La historia de amor de Malena Sánchez y Matías Recalt: los prejuicios por la diferencia de edad y una unión a prueba de todo

Malena Sánchez contó cómo nació su historia de amor con Matías Recalt (Video: "Vuelta y media", Urbana Play)

Febrero 2020.

Matías Recalt tiene 18 años, acaba de terminar el secundario y una carrera en ascenso como actor. Su personaje en la serie de Apache -que cuenta la vida de Carlos Tevez- le dio un importante salto en los medios, e hizo que lo siguieran convocando para nuevos proyectos. Así conoció a Malena Sánchez, que ya cuenta con un currículum más extenso. Es 10 años mayor y comenzó a trabajar antes como actriz.

Luego de compartir elenco, siguieron en contacto. Él, oriundo de Ingeniero Maschwitz, se instaló en Capital Federal para no tener que viajar todos los días mientras trabaja en su nuevo proyecto. “Conoce poca gente”, diría Malena un año y medio más tarde, al hablar de su historia de amor.

“¿Comemos algún día?”, le propuso entonces él, como para tener un plan distinto. Ella lo invitó a su casa un viernes a la noche a compartir un buen rato. “Si querés vení y te vas de joda con mi hermano, que tiene 23″, le propuso. Mientras estaba en camino, habló con su familiar, Diego, y le pidió que se quedara durante la velada porque notó que no se trataba solo de una comida de colegas.

“Estoy nerviosa, creo que me gusta. Necesito googlear su edad”, se sinceró con su hermano, y cuando vio en el buscador que “era mayor” se tranquilizó. “Igual, qué fuerte”, pensó y agregó: “Estoy acostumbrada a que me gusten más grandes”, revelaría más tarde, en una entrevista que dio en Vuelta y media, el programa de Sebastián Wainraich por Urbana Play. “Deconstruí un montón de cosas, pero la edad y tan chico es raro. Y no es que lo que me gustaba es que era más chico”, explicó y agregó que Matías era “su primer actor” como novio.

La primera foto que Malena Sánchez compartió junto a Matías Recalt, tiempo después de haber hablado públicamente de su relación (Foto: Instagram @malesanchezw)

El menú era milanesas -”las pedí, no quería cocinar”- y tomarían algunos vasos de fernet. Con el correr de las horas, prefirió que se quedara con ella. “Está todo ok. Claramente somos amigos, nos vamos a llevar re bien. Te podes ir tranquilo”, le aseguró a su hermano cerca de la una de la mañana cuando Matías fue al baño. Y el joven se fue al compromiso que tenía pautado de antemano.

La actriz debía viajar el sábado a las seis de la mañana a Córdoba, Recalt se lo recordó pasadas las dos y media de la mañana, y le propuso regresar a su casa para que ella pudiera descansar. Cuando estaban en el ascensor, bajando a abrirle la puerta, Malena pensó: “¿Cómo no le estoy dando un beso a esta persona?”. Matías se fue, y ella apenas regresó nuevamente al elevador, no aguantó las ganas -”y la ansiedad”- de enviarle un mensaje. Primero, fue el sticker del corte de carne vacío, sobre un pecho, que se lee como “tengo un vacío en el pecho”.

—No sé cómo no te di un beso en toda la noche.

—¿Vuelvo?

—Me voy en tres horas.

—Vuelvo.

“Y apareció el amor”, recordó Malena en 2021 cuando contó la romántica historia de su relación con el artista que recientemente ganó un Premio Goya al mejor actor revelación por su interpretación de Roberto Canessa en la película La sociedad de la nieve.

Malena Sánchez y Matías Recalt

Después de aquel primer encuentro, Malena viajó a Uruguay por 15 días para trabajar en un proyecto que finalmente se detuvo por la pandemia del coronavirus y al regresar el Gobierno Nacional dispuso el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio). De manera tal que ambos probaron la convivencia durante ese tiempo que terminó siendo más largo de lo esperado.

Tiempo después de aquella entrevista en la que, además, habló de la diferencia de edad en la pareja, Malena posteó en sus redes sociales la primera foto con su novio y escribió: “A la gilada ni cabida”.

¿Si siente los 10 años de diferencia que se llevan? “No”, fue lo primero que respondió la actriz. Y agregó: “Físicamente ya hasta me acostumbré, pero al principio me daba cuenta de que parecía más chiquito”.

Por su parte, contó que como su romance nació justo antes de la pandemia, muchas de sus amigas conocieron a Matías tiempo después, en la medida que no hubo tantas restricciones. “No te banco en esta”, le dijo una de ellas a Malena haciendo referencia a los 10 años que le llevaba a su pareja. Sin embargo, una vez que conoció al actor, se retractó: “Te banco en esta”. Otra amiga hizo hincapié en lo feliz que estaba ella al lado de él, y no le importó otra cosa: “Te veo tan bien que te banco”.

Malena Sánchez y Matías Recalt llevan cuatro años de relación

“Es el único vínculo del que estoy orgullosa”, expresó la actriz de 32 años que aclaró que es la primera vez que mantiene una relación con un colega suyo. En tanto, contó que son novios, aunque decidieron mantener una relación abierta. “No porque no crea en la monogamia”, aclaró. “A mí me parece que como todos mis vínculos habían sido cerrados y no habían funcionado, tenía que probar algo distinto. Pero también lo que sucede es que al poner el título de relación abierta, no hay mandato ni reglas: lo vas armando -explicó-. Pero no es lo primordial. El título de novios tiene otra carga: ‘tenés que ir al cumpleaños de mi abuela, a las 00 tenés que estar en mi cumpleaños’; además del sexo con una persona. Los vínculos se arman”.

Durante estos cuatro años de relación, Malena y Matías se han expresado al respecto en distintas oportunidades. Así como también en sus redes sociales. Aunque en el último tiempo, el actor cambió su perfil de Instagram: antes publicaba cuestiones personales y ahora lo convirtió en uno profesional. Es por eso que no tiene fotos con ella, al menos en el denominado feed. Sí lo hace en Historias, y por estos días se encuentran en España, donde la actriz lo acompañó para la entrega de premios que él le dedicó desde arriba del escenario.

Y ella, por su parte, además de aquel primer posteo juntos -cuando ya estaban hacia más de un año juntos-, en agosto del año pasado posteó una serie de fotos y le dedicó un romántico mensaje: “Qué estupidez todo lo que te amo, Matías. Aunque tengas el nombre más aburrido del mundo. Me hace feliz compartir la vida con vos. Mucho muy. Te admiro y aprendo cada día. Aguante vos”, escribió Malena Sánchez sobre Matías Recalt.