La reacción de Luciano Castro al ser consultado por su separación de Flor Vigna

La reacción de Luciano Castro en Mar del Plata

Flor Vigna y Luciano Castro anunciaron el fin de su relación luego de dos años y medio. La noticia fue divulgada por la propia artista a través de una publicación en Instagram donde manifestó, sin entrar en mayores detalles, que la ruptura se produjo bajo un marco de respeto y amor mutuo. Esta decisión no sorprendió a los más atentos, debido a la notable ausencia de demostraciones de afecto en público y eventos recientes, lo que había generado especulaciones en torno al estado de su vínculo.

La pareja había mantenido un discreto perfil sobre su vida privada, especialmente en los últimos tiempos, lo cual alimentó rumores sobre la posible crisis que enfrentaban. La distancia física impuesta por compromisos profesionales -él protagonizando una obra teatral en Mar del Plata y ella participando como jurado en el Bailando- contribuía a las sospechas. Estas circunstancias, sumadas a recientes polémicas y discusiones en las que Vigna se vio involucrada con figuras del espectáculo y ex parejas de Castro, potenciaron el interés mediático alrededor de su separación.

Después de dos años y medio de relación, Luciano Castro y Flor Vigna terminaron su vínculo

La declaración de Vigna en la que expresó haber aprendido y compartido un “amor sano y libre” junto a Castro, sugiere una separación amistosa y de mutuo acuerdo. No obstante, la confirmación oficial pone fin a las conjeturas y marca el cierre de un capítulo en la vida de ambos artistas, quienes decidieron tomar caminos separados conservando, según palabras de la bailarina, un gran cariño y respeto el uno por el otro.

Es en medio de este panorama que el actor, quien se encuentra protagonizando la obra El Beso en la Costa Atlántica, fue abordado por el cronista de LAM pasadas las 20.20 de este viernes, en momentos en que descendía del vehículo que lo dejó en la puerta del teatro. Sin embargo, pese a acercársele un micrófono a la espera que brinde alguna declaración al respecto prefirió raudamente ingresar y evitar los cuestionamientos.

En plan de formar una familia ensamblada, Luciano Castro y Sabrina Rojas habían fusionado a sus parejas con sus hijos (Foto: Instagram)

Sin embargo, este no es el único foco de conflicto mediático en el que de vio envuelto en los últimos días, ya que Sabrina Rojas, madre de sus hijos, escribió un posteo en sus redes sociales reclamando más presencia paternal de su parte, y se desató la tormenta.

“Estoy trabajando, sé que él también, pero en el medio hay que ponerse de acuerdo, o no, con los temas referidos a los chicos. Es un tema de prioridades y de trabajo extra que tenemos las madres, que a veces no lo tienen los padres. No quiero generalizar. Si bien hay muchos hombres que paternan a la par de la mujer, en general las mujeres trabajamos y también estamos pendientes de cada detalle de los niños. Pedir el turno al médico, ir a la librería a comprar el mapa, juntar la plata para el cumpleaños del amiguito. Hasta cuando están con el padre, una chequea si está todo resuelto. El hombre solo se dedica a trabajar. Cuando me voy de viaje, estoy pendiente de si todo marcha bien. Y tal vez el padre, cuando se va de viaje, llama para saber cómo están y nada más”, explicaría sobre el presente del vínculo.

Respecto de la diferencia en la forma de actuar de cada uno, aclaró: “Una pretende que después de 20 días sin ver a los niños se movilice un poco. Que su único día libre lo tenga dedicado a sus niños. Si yo no veo a mis hijos hace 20 días, estoy el lunes con todo un plan preparado para recibirlos”, expresó, a la vez que finalizó: ”A veces nos entendemos, a veces no. Aprendemos del otro y somos distintos. Tengo que aprender a estar menos en el detalle. La maternidad y la paternidad es, en general, injusta”.