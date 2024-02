La inesperada pelea entre Cecilia Milone y Pepe Cibrián: “Son cosas de la vida”

La respuesta de Pepe Cibrián a la carta que escribió Cecilia sobre su relación (Video: Teleshow)

Horas más tarde, la actriz se expresó en la misma red social con una carta abierta a partir de la cual se se podría inferir su “separación” de Pepe Cibrián, el reconocido director y productor artístico que, según contó ella, fue su descubridor y quien la impulsó en su carrera.

“¿Quieren saber si estoy separada? Sí. Ahora estamos separados. Como muchas veces... Nunca ‘públicamente’ sabrán los motivos. Siempre permanecemos en silencio”, comenzó diciendo junto con un retrato del productor de hace varios años. “Mis padres muchas veces me han dolido, él no podía ser la excepción”, remarcó refiriéndose a Pepe.

La carta de Cecilia Milone a Pepe Cibrián (Instagram)

“Hábitos, que tiene una. Y así... triste por nuestra ausencia repetida me aferro a este recuerdo, a esta foto en el #LunaPark, a este hombre que me eligió para ser el personaje más poderoso y ‘del bien’ del Teatro Argentino. No me vino a ver a Porteñas, pero ahí está. No me vino a ver a Master Tango, pero ahí está”, siguió Cecilia con sus reproches.

Pese a eso, Milone expresó el infinito cariño que le tiene a Cibrián: “Porque está en mi ADN, y su madre: en mi espalda. NADIE que esté vivo, lo AMA más que yo. Y aunque Pepito muchas veces me duela... NADIE JAMÁS, le estará más AGRADECIDA. Mi madre me parió, pero él me dio la vida. ¡Qué se sepa!”, concluyó la actriz, enfatizando en mayúsculas sus sentimientos.

Vale recordar que en 1991, recién cumplidos sus 22 años, Cecilia fue seleccionada como la protagonista femenina de la obra musical Drácula, el musical, pieza escrita y dirigida por Pepe Cibrián, con música y arreglos de Ángel Mahler. Con el personaje Mina Murray, hizo su debut profesional ante 5.500 espectadores el 29 de agosto de 1991, en el Luna Park. Drácula, el musical se convirtió rápidamente en un suceso. Milone participó de todas las grabaciones que se hicieron de la obra y de las giras efectuadas por el interior del país hasta 1994.

La palabra de Pepe Cibrián a la carta que escribió Cecilia sobre su relación

A raíz de esta carta que Cecilia escribió públicamente, Teleshow se comunicó con el productor para que diera su opinión al respecto y su visión sobre las declaraciones de la actriz. “Me parece muy tierno, me parece muy coherente con Cecilia, no dudo de su incondicionalidad, de su compromiso afecto, luego en la vida, siempre son subjetivas las opiniones, pero en esas no voy a entrar”, comenzó diciendo Cibrián.

“Sí le agradezco y repito, hemos vivido cosas juntos muy importantes. De hecho, la he entrado yo en la iglesia para su casamiento. Imagínate si es importante que ella me haya dado ese lugar tan mágico y tantos otros”, reconoció sobre la relación que tenían. Por último Pepe no quiso ahondar mucho más sobre el escrito de Cecilia: “No, la verdad tengo nada que agregar ni que decir no, para mí está todo bien, sinceramente ya te he dicho tengo 75 años y he vivido mucho la vida y con ella le he vivido 32 desde el momento en que la elegí para poder cumplir sus sueños o del momento en que la llevé de mis manos a hablar con Romay con la confianza, que yo tenía con Romay siendo quién soy”.

Por su parte, Pepe concluyó con cariño para Cecilia Milone: “O sea, todo lo he hecho y no me arrepiento de nada. Más que deseo su felicidad con absoluta pasión, absoluta pasión. Lo otro son cosas de la vida”, concluyó revelando que hubo rispideces entre ellos pero que pese a todo le tiene muchísimo cariño.