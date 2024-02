Cruces, enfrentamientos y un duelo picante: así quedó la placa de nominados XL en GH

Santiago Del Moro Habló Del Mensaje Original De Brian A Sabrina

Tras una emotiva jornada, en la que los participantes de Gran Hermano recibieron los mensajes de sus familiares, muchos jugadores recargaron energías, reflexionaron y hasta expresaron sus sentimientos. Claramente quedaron afectados por las palabras de aliento, que los impulsaron a seguir o cambiar su estrategia. Uno de los que modificó radicalmente su postura fue Manzana, quien decidió enfrentar a toda la casa el mismo día de la gala de nominación.

Después de leer y reflexionar por el mensaje de su madre, que decía ‘despertá’, el cantante de RKT decidió dar un giro de 180° y abandonar su pacífica postura. Por esa razón, minutos antes de que los hermanitos fueran al confesionario decidió dirigirse al resto de sus compañeros y decirles lo que realmente pensaba: “Silencio por favor. Lo que tengo para decir es un mensaje general que puede caer mal o bien. El día que entré sabía que entraba jugando solo y eso es lo que hice todo este tiempo. No me tiembla el pulso y tengo los h...bien puestos para pelear contra el que tenga que hacerlo. Si tengo que armar quilombo lo voy a armar”.

Con una mirada de firmeza, Federico continuó su discurso, hizo referencia a la palabra de su mamá y reveló en quiénes confía dentro de la casa más famosa del país: “Con cada uno voy a tener una charla y le voy a decir todo lo que pienso, malo o bueno. Me llevo bien con todos, pero mostré poco de lo que soy afuera. Gracias mamá por abrirme los ojos y saber quiénes son los que están al lado mío por interés o conveniencia y lo tengo claro. Solamente confío en tres personas: Joel, Nicolas y Emmanuel”.

Manzana encaro a los jugadores y les dijo lo que pensaba en su cara

Luego, el participante disparó contra Juliana, con quien había tenido un cruce en las primeras semanas del juego. “A vos Furia, adoro nuestra relación, pero aún así, no olvido pero perdono. Recuerdo cuando me dijiste ‘Manzana falso’. Hoy está todo bien, pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y me toque pelear, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y con el poder que tengo afuera te tenga que sacar a la chot…”, sostuvo el artista.

Pero del otro lado, la doble de riesgo no se quedó callada. Sentada desde el sillón, pero con la determinación de no dejarse doblegar, Furia contestó: “Mandale un mensaje a Coscu, decile que acá jugás solito. No necesito colgarme de tus tet.. ni de las de nadie”.

Ante la respuesta de Juliana, Manzana volvió a hablarle y cerró: “No te subestimé, no lo nombré, hablaste mal para colgarte de mi fama. Cuando me salte la ficha de algo malo será para quilombo. Ese gordito tierno que vieron tiene otra cara que ninguno conoce”. Así las cosas, con un ambiente cada vez más caliente, comenzó la gala de nominación. Entre todos los participantes, Nicolás ya tenía un pie dentro de la placa, ya que recibió los votos de Alan y Denisse. Con esta jugada en su contra, el joven de Ramos Mejía fue al confesionario y nominó a Juliana y Agostina.

¿Hubo complot entre Manzana y Emmanuel?

Luego fue el turno de Lucía, quien votó a Juliana y Manzana, tras ver su enfrentamiento en el living de la casa. Después fue el momento de Federico, quien decidió no ir contra la doble de riesgo y postuló a Virginia y Sabrina. A él le siguió Zoe, quien dio sus votos a Lisandro y Agostina.

Así las cosas, los jugadores votaron de la siguiente manera: Emmanuel (Juliana y Lisandro), Joel (Bautista y Sabrina), Rosina (Agostina y Emmanuel), Lisandro (Joel y Emmanuel), Agostina (Federico y Lisandro), Virginia (Juliana y Agostina), Sabrina (Agostina y Juliana), Bautista (Joel y Emmanuel), Juliana (Sabrina y Virginia) y Martín Ku (Manzana y Emmanuel).

De esta manera, Gran Hermano conformó una placa XL compuesta por ocho jugadores: Juliana (9), Agostina (7), Federico (5), Joel (4), Nicolás (4), Sabrina (4), Lisandro (4) y Emmanuel (4). Por fuera quedaron Virginia (3) y Bautista (2), quienes no recibieron los suficientes votos. Este jueves el Chino deberá utilizar su beneficio de líder para salvar a un hermanito y subir a otro, dejándolo a merced de la decisión del público.