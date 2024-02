El contundente descargo de la mujer que estuvo con Peso Pluma: “Nunca quise romper una relación”

Sonia La tercera en discordia Lanzó un comunicado

El martes pasado, los seguidores de Nicki Nicole y Peso Pluma se sorprendieron cuando la cantante argentina manifestó su asombro y tristeza por las fotos que circularon en las que se podía ver a su novio con una mujer desconocida en un casino de la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos. A raíz de ese hecho, las redes estallaron en comentarios de todo tipo y de apoyo a la artista nacional. Acto seguido, ella hizo una profunda reflexión en su cuenta de Instagram en la que dejó en claro sus sentimientos.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, comenzó diciendo el escrito, que finalizó con una sentida revelación: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

El escándalo comenzó cuando Peso Pluma fue visto en un casino de Las Vegas, caminando de la mano con una mujer desconocida, quien se mostró con un vestido minifalda, ceñido al cuerpo en color negro, con zapatos de tacos altos, una cartera blanca y una larga cabellera morena que le llegaba hasta la cintura. Casi de inmediato, a los pocos segundos estas imágenes estaban circulando por internet de modo que se volvieron virales rápidamente. Según se pudo apreciar en el video, el equipo de seguridad del músico intentaron evitar la grabación pero esto no pude concretarse. Enseguida se alertaron los seguidores de ambos artistas, e incluso la propia Nicki, quien luego contó que ella se había enterado igual que todos, en ese mismo momento.

Luego que la argentina confirmara la ruptura de su relación a través de sus declaraciones por Instagram, este miércoles la mujer que fue signada como la tercera en discordia en esta historia de desamor rompió el silencio a través de sus redes sociales. “Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles”, comenzó diciendo la joven en una publicación que fijó en su feed. “Quería venir a acá a hablar de todo lo que está pasando. Creo que toda esta historia fue exagerada. Sí, yo sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no sigo las noticias españolas. No sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella pero les pido que paren con el bullying porque no es el tipo de persona que soy. Nunca quise romper una relación ni nada de ese estilo. Eso es todo lo que quiero decir por ahora y espero que disfruten el resto del día”, concluyó.

Sonia Sahar se volvió famosa de un día para otro, pese a que ya era una influencer destacada. Los fanáticos de Nicole irrumpieron con mensajes de todo tipo y por eso la joven tomó la decisión de romper el silencio al respecto. El mismo día en el que se viralizaron las imágenes de la mujer con Peso Pluma, ella escribió una historia en su cuenta que, debido a este suceso cuenta con más de 60 mil seguidores. Con palabras en inglés, la influencer dijo: “No creas todo lo que escuchas en los medios. Siempre hay 2 lados en una historia” (“Don´t believe everything you hear in the media. There´s always 2 sides to a story”). Con carteras de marcas reconocidas y con distintos looks, la influencer suele mostrar en su cuenta el paso a paso de su recorrido por el mundo, a través de viajes en lugares paradisíacos.