La reacción de Sabrina de GH ante la advertencia de Santiago del Moro sobre su novio: “Brian ya está en otra”

Santiago del Moro le advirtió a Sabrina sobre su relación con Brian (Video: "Gran Hermano", Telefe)

Santiago del Moro sorprendió a los jugadores de Gran Hermano el martes por la noche al ingresar a la casa con mensajes de sus seres queridos. “La familia les mandó un mensaje a todos ustedes, con una palabra. Yo lo voy a leer, ustedes me van a decir quién cree que se los mandó y quiero que cada uno me diga por qué creen que esa persona les asignó cada palabra”, anunció el conductor del ciclo más visto de la televisión argentina. Y prosiguió a leerle a cada uno lo que le correspondía.

Al llegar al turno de Sabrina Cortez, le hizo una salvedad que dejó muda a la participante y también a sus compañeros: “Había un mensaje de Brian y lo cambiaron”, le comunicó el animador haciendo referencia a Brian Fernández, su pareja desde hace ocho años y quien los últimos días se expresó en contra de las actitudes de la participante dentro de la casa. “Perdió la cabeza”, aseguró en un posteo en sus redes sociales, y aclaró que la seguiría apoyando para que llegue lejos en el juego.

Sabrina se quedó callada con las manos sobre su rostro mientras escuchaba a Del Moro, y antes de que él mismo le dijera por quién se había reemplazado el destinatario, ella acertó: “... y es de mi mamá”. Del conductor asintió y le leyó la palabra enviada por la mujer: “Persevera”.

“¿Por qué creés que te mandó esa palabra?”, le preguntó a la participante y le pidió completara el popular refrán: “Persevera y triunfarás”. “Que me mantenga como soy. Creo que eso es lo que me quiso decir. Que me mantenga fiel a mí misma con mis sentimientos. Y me alegra un montón que me lo diga”, respondió Sabrina sin hacer mención alguna sobre Brian.

Sabrina Cortez y su novio Brian Fernández (@bdfernandez)

Más tarde, analizó la situación con algunos de los compañeros de su casa. “A mí Brian nunca me mandaría un mensaje antes que mi mamá, mi papá, o Maca (su hermana). Él nunca se pondría en ese lugar de ocupar un lugar antes que mi familia. O sea, que si dijo eso es porque es un mensaje de Santi, para mí. No que Brian me haya mandado un mensaje y se cambió por el de mi mamá, ¿entendes?”, le comentó a Agostina, quien se mostró confundida por dicha teoría. “No me llegó como que te dejó”, le respondió, y Sabrina acotó: “No, como que está todo mal. Es Santi que me está dando un mensaje -insistió-, Brian no me mandaría nada, Brian no hubiese buscado ese lugar”.

“O sea que estoy soltera. Yo lo interpreté así”, consideró Sabrina y reiteró: “Brian nunca me mandaría un mensaje. El mensaje me lo está mandando Santi a mí”.

Luego, se sumaron Virginia y Lisandro a la charla. “Para mí Brian ya está en otra. Igual, a mí no me cambia nada”, dijo la participante mientras caminaba hacia el jardín de la casa, en donde se encontró con Rosina y Emmanuel, y siguió hablando del tema.

“Lo cambió significa ‘te cambió. Ya está. Brian a otra cosa’. Lo cambió es como que ya está: ‘no te va a mandar un mensaje Brian. ¿Entendes? No le interesa mandarte ningún mensaje. Brian no existe más en tu vida’. Eso interpreté”, sostuvo Sabrina y agregó: “No me cambia en nada en definitiva, pero, igual, lo sé”.

La reacción de Sabrina ante la advertencia sobre su relación con Brian (Video: "Gran Hermano")

Su última expresión sorprendió a sus compañeros, quienes le preguntaron sobre sus dichos, y aclaró que se refería que no le modifica con respecto a su estrategia dentro del juego. “O sea, no va a cambiar mi manera de ser. No me cambia. Lo único que me da que pensar, primero porque las cosas no se pueden hablar, obviamente estoy lejos. Pero por otro lado, a mi lo que me preocupa es que mañana, miércoles (por hoy) en la gala de nominación diga ‘Brian, te amo, saludos a la familia de Brian’ y todos se queden así (puso cara seria), como diciendo ‘andate a la c... de tu madre, pendeja de m... ‘¿Entendes?”, planteó Sabrina ante la incertidumbre de no saber lo que sucede con su novio en el exterior.

Por parte de Brian Fernández, si bien en un principio le había defendido públicamente al pedir que no la eliminaran del reality, y había aclarado que aunque no mantienen “una relación abierta” la apoyaba para “hacer y manejarse de la manera que ella sienta y considere”, más tarde eliminó aquella publicación de sus redes sociales y escribió una nueva carta en la que aseguró que la anterior incluso no la había redactado él y que la había posteado bajo presión.

“No puedo seguir manteniendo esta mentira porque realmente no soy yo. Me cansé y acá, el único que no hizo nada fui yo y al final, soy el más afectado de todos”, indicó Brian y aclaró que decidió “bancarla de la manera más genuina a Sabrina porque tengo un amor incondicional con ella y todos los que nos conocen lo saben”.

“Pero ya me superó todo, y no puedo dejarme de lado a mí como persona. Como dijo ella en la presentación, yo la apoyé siempre en todo los proyectos que se propuso, nunca le quise cortar las alas. Hasta para entrar acá, donde yo sabía que el más perjudicado podía ser yo y aún así decidí acompañarla. Estoy igual que todos ustedes: viendo una persona que parece que perdió la cabeza y hasta me sigue nombrando como si nada hubiera pasado”, agregó el joven.

Por último, afirmó: “No apoyo para nada obviamente todo lo que se estuvo viendo este tiempo pero no me gustaría verla mal el día que salga porque siempre me voy a mantener fiel a como soy como persona y los valores que tengo”.