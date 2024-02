Diego Leuco: “Voy a seguir conduciendo La Peña de Morfi”

(Gastón Taylor)

Mientras prepara su programa de radio, que ahora ocupa la franja de 17 a 19 en Radio Mitre, horario que lo hacía su padre, pero Alfredo Leuco decidió bajar un poco la carga de trabajo y sólo hace radio los días domingo. Diego conversó con Teleshow acerca de La Peña de Morfi y sobre su futuro: “Por mi parte, lo que arreglé el año pasado con las autoridades del canal es que yo iba a seguir en La Peña... conversé en su momento y nos pusimos una meta clara, que cuando esté todo para arrancar, yo voy a estar, además, aclaro, me da unas ganas enormes de que vuelva. Estoy súper contento, entiendo que volverá renovado, pero eso lo está manejando la producción. Otro de los temas que está por verse es el comienzo, seguramente no vamos a arrancar ahora a principios de marzo, pero nada está definido aún”.

David Bisbal en la Peña de Morfi

El 23 de enero el cantante español David Bisbal escribió unas palabras muy sentidas sobre la figura de Gerardo Rozín y sobre el programa: “Cuánto echo de menos #lapeñademorfi me encanta cuando vas a cantar y de repente surgen improvisaciones como esta donde empiezas a cantar a capella y los músicos de la nada deciden acompañarte. Cuánto se te echa de menos querido Gerardo #Argentina necesitamos más programas como estos” concluyó el cantante que acompañó con un video cuando se presentó en el programa.

Instagram

—¿Viste el posteo de David Bisbal pidiendo que vuelva pronto?

—Es increíble lo de Bisbal, eso es Gerardo, dejó una magia en el programa, que la verdad en ese sentido cualquier artista que hables, cualquier persona que te pregunte, La Peña... tiene una mística increíble, en relación al espacio, y eso lo logró Gerardo, yo creo que se fue manteniendo, es algo que me gusta mucho también honrar de alguna manera, para respetar la génesis. Si bien yo lo hago con mi estilo y a mi manera, creo que el programa tiene mucho de la impronta y el espíritu de Rozín.

—¿Cómo definirías ese espíritu?

—Es básicamente un programa familiar, que es profundo con la música, que se involucra verdaderamente con la cuestión musical, no es simplemente un segmento más del programa, por otra parte, las recetas, la preparación de los platos, no están aislados, todos nos conectamos con cada una de las propuestas. Es un programa con el que tenés que vibrar, no son reglas rígidas que nos baja la producción, están escritas en el aire. Sin dudas, con este ciclo hay que comprometerse desde lo emocional y desde lo profesional, que obviamente lo hacemos todos.

—¿Son artistas los que están construyendo el programa con vos, desde un cocinero hasta un músico invitado?

—Por supuesto, si no fuera así sería imposible lograr los climas que se sienten en estudio y que lo vibran los que están viendo y escuchando en sus casas. Está buenísimo vivirlo así, porque es la esencia de La Peña... justamente por eso digo, son espacios enormes que los artistas lo aman. y el compromiso que tiene la gente que arma el programa. Por otro lado, el nivel técnico que se pone a disposición de cada una de las bandas que vienen a tocar en vivo, es un delirio de copado. Es decir, el despliegue en un estudio de televisión, hasta a veces hay cuatro grupos al mismo tiempo, y vamos de uno al otro. Realmente yo no había visto nunca antes, y es todo disfrute, comemos rico, buena música, nos divertimos. La verdad que es un programa hermoso que tengo el orgullo de conducir y compartir con el resto de mis compañeros. Hay mucha ansiedad, todos queremos que empiece.

Teleshow accedió a conversar con fuentes cercanas a las autoridades de Telefé, y confirmaron que seguramente haya cambios no solamente de escenografía, sino que también habrá modificaciones de algunos nombres que estaban hasta el año pasado frente a cámara pero prefirieron aun no comunicar nada, porque lo están evaluando, y que será anunciado en el tiempo correspondiente, que no será mucho tiempo porque queremos relanzar La Peña lo antes posible, aseguraron.