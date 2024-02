Nuevo round entre Agostina y Furia en GH, las participantes se enfrentaron en un duro cara a cara

Agostina y Furia protagonizaron un tenso cara a cara (Video Telefe)

Del amor al odio hay un solo paso, y así parece haber sido la relación entre Agostina y Furia. Después de la calma charla que tuvieron en la madrugada, que parecía apaciguar el conflicto, las participantes volvieron a cruzarse y a decirse de todo en la previa a una nueva gala de eliminación.

Te puede interesar: Tras la dura pelea, Agostina y Furia hicieron las paces: ¿hay tregua en GH?

Lo que comenzó como una amistad, o un mutuo apoyo contra el resto de la casa, ahora se convirtió en un claro enfrentamiento. Con ese clima en la casa, Gran Hermano le dio a las jugadoras la posibilidad de dirimir sus diferencias en un cara a cara.

Así, con ambas sentadas en la mesa, las exfuriosas empezaron a hablar. “Al margen de que me hayas tratado súper mal, yo el primer día yo te quise abrazar, me sacaste, yo dije ‘no, hay que entenderla’. Fui a hablar al confesionario, a partir de ese día, todos los dos meses, te fui leal, te fui fiel, la casa me nominaba todos los fines de semana. Me lo dijiste vos ‘alejate’, me nominaban porque estaba con vos”, comenzó diciendo la policía exteriorizando toda la bronca que contenía.

La charla íntima entre Furia y Santiago del Moro (Video Telefe)

Con ese mismo enojo continuó: “Se lo dije a todos, yo la única a la que le soy leal es a Furia. Vos me jugaste sucio. Me nominaste, punto. Me tuve que enterar por los demás. Yo jamás lo hice. El domingo quiero que te vayas porque me jugaste sucio. Yo quiero que gane Gran Hermano una persona que juegue limpio, porque yo te acompañé. Esto es un juego. Te cagaste en mí”.

Te puede interesar: Tras el duelo Agostina vs Furia: así quedó la placa de nominados

En su defensa, Juliana explicó que ella no lo veía de esa forma y que ella también estaba dolida: “Yo siento que me traicionaron. Hubo todo un grupo que me traicionó y estaba Manzana en ese grupo. En ese grupo estabas vos también. Un montón de veces me hablabas o excusándote como diciendo ‘che, pará de lo que hablé fue esto’ y no hace falta porque yo confío en vos. ¿Por qué me odias tanto?”.

Agostina hablo a solas con Santiago del Moro (Video Telefe)

Ante la filosa pregunta de su excompañera de equipo, Agostina le devolvió: “Porque me fallaste como persona. Las veces que quise justificarte, cuando te cansaste de tratar mal a todos nuestros compañeros, qué hice, les dije: ‘Entiendanla, es su forma’. Y mientras te decía ‘calmate, Juli’. Me parece que sos mala mina, boluda. Sos bastante maleducada antes con tus compañeros, con la producción, con Santiago, ¿te acordás lo que le hiciste a Manzana?”.

Te puede interesar: La feroz pelea entre Furia y Agostina en GH: dejaron atrás su amistad y casi se van a las manos

Después de un duro cruce, Furia recordó la charla que ambas habían tenido durante la madrugada, en la que el asunto parecía haber llegado a su fin y hasta podía mejorar. “Ayer me gritaste como me gritaste y después viniste a pedir perdón”, dijo Juliana. Pero la policía mostró su orgullo y lo negó: “No, perdón no, te dije respeto. Fíjate. Delante de los chicos. Respeto”. Así la cosa siguió y la doble de riesgo le dijo: “Bueno, la que pica y la que no tiene respeto conmigo sos vos, porque yo en ningún momento te fui a molestar. ¿Y si en algún momento no te dije las cosas fue porque no me pareció el momento correcto”.

Nuevo round entre Agostina y Furia (Video Telefe)

Al ver que las chicas no podían ponerse de acuerdo, Santiago del Moro interrumpió y trató de ponerle paños fríos a la situación. Sin embargo no lo logró y ambas continuaron gritándose. Así, el conductor recurrió a hablarles por separado. Le pidió a Agostina que esperara afuera y continuó hablando con Furia. “Vimos una charla de anoche en buenos términos. Me viene picando varios de la casa, yo tengo un montón de sanciones y yo no puedo reaccionar de ninguna manera y le aviso a Gran Hermano que me dejen entrar. En ningún momento le falto el respeto a las personas si no me vienen a molestar. Yo me vi traicionada. Ella me dijo que se quería ir con Lisandro y él no quiere jugar conmigo, lo intenté de muchas maneras para quedarme con Agos, no quiere, entonces yo me voy”, reveló la jugadora más polémica.

Luego de expresar su bronca Furia reconoció que aún quiere a Agostina, a pesar de su conflicto. Después fue el turno de Agostina, quien apenas entró disparó contra su compañera: “Es imposible hablar con una mina así. Yo vengo aguatando muchas cosas hace mucho, yo sabía que esto iba a pasar. Yo realmente fui leal con ella, no éramos las amigas, pero yo quería llegar con ella a la final. Yo juego con el corazón”. Así, el tema no se resolvió y ambas manifestaron su incomodidad dentro de la casa más famosa del país.