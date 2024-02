El regalo sorpresa de cumpleaños que J Rei le hizo con sus propias manos a María Becerra: “Te amo ahora y siempre”

El regalo sorpresa de J Rei a María Becerra por su cumpleaños (Video: Instagram @mariabecerra)

Este 12 de febrero María Becerra cumple 24 años y su novio J Rei la sorprendió con un increíble regalo. El también cantante tuvo un gesto que sorprendió a la agasajada ya que no se trató de un objeto de valor, sino que le demostró su amor y dedicación encargándose de la decoración y ambientación del living de su casa.

Así, Julián Reininger -tal es el verdadero nombre del artista- se puso manos a la obra y también se encargó de grabar el paso a paso, para luego mostrárselo a su novia, así como también a sus seguidores de Instagram: tiene más de un millón y medio.

“Feliz cumple para mi compañera de vida, de risa, de música, de ruta, de guisos y muchas cosas más. Te amo ahora y siempre”, escribió el joven artista en la red social.

La Nena de Argentina -como se la conoce popularmente a María Becerra-, compartió algunos de los saludos que recibió en las primeras horas de este lunes e hizo lo propio con el regalo de su novio, y el romántico mensaje. “Te amo tanto”, fue lo primero que escribió la intérprete de “Miénteme” (que hizo junto a Tini Stoessel).

Y, sobre el presente, agregó: “Qué regalo tan hermoso y especial. Siempre sorprendiéndome, mi vida. A tu lado todo es increíble”.

María Becerra y J Rei (Instagram)

La primera cita de la pareja

Días atrás, el músico recordó cómo nació el amor con la cantante y detalles de su primer encuentro. “Cuando la conocí a Mari yo vivía en un barrio bien lejos de Capital Federal, vecino de L-Gante. La idea era ir a casa, un lunes, y los lunes justo cierra todo, panadería, pizzería, heladería. Entonces yo dije: ‘la voy a buscar tipo 23, vengo a casa, pido algo tranqui’”, le contó a Fer Dente en su late night show de América.

“Yo en ese momento estaba haciendo mucha gira de boliche y los lunes eran días perdidos para mí -continuó-. Ese día nos íbamos a ver, la voy a buscar a la casa, ella sale con un bolsito y dos fernet. Hablamos, llego al barrio y veo que estaba todo cerrado”, relató J Rei sobre el inconveniente que surgió en el momento, al no tener alternativas para encargar comida a domicilio.

En tanto, destacó que tanto ella como él son “muy sencillos, muy de barrio”. “Con la gira ya habíamos hablado como 15 días y nos conocíamos, aflojamos un montón”, agregó haciendo referencia a que ya venían en contacto desde antes de verse por primera vez. “Bueno, todo apagado -siguió la anécdota- llegué a mi casa, no había wifi, el parlante me había quedado en un bolso de la gira y no tenía tele. Tenés que remarla como una campeón”.

¿Cómo siguió la noche? J Rei decidió, una vez más, poner manos a la obra, y amasó una pizza para quien hoy es su novia. “Agarré, harina, sal, aceite y agua -enumeró sobre la elaboración- comimos una pizzita y me puse a tocar el piano. Lo único que estaba a mi alcance”, detalló sobre aquella primera cita. Su relato hizo que el conductor del programa de América hiciera un repaso sobre lo sucedido, y opinara sobre el presente de la pareja: “¡Digámoslo: ese vínculo tenía que ser porque estaban todas en contra!”.