Cómo fue el primer encuentro de Manzana y Furia luego de la feroz pelea en GH

Cómo fue el primer encuentro de Manzana y Furia luego de la feroz pelea de GH (Video: Gran Hermano, Telefe)

En la casa de Gran Hermano los participantes conviven las 24 horas por lo que pasan por diferentes climas, ya sea de tensión o diversión. En esta oportunidad, Juliana Furia Scaglione y Federico Farías pudieron mantener un buen diálogo, luego de haber tenido un fuerte enfrentamiento cuando terminó la última gala de nominación del programa conducido por Santiago del Moro en la pantalla de Telefe.

Fiel a su estilo, Furia aprovechó para confrontar a su compañero que estaba apoyado en una de las mesadas de la cocina: “Más vale que lo que estés haciendo sea una joda o esa promesa que hiciste”. Además, la joven se paró enfrente para preguntarle: “¿Estás seguro de que querés pelear una batalla en contra de mí?”.

Federico solo la miraba a los ojos y optó por mantener una postura de calma y tranquilidad. Entre risas, la participante más polémica de la casa le dijo: “Te di mi última banana y te hice de comer, sorete”. Lejos de querer volver a pelearse, él le respondió en tono bajo: “No te enojes, please (por favor)”.

Juliana tampoco tenía intenciones de discutir y por ese motivo volvió a recordarle que había tenido un buen gesto con él, a pesar de sus diferencias: “Te abracé, yo no abrazo a nadie, ni a ninguno de mi familia para que sepas”. Rápidamente, Farías le contestó en tono irónico: “Gracias por darme esa importancia”.

Cabe recordar que en la última gala de nominación quedaron en placa ocho hermanitos: Juliana (9), Agostina (7), Federico (5), Joel (4), Nicolás (4), Sabrina (4), Lisandro (4) y Emmanuel (4). Luego de que Santiago del Moro se despidiera de los jugadores, Furia y Manzana tuvieron un feroz pelea en la que, incluso, intervinieron los demás participantes porque la situación había escalado mucho a raíz de los insultos y los gritos.

Así fue la feroz pelea entre Manzana y Furia a los gritos cuando terminó la gala de Gran Hermano

“Tomá, la tenés adentro, te salió mal. Háganlo mierda, gente, vamos”, exclamó Scaglione, instando a su público a votar en contra del cantante de RKT. Posteriormente, la doble de riesgo tuvo un comportamiento que provocó el enojo de su compañero, cuando tomó uno de sus cigarrillos, desencadenando así el escándalo.

“Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”, le dijo Farías a su compañera. “Si no te lo robé, me lo diste vos”, le respondió Juliana, con total indignación. Más tarde, empezó a decirle un sin fin de insultos: “Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa”.

“Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale”, le respondió a los gritos el participante. “Mirá como quiere cámara el puto este, querés cámara sorete, te la voy a dar... me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta sorete”, aseguró la joven, enojadísima.

El diálogo violento siguió por unos minutos mas. “Pará, no te enojés”, aseguró Manzana, intentando poner paños fríos al asunto. “Querés cámara, boludo”, le dijo Furia. “A vos te hace falta la cámara”, le respondió Manzana. “Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa. Sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”, concluyó la joven.

Cabe recordar que el mismo día de la gala de nominación, Manzana modificó radicalmente su postura. Después de leer un mensaje de su madre, que decía ‘despertá’, el cantante decidió cambiar su estrategia de juego. Por esa razón, les habló a sus compañeros: “El día que entré sabía que entraba jugando solo y eso es lo que hice todo este tiempo. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear contra el que tenga que hacerlo. Si tengo que armar quilombo lo voy a armar”.

Luego, el participante disparó contra Juliana y recordó que había tenido un cruce en las primeras semanas del reality. “A vos Furia, adoro nuestra relación, pero aún así, no olvido pero perdono. Recuerdo cuando me dijiste ‘Manzana falso’. Hoy está todo bien, pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y me toque pelear, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance”, cerró el artista.