los bienes raíces.

A comienzos de este año, Jesica anunció su salida de La Peña de Morfi, el ciclo de Telefe, luego de siete temporadas. El maganize, creado por el recordado Gerardo Rozín, la tuvo como coconductora primero junto al periodista, cuando la eligió para formar parte de su éxito, y luego, tras el fallecimiento de Gerardo, junto a Jey Mammón, Georgina Barbarossa y Diego Leuco.

“Hace tiempo que venimos conversando con el equipo de Telefe y de Corner la posibilidad de cerrar este recorrido profesional. Es tiempo de pensar nuevas ideas y evaluar futuros proyectos junto al canal. Creemos que es un gran momento para dar ese paso. Se vendrán nuevos desafíos que me tienen muy entusiasmada”, expresó la conductora en su mensaje, en el que agradeció especialmente a Gerardo Rozín “por haber confiado en mí para acompañarlo en este proyecto que él tanto amaba. Me llevo recuerdos valiosos y muy buenos amigos. Les deseo lo mejor para este nuevo año a toda la familia de La Peña de Morfi, a los artistas y a la gente que siempre nos abrió las puertas de sus casas”.