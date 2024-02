Entre la emoción y el amor, las imágenes del casamiento por civil de Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos

El casamiento por civil de Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos

Este lunes por la tarde Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos se unieron en matrimonio tras pasar por el Registro Civil en la ciudad de San Carlos, en Maldonado, Uruguay. La ceremonia íntima se dio ante un puñado de amigos y familiares quienes acompañaron a la pareja en tan especial ocasión.

Perciavalle se vistió de blanco con un pantalón ancho y una túnica en el mismo tono, look que completó con una campera rosa metalizada y brillante. Castilhos, en tanto, fue por algo más sobrio y tradicional, con un traje azul oscuro coronado por una camisa de color salmón. Y en el juego de las coincidencias, ambos usaron lentes de sol.

La oficial del Registro Civil que los unió fue Cecilia Mancini, mientras que Eduardo y Elina Costantini fueron los padrinos de la boda. “Carlos Ernesto Perciavalle Bustamante, ¿toma como legítimo cónyuge a Jimmy Castilhos Montes?”, exclamó Mancini, a lo que el actor respondió: “Sí, lo tomo”. La misma pregunta se le hizo a continuación a Castilhos, quien permaneció de pie mientras que Perciavalle estuvo sentado durante el evento. Él tiene 82 años y su flamante marido, 52.

Si bien en el Uruguay el matrimonio igualitario es un derecho que la sociedad adquirió hace diez años, este miércoles además se dará una bendición religiosa a través de la Iglesia Católica. “A partir de lo que autorizó el Sumo Pontífice, todas las personas van a poder tener una bendición por parte de la Iglesia Católica. Por eso este miércoles por la tarde, la bendición será monitoreada desde el Vaticano, porque será la primera en todo el mundo”, explicó el movilero de Intrusos (América) que estaba presente en el lugar de los hechos mientras se registraba la unión.

Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos se casaron en el Uruguay

La ceremonia de este lunes entre el capocómico y el comunicador terminó con un beso entre los dos y un abrazo que fue celebrado por los aplausos de los presentes, quienes luego le brindaron la clásica lluvia de arroz a la salida del registro civil. Luego de la celebración religiosa del próximo miércoles, la pareja dará una fiesta para unos 400 invitados en la chacra El Paraíso, en Laguna del Sauce, propiedad del rey del café concert. En la misma, habrá un show de El Polaco, según adelantaron en el ciclo de espectáculos que conduce Florencia de la V.

“Jimmy y Carlos se conocen hace veintitantos años, él es su productor, su amigo, su manager y después de tantos años, parece que en este último tiempo comenzó esa admiración, esa pasión, empezó la cosa a subir de tono. Y yo encontraba alguna cosa extraña, pero no sé por qué hasta que el viernes Carlos me tiró un dato y yo le pregunté si me estaba hablando en serio. Y ahora me dice que confirmemos”, había contado Luis Ventura en noviembre del año pasado luego de que trascendiera la noticia del casamiento.

Carlos Perciavalle presentó a su futuro marido

“Mira, ni yo lo puedo creer, pero las cosas pasan en la vida. Lo conozco hace 23 años, ha sido productor mío en todas las temporadas que he hecho en el Uruguay”, contó luego el propio Perciavalle en diálogo con A la tarde (América).

“Hemos tenido una relación maravillosa, me he reído mucho, me hace reír mucho, me pone de buen humor y yo hace años que digo que la clave para una pareja, para que realmente surja el amor y resplandezca y vibre es reírse, porque el sexo, la droga y el rock and roll pasan, pero la risa queda siempre”, ahondó el histórico cómico.

“Me voy a casar con Superman, es más que un Superman, es un súper varón, un superdotado, una súper persona, un hombre buenísimo”, dijo luego y generando la risa de sus interlocutores. “Al principio nos divertíamos mucho, él fue el único productor que me vino a contratar hace 23 años, vestido de traje, camisa y corbata, que para mí, conociéndome, es una cosa ya muy exótica, me llamó la atención y me hizo reír. Hicimos muchísimas temporadas en el Uruguay, en Montevideo, temporadas que iban a ser de dos días y terminaron siendo tres meses”, agregó.