Alan y Denisse analizaron su eliminación de GH y enfrentaron las críticas: “Queremos que tengan sangre”

Alan y Denisse hablaron tras sus salidas de GH (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Alan Simone y Denisse González fueron los protagonistas de la gala del martes de Gran Hermano, en la que ambos rompieron el silencio luego de haber sido eliminados de la casa más famosa del país. Los ahora exparticipantes estuvieron en el debate, respondieron preguntas de los analistas, del conductor Santiago del Moro, también revelaron sus estrategias de juego y contaron sus consideraciones sobre sus respectivas actitudes en en el reality.

Te puede interesar: Fuerte mensaje del novio de Sabrina de GH: “Perdió la cabeza”

Por un lado, Denisse sostuvo que se “bloqueó” y no pudo llevar a cabo el juego previo que había pensado realizar. Y cuando le consultaron si fue por “estar enamorada” de Bautista -con quien mantuvo una relación dentro de la casa- respondió que no, que su mayor preocupación era cómo la veía el público desde afuera.“Llegaba un momento que pensaba tanto, que sentía que todo lo que hacía capaz estaba mal y terminaba sin hacer nada”, analizó la joven.

De inmediato, Santiago del Moro aprovechó la pregunta que le hicieron a la exparticipante sobre el amor y le preguntó a Alan sobre su relación con Sabrina Cortez -quien por estos días fue señalada por su novio, que la dejó de apoyar públicamente-. “Nunca entendí tu vínculo con Sabrina”, le dijo el conductor, a lo que Simone respondió: “No es fácil estar ahí. Sabía que para el juego a mí no me iba a convenir estar con Sabrina todo el tiempo. Para mí, juntos y alejándonos de los demás, éramos un blanco fácil”. Por caso, en la última gala de eliminación, la definición telefónica fue entre ellos dos y el público decidió que él abandone la casa. Resta ver lo que sucede esta semana y cómo queda conformada la próxima placa de nominación.

Así fue la salida de Alan de la casa (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“¿No sentís que te utilizó un poco?”, le preguntó a Alan Julieta Poggio, exparticipante de la última edición de Gran Hermano y quien llegó a la final, saliendo en tercer puesto, detrás de Nacho Castañares y Marcos Ginocchio. “Muchas veces lo pensé”, admitió el joven oriundo de Chivilcoy y agregó que, por su parte, no intentaba que se diera el shippeo con ellos desde afuera. “¿Qué me pasaba con ella? Prometí decirlo si me quedaba y estoy acá”, sostuvo quien no se animó a revelar sus sentimientos en cámara.

Te puede interesar: GH: Sabrina recibió un nuevo grito desde afuera que la alertó sobre su novio y su vínculo con Alan

Mientras escuchaba atentamente el relato de los reciente eliminados, Laura Ubfal les remarcó los dichos de Sabrina a Bautista apenas ellos abandonaron la casa más famosa del país. “Sabés que podés contar conmigo y, cuando la extrañes a Denisse, según Virginia soy parecida, así que si me buscás...”, le dijo la participante a su compañero mientras lo abrazaba e intentaba consolarlo. Y Virginia, que observó la secuencia, comentó: “Ya veo que ahora se ponen ustedes y se arma un quilombo hermoso en el programa”.

Así fue el primer beso entre Bautista y Denisse en (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Denisse fue la primera en contestar al respecto. “Es un juego y ahí adentro los sentimientos cambian día a día. Me sentiré mal, pero que hagan lo que quieran. Están en todo su derecho”, aseguró la joven que luego admitió que le dolería que se diera aquella situación.

Te puede interesar: El Kun Agüero se disculpó con Sabrina luego de pedir su eliminación de GH: “No tenía que meterme”

“Yo sabía que podía pasar”, sumó Alan y, sobre su experiencia con Sabrina, agregó: “Yo no fui a conocer a nadie ni a buscar a ninguna chica. Yo fui a jugar, y lo que pasó con Sabrina fue que me sentí más cómodo con ella que con cualquier otra chica”. Entonces, Gastón Trezeguet -exparticipante y también analista del programa más visto de la televisión argentina- le recordó que envió a placa a Rosina porque “no le había dado bola”. “La mandé a placa, pero no por el trato que tenía con ella. No estaba pensando en eso”, retrucó Simone .

Al ser consultado nuevamente sobre lo que siente por Sabrina, deslizó: “Es hermosa, se lo vivo diciendo. A mis amigas también les digo que son hermosas”. Aunque Sol Pérez le remarcó que él “no busca una amistad”, él optó por reírse y evitar responder.