La definición de Moria Casán sobre por qué Lali Espósito se enamoró de Pedro Rosemblat

Después de que se instalaran las versiones de romance y de que fueran vistos varias veces juntos en público, finalmente Lali Espósito quiso blanquear a su pareja y confirmó su relación con el periodista Pedro Rosemblat. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la cantante compartió una serie de fotos que muestran el íntimo momento que compartieron en la playa.

A raíz de esta publicación, sus fanáticos y los mismos famosos no tardaron en empezar a opinar al respecto y quien dio su visión 2.0 fue nada más ni nada menos que Moria Casán, quien se mostró súper unida a Lali en el último tiempo y expresaron el cariño mutuo que se tienen. Cabe destacar que Espósito le dedicó la canción: ”¿Quiénes son?” en representación a la icónica frase de la diva.

Al ver el posteo, la One no tardó en ir a comentar y dejó varias frases marcando su opinión sobre este nuevo romance y qué le parece a ella. “El cadete peroncho #level”, fue lo primero que escribió Moria marcando la ideología política del periodista quien trabaja en los medios masivos como analista de la situación del país. “La calentura fuego ardiente sincro de cabezas corazones y no calzones”, insistió Casán confirmando qué es lo que más le atrajo a ambos en este vínculo que ya lleva algunos meses. Por último, la diva argentina escribió: “Los premia la vida”, sostuvo feliz por la relación de su amiga.

En menos de 15 horas el posteo obtuvo casi un millón de me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos que le regalaron cientos de elogios a la pareja. “Lo más iconic que le pasó a la patria”, escribió Ángela Torres, “Me encantan”, “Fan”, “Los amoooo”, “Dios, patria, familia y BOCA”, fueron otros de los mensajes que le dejaron entre sus más de 12 millones de seguidores.

Los comentarios de Moria Casán tras la confirmación del romance entre Lali y Pedro

Pedro Rosemblat compartió su romántica foto con Lali Espósito (Instagram)

La palabra de Lali y Pedro antes de blanquear su romance

Después de varias semanas de especulación, la artista rompió el silencio y habló de las versiones que la vinculan con el periodista especializado en política. “Pedro es lo más, un copado. Capo. Yo lo admiro mucho”, sostuvo en diálogo con el cronista de LAM, programa que conduce Ángel de Brito por América. De esta manera, también se refirió y respondió a los dichos de Rosemblat, que había hablado en términos similares sobre ella también con el ciclo de espectáculo.

Lali Espósito rompió el silencio y habló por primera vez de los rumores de romance con Pedro Rosemblat: “Lo admiro mucho”

“Me cruzaron en una esquina. Yo estaba parado en un poste y vino un colega de ustedes. Impresionante”, dijo al ser consultado por las imágenes en que se los veía juntos Y también respondió por el vínculo entre ambos: “Imaginate que cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra. Yo opino de Milei, de Caputo, pero de esas cosas no”, intentó esquivar, aunque terminó revelando: “Ella es una capa total”.

Pedro Rosemblat habló de Lali Espósito

Incluso fue consultado sobre la posibilidad de que la intérprete haya sido vista en el estudio desde donde transmite su ciclo. Y allí apeló a la ironía con otra pregunta: “¿Estuvo acá?”. Por último, en el marco de su festejo del cumpleaños, el cronista aseguró que Lali se había hecho presente allí con un regalo: “Un perfume de hombre, dicen, que no sé si se da justo que alguien cumple años y por ahí es coincidencia pura, te lo tiro”. Ante ello, Rosemblat, haciéndose el desentendido y mostrándose visiblemente desorientado, explicó: “¿Ustedes saben más de mis regalos que yo? Yo todavía no recibí nada, 12 del mediodía y no recibí nada”, cerró jugando con el humor y la ironía para despistar a la prensa aunque efectivamente la cantante y el periodista ya estaban juntos.