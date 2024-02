En el día de San Valentín, las cinco parejas más apasionadas que encendieron a sus seguidores este 2024

El amor se demuestra todos los días pero hay fechas especiales que invitan a celebrarlo con la persona elegida. Así, el 14 de febrero se estableció como el Día de San Valentín, o de los Enamorados por una antigua tradición que se remonta al año 269. Por ese entonces, en Roma se había dictado una polémica ley que prohibía a todos los hombres contraer matrimonio para que pudieran alistarse al ejército. Un sacerdote llamado Valentín se rehusó y comenzó a practicar bodas en secreto. Al enterarse, las autoridades lo arrestaron y lo sometieron a una difícil prueba: según cuenta la leyenda le pidieron que le devolviera la vista a la hija de un oficial que se había quedado ciega. El sacerdote se puso a rezar y, aunque logró su objetivo, fue decapitado en esta misma fecha. La historia relata que la joven se había enamorado de Valentín y desde entonces se instauró su nombre para celebrar el amor.

Más allá de la leyenda, este 2024 comenzó con mucha pasión para algunas celebridades que no dudan en demostrar sus romances y en compartirlos con sus seguidores.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat, un amor inesperado

“Estoy hasta las manos, hasta las manoplas, estoy recontenta, a una la revitaliza”, confesó Lali Espósito entre risas y un poco ruborizada luego de haber blanqueado su flamante relación con el periodista Pedro Rosemblat. Si bien ambos pertenecen a mundos distintos, ella al medio artístico y él a la divulgación política, sus vidas se unieron y no se separaron más. Tanto fue así que desde que oficializaron su vínculo se fueron unos días de vacaciones a la playa, y luego él la acompañó a la artista a Córdoba para participar por primera vez del Festival Cosquín Rock 2024. Con cara de enamorado, Pepe no le despegó los ojos de encima mientras Lali cantaba y bailaba sobre el escenario ante las luces que la hacían brillar aun más.

Los dos eligieron la misma foto para anunciar su amor. Desde Uruguay, sobre la arena, se mostraron abrazados, sonrientes y felices de estar juntos.

Nico Occhiato y Flor Jazmín, el beso que confirmó el romance

Desde que fueron compañeros en Bailando 2019, a Nico Occhiato y a Flor Jazmín Peña se los vinculó sentimentalmente. Aunque ambos estaban en pareja, los fans hicieron fuerza para que la relación entre ellos fuera real. Es más, hasta le habían puesto nombre al shippeo -OchiaMin, basado en el apellido de él y el segundo nombre de ella- y los hicieron tendencia en las redes, haciendo fuerza para que el amor llegue a unirlos. Y un día sucedió. De imprevisto, el 2 de enero la pareja se besó al aire del programa Nadie dice Nada en Luzu TV, que estrenaba su programación de verano en Pinamar. En ese momento del ciclo, Occhiato se salió de la rutina y expresó sin ningún tipo de filtro: “Para no darle vueltas a la situación, porque después nos sacan fotos, y parece que somos...”. “Que somos boludos”, lo interrumpió Flor Jazmín, mientras se abanicaba por los nervios de la situación.

“Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida”, dijo finalmente el joven despertando los gritos y los aplausos de felicidad. “Lo dije”, agregó el conductor, sin dudar. “Voy a llorar”, respondió ella a su lado, y no dijo nada más. “Son cosas que uno no elige, pasan y te hacés cargo. Estamos juntos”, contó con la voz entrecortada. Así, se tomaron de la mano y acto seguido se dieron el beso que esperaban todos sus seguidores desde que comenzaron a inventar la fórmula de amor entre ambos.

