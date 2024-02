Tamara Báez reveló los mensajes privados en medio de una nueva pelea con L-Gante

Tamara Báez y LGante, en medio de un nuevo conflicto mediático

En un reciente intercambio de mensajes que se volvió público, Tamara Báez expresó su descontento con L-Gante, el padre de su hija, Jamaica, respecto de una propuesta para llevarse a la niña a vivir con él por un tiempo. La discusión tomó un giro tenso cuando las reacciones agresivas se hicieron notar.

Hace solo unos meses, cabe recordar, se mostraban juntos luego de limar asperezas y encarar hacia un destino playero en busca de vacaciones, más precisamente a la ciudad de Pinamar. Acompañados por amigos y familiares como Claudia Valenzuela, mamá del cantante, registraron distintos momentos del viaje y fueron compartiendo imágenes en sus redes sociales. En una de ellas, la pequeña aparece feliz, desempacando una valija llena de juguetes.

Sin embargo, todo se precipitó de una manera distinta de lo que venía ocurriendo, y en las últimas horas Elián presentó a su nueva pareja, Candela Arizaga. En el programa Noche al Dente, el músico dijo que su nueva compañera es “una bomba rubiecita”, y consultado sobre la relación entre ambos y si hace mucho se conocían, apenas aclaró: “Sí, hace un par de fechas ya... y nos estamos conociendo, todo de diez”.

Ya hace unos días que L-Gante viene compartiendo imágenes en sus historias de Instagram junto a una misteriosa joven porque ella no terminaba de mostrar bien su rostro. Se tomaron algunas imágenes frente al espejo y también juntos en un auto descapotable.

En las últimas horas, en tanto, Tamara Báez expuso al cantante al revelar una conversación privada que mantuvieron por Whatsapp, pero que a través de una captura compartió en su cuenta de Instagram, donde el tenor de la charla da cuenta de que no todo está en buenos términos.

La conversación que sacó a la luz Tamara Báez, en medio de una disputa con L-gante (Instagram)

La disputa se originó después de que L-Gante sugiriera que Jamaica podría irse a vivir con él en respuesta a las quejas constantes de Báez sobre su papel como padre. A esto, Tamara respondió enfáticamente, criticando la irregularidad en la comunicación de Elián con su hija, lo cual desencadenó una respuesta cargada de ira por parte del cantante.

“Me da bronca que quieras llevártela a vivir con vos ahora, cuando no mandás mensaje por días sin saber de ella. ¡Forro que sos!”, expresaría Tamara, a lo que lejos de calmar las aguas, el cantante de cumbia 420 reaccionó de manera agresiva refiriéndose de forma despectiva hacia un supuesto nuevo interés romántico de su exnovia: “Contéstame, ¿querés que viva conmigo un tiempo? Así se te bajan los humos y despejas, y vas a Capital Federal a que te apoyen la rata un rato”.

Tamara, por su parte, aclaró que su principal preocupación es la falta de atención que L-Gante le presta a Jamaica, minimizando la importancia de su propia vida amorosa y las relaciones pasajeras de Valenzuela: “A él solo le molesta que me apoyen la rata”, aseguró, para luego continuar: “No me quiero enojar. El único dolor que puedo tener yo, es la poca atención que le da a mi hija...”

En el desarrollo de la conversación, Tamara también hizo referencia a la relación de L-Gante con la modelo, señalando que su interés principal no reside en la vida sentimental de Valenzuela, sino en el bienestar y la atención que él le brinda a su hija: “Ya lo vi con miles de mujeres, ni una me afecta, eso no causa dolor. Cuando una es mamá ya se fija en otras cosas. Lo material no llena a las criaturas”.

A pesar de los duros intercambios, Báez enfatizó que está dispuesta a revelar más detalles si la situación no mejora, lo que sugiere la existencia de más información detrás de esta compleja dinámica familiar: “No me jodan porque yo si exploto, puedo contar mucho”, cerró.