Georgina Barbarossa contó por qué elige estar sin pareja: “Ahora tengo chongos solo por sexo y después somos amigos”

Georgina Barbarossa se convirtió en una de las conductoras más emblemáticas y populares de la televisión argentina. Con su estilo desenfadado, dice lo que piensa, aunque “siempre con respeto”, asegura cada vez que le preguntan sobre esto. Ella aprendió a reírse de sí misma y utiliza el humor como una herramienta de vida. Después de que su marido y padre de sus hijos, Miguel Vasco Lecouna, fue asesinado en medio de un robo en un taxi el 2 de noviembre del 2001, la conductora eligió dedicarse de lleno a su profesión y a sus dos únicos hijos, los mellizos Juan y Tomás, que hoy tienen 29 años. Además, Georgina en octubre del año pasado se convirtió en abuela primeriza de Julia.

En ese contexto, la conductora de A la Barbarossa, el ciclo del que está al frente por la pantalla de Telefe, asegura que “hace un tiempo aprendí a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”. En diálogo radial con Catalina Dlugi, para su programa Agarrate Catalina, por la Once Diez/Radio de la Ciudad, la actriz confesó que “a mi edad empecé a darme el permiso de tener relaciones solo por sexo”.

Más adelante, se refirió puntualmente a su intimidad. “Tengo chongos, relaciones y después somos amigos”, contó sin filtro. En la misma entrevista, la conductora se refirió a la sexualidad de las mujeres mayores. Al respecto, con 68 años, confesó sus estrategias para verse y sentirse bien. “Yo me cuido, me pongo el chip para estar revitalizada, y el sexo a la tercera edad se lo pasa genial, porque tenés menos prejuicios que de chica”.

Acto seguido, Georgina confesó que parte de este proceso de cambio tuvo que ver con ella misma y con adoptar una actitud más segura sobre su cuerpo. “Aprendí a relajarme en un montón de cosas que cuando yo era chica eran tabú”, reconoció. En una entrevista con Infobae, hace unos meses, la actriz había reflexionado sobre los mandatos sociales y culturales que tienen las mujeres con respecto a los hombres. “Ellos pueden ir con barba sin afeitarse a una entrega de premios pero si nosotras vamos sin depilarnos todos van a decir: ‘¡Ay, Georgina tiene bigotes!”.

En la conversación con Catalina, reiteró su posición sobre la elección de no tener pareja. “He tenido chongos solo por sexo, me di el permiso, y después somos amigos. No me interesa tener otras relaciones. Estoy enfocada en mi familia y mi nieta”, aseguró acerca de esta nueva etapa de su vida. Antes de cerrar habló sobre su presente. “Me encanta este etapa, hago yoga, gimnasia, acupuntura, lo que más me ayuda hoy en día es mi espíritu porque me siento de 27 años y no paro”, culminó.

En diálogo con Teleshow, con respecto a cómo proyectaba su vida cuando era más joven, Georgina había asegurado: “Yo imaginaba que iba a ser una artista muy famosa, muy famosa y que tendría un marido con corbata y con un ramo de flores que me estaba viendo en primera fila. Y me salió bastante bien porque siempre me llevaba jazmines o florcitas Vasco. Que iba a pasar todo lo que pasó y que iba a tener que criar sola a mis hijos, a encargarme de pagar todas las cuentas, no. Eso no me lo imaginaba para nada”. “Por eso, ahora con el único señor que duermo es con López que es mi perro”, dijo entre risas.