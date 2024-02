Revelaron qué decía el mensaje que le iba a mandar el novio a Sabrina de GH y que luego se arrepintió

Revelaron qué decía el mensaje que le iba a mandar el novio a Sabrina de Gran Hermano y que luego se arrepintió

Este martes se vivió una gran gala al aire de Telefe luego de que Santiago del Moro sorprendiera a los jugadores de Gran Hermano con su ingreso a la casa y con mensajes de sus seres queridos. “La familia les mandó un mensaje a todos ustedes, con una palabra. Yo lo voy a leer, ustedes me van a decir quién cree que se los mandó y quiero que cada uno me diga por qué creen que esa persona les asignó cada palabra”, explicó las reglas del reto.

Todo era emoción al abrir los sobres y encontrar la dedicatoria, una especie de palabra en clave para cada uno. El problema radicó cuando llegó el turno de Sabrina Cortez, en ese momento el conductor le hizo una salvedad que dejó muda a la participante y también a sus compañeros. “Había un mensaje de Brian y lo cambiaron”, le comunicó Santiago haciendo referencia a Brian Fernández, su pareja desde hace ocho años y quien los últimos días se expresó en contra de las actitudes de la participante dentro de la casa. “Perdió la cabeza”, aseguró en un posteo en sus redes sociales, y aclaró que la seguiría apoyando para que llegue lejos en el juego.

Al escuchar a Del Moro, Sabrina se quedó callada con las manos sobre su rostro mientras lo escuchaba leer la palabra que finalmente le envió su mamá: “Persevera”.

El mensaje de Brian, el novio de Sabrina, que finalmente no fue entregado a la participante

Tras la polémica que se generó a partir de ese cambio, este miércoles Santiago reveló cuál fue la palabra original de Brian Fernández. “El mensaje de Brian decía ‘incondicional’”, indicó el presentador del ciclo confesándoselo a la audiencia televisiva y no a los hermanitos.

Tras la revelación, muchos de los espectadores presentes en la tribuna del estudio empezaron a gritar “cornudo”. “Hay un dicho que dice que ‘de los cuernos y de la muerte no se salva nadie’. De esto se hará cargo ella cuando salga, es un tema de ellos. Él mandó el mensaje y luego pidió que lo bajen, así que entró el de su mamá. Yo se los tenía que contar porque esto es un reality”, concluyó el conductor.

El análisis de Sabrina por el cambio de palabra

“¿Por qué creés que te mandó esa palabra?”, le preguntó a la participante y le pidió completara el popular refrán: “Persevera y triunfarás”. “Que me mantenga como soy. Creo que eso es lo que me quiso decir. Que me mantenga fiel a mí misma con mis sentimientos. Y me alegra un montón que me lo diga”, respondió Sabrina sin hacer mención alguna sobre Brian.

Sabrina y Brian son novios desde hace 8 años (Instagram)

Más tarde, analizó la situación con algunos de los compañeros de su casa. “A mí Brian nunca me mandaría un mensaje antes que mi mamá, mi papá, o Maca (su hermana). Él nunca se pondría en ese lugar de ocupar un lugar antes que mi familia. O sea, que si dijo eso es porque es un mensaje de Santi, para mí. No que Brian me haya mandado un mensaje y se cambió por el de mi mamá, ¿entendes?”, le comentó a Agostina, quien se mostró confundida por dicha teoría.

“No me llegó como que te dejó”, le respondió la policía, y Sabrina acotó: “No, como que está todo mal. Es Santi que me está dando un mensaje -insistió-, Brian no me mandaría nada, Brian no hubiese buscado ese lugar”.

“O sea que estoy soltera. Yo lo interpreté así”, consideró Sabrina y reiteró: “Brian nunca me mandaría un mensaje. El mensaje me lo está mandando Santi a mí”.

Sabrina y Brian, antes de Gran Hermano

Luego, se sumaron Virginia y Lisandro a la charla.”Para mí Brian ya está en otra. Igual, a mí no me cambia nada”, dijo la participante mientras caminaba hacia el jardín de la casa. “Lo cambió significa ‘te cambió. Ya está. Brian a otra cosa’. Lo cambió es como que ya está: ‘no te va a mandar un mensaje Brian. ¿Entendes? No le interesa mandarte ningún mensaje. Brian no existe más en tu vida’. Eso interpreté”, sostuvo Sabrina y agregó: “No me cambia en nada en definitiva, pero, igual, lo sé”.