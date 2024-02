Marcos Ginocchio, “Pará chango que hace mucho calor” fue uno de los comentarios que recibió el modelo en su cuenta de Instagram

Sesión de fotos de Marcos Ginocchio

Desde que salió de la casa de GH 2022, Marcos se convirtió en una de las figuras deseadas para ser la cara de diferentes marcas, incluso internacionales. Con su modo silencioso y de la mano de una agencia de modelos logró transitar el camino que deseaba, el modelaje.

En las últimas horas estalló las redes con una campaña que impactó por toda la sensualidad que aportó en cada una de las imágenes. Sus seguidores no pararon de escribirle en Instagram cada vez que aparecía Marcos con un look distinto y con cada una de las poses y miradas.

Esta vez una marca de ropa le propuso vestir un jean, una campera, y zapatillas. No fue solamente ver una cara bonita, se lo ve con su torso desnudo, algunas cadenas que colgaban sobre su pecho, y un cuerpo trabajado que desembocó en infinidad de comentarios: “Marcos cálmate un poco” “Sos un fuego”, “Estás más fuerte que el sol” “Pará Chango que hace mucho calor” algunos de los comentarios que generó en sus redes luego de que sus fans vieran la producción fotográfica.

Marcos Ginocchio como modelo en una campaña de ropa

Marcos no necesitó de escándalos ni de tener un perfil altísimo en las redes, algunos lo criticaban por ese andar tranquilo y cero conflictivo. Hasta hace muy poco se lo vinculaba con Julieta Poggio, o que habrían tenido algo más que buena onda dentro y fuera de la casa, y ella misma lo reveló: “Marculi se murió” en referencia a como los llamaban cuando sus fanáticos querían que sea una pareja y así unieron sus nombres Marcos y Julieta. ¿Fueron pareja y todo se acabó? Hoy Poggio dice que son solo amigos, y nada más.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio

El ex participante de Gran Hermano, siempre tuvo algunas cosas muy claras, no quería seguir el mismo destino de sus compañeros, no quiso ingresar a ningún otro reality, o lanzarse como actor, en varias ocasiones confesó que necesitaba pensar, definir su futuro, que consideraba que tenía tiempo para lanzarse con algún proyecto.

Mientras tanto, una agencia de modelos lo contrató y comenzó su recorrido como modelo, viajó a diferentes países para realizar varias campañas, entre ellas, una marca de gaseosa le propuso viajar a Finlandia para grabar un spot que se distribuyó en el mundo para la Navidad del año pasado.

Otra de las inquietudes de Marcos es actuar, pero hoy por hoy quiere ir despacio y prepararse para no ser un improvisado, la primera propuesta que aceptó para un futuro es un proyecto de la mano de la productora Cris Morena y otra de las convocadas por Cris Morena es justamente la amiga del modelo, Julieta Poggio.