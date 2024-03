El emotivo mensaje de una mini fan para Furia de GH: “Esto es lo que vos generás”

El emotivo mensaje de una mini fan de Furia: “Esto es lo que vos generás”

Más allá del entretenimiento en sí que puede dar un reality, la masividad del mismo no solo genera un cambio para los que se anotan para participar sino también para aquellos que lo ven. Así las cosas, en las últimas horas trascendió una noticia que conmovió al mundo virtual tras conocerse la historia de Olivia, una mini fan de Gran Hermano que se identificó con Furia.

El reality es, actualmente, el programa más visto de la televisión argentina y, en consecuencia, logra impactar en miles de hogares. En ese sentido, muchos espectadores se identifican o se vuelven fanáticos de los hermanitos quienes exponen su vida en el juego de convivencia y nominación.

En ese sentido, Antonella decidió contarle al mundo la historia de su hija para que le llegue un agradecimiento muy especial a una de las participantes del reality. Ella es la mamá de Olivia y a través de X (anteriormente Twitter), compartió la emotiva reacción que tuvo la pequeña, quien actualmente cuenta con un problema de salud, al ver a Juliana.

Antonella, la madre de Olivia, le agradeció a la participante por lo que generó en su hija

“Espero que algún día le llegue a Furia algo de lo que ella nos da”, comenzó diciendo Antonella y subió una foto de su hija luciendo los característicos corazones rosas que Juliana se dibujó en su cabeza para una de las galas. Cabe destacar que la participante siempre suele jugar con sus looks y estilos durante todas las ediciones haciéndose llamativos maquillajes y muy originales.

”Sin quererlo Furia se convirtió en la heroína de mi Olivia en este proceso del maldito cáncer“, agregó explicando que su pequeña padece una enfermedad. “Corazones Furiosos. Te amamos FURIA. Esto es lo que vos generás en las personas”.

Al ver el tweet que a las pocas horas se había hecho viral, Coy que es la hermana de Furia no tardó en contestarle. En una amorosa charla Antonella le contó a la hermana de la participante que a Olivia “no le importó el proceso que transita con su caída de cabello porque se iba a ver cómo Furia”.

A raíz de esta historia, Teleshow se comunicó con la madre de la pequeña quien agradeció el contacto y contó la situación de la niña. “A mi hija con tan solo 5 añitos la sacamos del jardín directo para el Hospital Garrahan y nunca más pudo volver. Y se quedó acá luchándola día a día”, señaló.

Olivia y Antonella

En esa situación estaban cuando empezó la nueva edición de GH y la aparición de Furia llamó la atención de la niña. “En la tele había una mujer pelada, con brillos, con corazones en la cabeza y se quedó mirándola. Me miró, me dijo ‘mamá, cuando a mí se me termine de caer todo el pelito no voy a llorar más, por qué vi en la tele una mujer pelada y es muy hermosa. No me importa estar pelada porque me voy a ver como Furiade la tele”.

Conmovida por la reacción de su hija, Antonella quiso dar este mensaje tanto para visibilizar la lucha contra el cáncer como para afirmar que se puede ser fuerte y hermosa. “Mi Oli nunca quiso ponerse gorritos ni turbantes, ella siempre va mostrando su cabeza, llena de corazones. Y la imagen de Furia la hizo sentir segura, le dio valentía en este proceso”.

Si bien por motivos obvios no puede comunicarse con la participante hasta que salga de la casa, sí lo hizo con su hermana, Coy. Me dio unos mensajes hermosos de aliento para Oli y para mí. Se puso a disposición y seguro llegue ese encuentro, ojalá sea con Furia en la final”, dice Antonella, todavía sorprendida por ser noticia. “Jamás pensé que iba a tener esta repercusión, para mí fue solo un comentario que quería que llegue a su hermana, para que cuando salga pueda contárselo”.

Como ocurre en las redes sociales, no todos los mensajes son positivos, pero la mujer elige a cuales prestarle atención. “Me quedo con lo bueno. Y tal vez Oli pueda dar ese mensaje a otras nenas, a pesar que para ellas es muy depresivo ese proceso que atraviesan”, anheló.

Respecto a la situación de su hija, Antonella expresó que se encuentra en tratamiento con quimioterapia. “Gracias a dios, la viene llevando bien. Pese a su enfermedad, come bien, tiene ánimo, está activa aunque un poco angustiada por no poder volver al cole, esperaba ansiosa su pase a primer grado”. Mientras tanto, va a cursar desde su domicilio y le desea pronta recuperación a los otros chicos que la están peleando como ella. “En las internaciones ella me pedía salir al pasillo, se paraba en la puerta de cada habitación, y pedía a Dios que cure a esos nenes y nenas que estaban internados. Esa es Oli, una guerrera de la vida”, concluyó emocionada.