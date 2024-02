Gerardo Romano reveló que tiene Parkinson

Gerardo Romano contó que padece Parkinson

En medio de sus presentaciones teatrales y su temporada en Mar del Plata, Gerardo Romano sorprendió al revelar que padece Parkinson. La situación se dio mientras realizaba una entrevista y mostraba qué tenía en su mesa. Allí, entre diversas pastillas para el dolor y el colesterol, sostuvo que una de ellas era para esta enfermedad.

“Esto es la mesa de un jubilado, crema de marihuana para el dolor y esto para el Parkinson, para el colesterol...”, dijo la figura del espectáculo en diálogo con Chiche Gelblung en Crónica. Totalmente sorprendido por la noticia, el conductor reaccionó y le preguntó: “¿Vos tenés Parkinson? ¿Desde cuándo?”. “Sí, no se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo ‘tengo Parkinson’”, comentó el artista que interpretó a Atín en El Marginal.

Luego, al referirse a cómo lleva su enfermedad y los cuidados que tiene al respecto, Romano explicó: “Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”.

El actor habló de la paternidad, los vínculos y la depresión.

Actualmente, la figura del espectáculo se encuentra desarrollando su obra Un judío común y corriente en el Teatro Auditorium en la ciudad costera de Mar del Plata. A pesar de atravesar esta enfermedad, Romano continúa con su obra, la cual se encuentra en su décima temporada consecutiva. Al respecto, el actor comentó el trabajo que hace para, aún así, dar un espectáculo de nivel: “Yo no puedo en la función de hoy parar y decir ‘perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito’. No puedo. Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo. Y después, bueno, nado. Nado 3 veces por semana”.

A mediados de 2023, el artista se vio obligado a suspender una función por un problema de salud. “Pido disculpas a los espectadores de hoy, pocas veces lamenté tanto cancelar una función, pero debido a cuestiones médicas estoy internado y no podré hacer Un judío común y corriente. Los abrazo”, escribió en un comunicado que publicó en su feed e historias de Instagram, donde reúne más de 61 mil seguidores.

En una fecha cercana, Romano contó en una charla con Infobae cómo es vivir con depresión y cómo hizo para revertir este sentimiento: “Conozco la depresión, y la soledad es su hermana. Es un momento difícil sentirse aislado, incomunicado. Pero bueno, en general he tratado de convertir la vida en una fiesta y así la vivo, y no lo padezco. Trabajo, trabajo, trabajo. ‘¿Ahora estás como el culo? Bueno, andá a trabajar’. Porque, ¿qué vas a hacer? Magia no hay”.Luego, Gerardo habló de su percepción a la muerte y negó temerle a la misma: “No tanto como debería, porque las incertezas son muchas. Uno ignora de dónde viene, dónde habitó cuando no era nada, no era un ser autónomo. Le tengo miedo a la violencia. A la mafiosidad. La injusticia. Tengo un tema con la justicia.”

Gerardo Romanó se encuentra desarrollando su obra Un judío común y corriente en Mar del Plata

La enfermedad de Parkinson es un trastorno progresivo que afecta el sistema nervioso y las partes del cuerpo controladas por los nervios.

Los síntomas aparecen lentamente. Los más comunes son los temblores, las contracciones musculares dolorosas y la dificultad para hablar. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson también acaban padeciendo demencia.

Esta enfermedad es considerada como una de las patologías neurodegenerativas más comunes relacionadas con la edad y afecta al 1% de las personas mayores de 60 años y al 0,3% de la población general, según la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas, EEUU.