María Becerra y J Rei, de una cita improvisada a un compromiso en Grecia

Tras casi dos años, la relación de María Becerra y J Rei se consolida cada día con compromiso incluido. En una entrevista con Fer Dente, el músico reveló cómo fue la primera cita con la “nena de Argentina”. “Cuando la conocí a Mari, el primer día que nos vimos, yo vivía en un barrio bien lejos de Capital Federal, vecino de L-Gante. La idea era ir a casa, un lunes, y los lunes justo cierra todo, panadería, pizzería, heladería. Entonces yo dije, la voy a buscar tipo 23, vengo a casa, pido algo tranqui”, comenzó contando el artista. “Yo en ese momento estaba haciendo mucha gira de boliche y los lunes eran días perdidos para mí. Ese día nos íbamos a ver, la voy a buscar a la casa, ella sale con un bolsito, dos fernet, hablamos, llego al barrio y veo que estaba todo cerrado. Así que me puse a amasar una pizza”, confesó sobre ese primer día juntos.

Pero aquella cita imprevista fue el comienzo de una historia de amor que comenzó a consolidarse en julio de 2023. En unas pequeñas vacaciones, los dos viajaron a las playas de Santorini, en una isla de Grecia. Con ese paisaje de ensueño, la cantante compartió una tierna foto. Con sus manos entrelazadas luciendo unas alianzas de oro blanco con unas piedras en forma de corazón de color rosa, ella aseguró: “Me dijo que sí. J Rei comprometidos. ¡Te amo tanto mi amor! Me estalla el corazón de felicidad... no paro de llorar, dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado”. Sus palabras, repletas de emojis de corazones y caritas felices estuvieron acompañadas por el tema Solo para ti, de Camila. “Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí”.

Emilia Mernes y Duki, la amistad que se convirtió en pasión

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 23: In this image released on February 24, 2022, Emilia and Duki perform during Univision's 34th Edition Of Premio Lo Nuestro a la Música Latina at FTX Arena on February 23, 2022 in Miami, Florida. (Photo by John Parra/Getty Images for Univision)

Después de muchos meses en los que coincidían en eventos juntos y se decían “amigos”, Emilia Mernes y Duki finalmente confirmaron su romance en diciembre de 2021. Con una romántica foto en la que se lo vio a él besándola a ella de espaldas, Emilia respondió picante a los comentarios en su cuenta de Instagram. “¿Quién será esa divina?”. Y el humor continuó siendo una llave casi mágica de su relación.

MIAMI, FLORIDA - FEBRUARY 24: Emilia Mernes and Duki attend Univision's 34th Edition Of Premio Lo Nuestro a la Música Latina at FTX Arena on February 24, 2022 in Miami, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)

En esa oportunidad, justo a la misma hora en la que Duki publicó la foto, la artista escribió en su cuenta de Twitter: “Estoy como para gritarle al mundo que te quiero”. Y luego bromeó: “Se hace la sorprendida”. Él continuó con el humor de su novia: “Gente, no flasheen, Emi se cayó y la estaba ayudando, el piso estaba recién lavado, muy resbaloso, y bueno, justo saqué la foto”. Ya van tres años juntos, y se convirtieron en una de las parejas del momento.

Zaira Nara y Facundo Pieres, la segunda es la vencida

Si bien tuvieron que sortear varios obstáculos en su relación desde el comienzo, Zaira Nara y Facundo Pieres han consolidado su amor. Todo comenzó cuando sin esperarlo comenzaron a enamorarse, pero él había sido el novio de una de las mejores amigas de la hermana de Wanda, de Paula Chaves. Así las cosas, pese a la voluntad de las amigas, el vínculo entre ellas se rompió y Zaira se separó también del polista. Pero el amor fue más fuerte y este verano volvieron a unirse en las playas de Punta del Este.

En esta ocasión, ya sin escollos en el medio, la modelo y el deportista disfrutaron de su relación durante largas tardes al lado del mar. En verdad, del acercamiento entre ambos ya se venía hablando desde septiembre del año pasado pero ninguno de los dos se decidía a oficializarlo. Hasta que durante este verano, Zaira y Facundo eligieron disfrutar de su compañía a la vista de todos.