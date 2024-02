Así fue la feroz pelea entre Manzana y Furia a los gritos cuando terminó la gala de Gran Hermano

Este miércoles se llevó a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano (Telefe) y tanto en la previa como en el post, los participantes vivieron momentos tensos repletos de peleas, discusiones y un tenso clima en la casa más famosa del país.

Tras la votación, se confirmó la nueva placa parcial compuesta por ocho jugadores: Juliana (9), Agostina (7), Federico (5), Joel (4), Nicolás (4), Sabrina (4), Lisandro (4) y Emmanuel (4). Minutos después de que Santiago Del Moro se despidió de los jugadores, Manzana y Furia protagonizaron una feroz discusión en la que, incluso, intervinieron los demás concursantes porque la situación había escalado mucho a raiz de los insultos y los gritos de los hermanitos.

Todo inició minutos antes de que les tocara nominar. Es que los jóvenes quedaron afectados por las palabras de aliento de sus familiares, que los impulsaron a seguir o cambiar su estrategia. Uno de los que modificó radicalmente su postura fue Big Apple, quien decidió enfrentar a toda la casa el mismo día de la gala de nominación.

Después de decirle de todo a sus compañeros y de cruzarse con Furia, ambos quedaron en placa. “Tomá, la tenés adentro gil, te salió mal. Háganlo mierda gente, vamos”, gritó Juliana pidiéndole a su público que vote al cantante. Luego, la doble de riesgo agarró un cigarrillo de él y eso desató el escándalo.

Manzana explotó contra todos sus compañeros

“Disfrutá el último pucho que me has robado, ladrona, chorra”, le dijo Manzana luego de que Juliana quedara en placa. “Si no te lo robé, me lo diste vos gato de m...”, respondió ella indignada y empezó un sin fin de insultos: “Pedazo de nabo, dejá de bardearme gratis... querés cámara, mirá cómo te cagás de risa”, agregó Furia.

“Dale, vení, te hacés la víctima, vení, empezá, dale”, le contestó a los gritos Big Apple. “Mirá como quiere cámara el put... este, querés cámara soret..., te la voy a dar... me querés escuchar gritar, te voy a tirar toda la ropa a la pileta soret...”, insistió Juliana.

“Pará, no te enojés”, comentó el participante poniendo paños fríos al asunto aunque fue en vano. “Querés cámara, bolud...”, le dijo ella. “A vos te hace falta la cámara”, arremetió Manzana. “Te hacés el bueno con todo el mundo y ahora te hacés el loco, te estás cagando de risa, sabés que salto porque soy pólvora, no me jodás porque te rompo la cabeza. Me van a sacar pero porque te voy a romper la cabeza”, concluyó Furia. Si bien la discusión siguió, el equipo de producción decidió cortar la transmisión.

Manzana enfrentó a todos los participantes antes de la nominación

Manzana encaro a los jugadores y les dijo lo que pensaba en su cara

Minutos antes de nominar, el participante se paró frente a todos sus compañeros que estaban sentados en el living y les dijo: “Tengo un mensaje general que puede caer bien o mal, y que tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer, con mi promesa que no es la que le dije a los curiosos de que iba a cantar”, comenzó diciendo Federico.

“Voy a empezar diciéndoles que el día que entré por esa puerta sabía que lo hacía para jugar solo, eso es lo que hice todo este tiempo. Aclaro para que lo sepan, y lo hago delante de todos ustedes. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con quien sea, y si la tengo que picar o armar quilombo, lo voy a hacer”, insistió mientras todos lo escuchaban en silencio.

“Voy a tener que demostrarlo en algún momento, diciendo las cosas como son. Lo voy a hacer con cada uno, los voy a encarar mano a mano”. Acto seguido, explicó el motivo de su comunicado: “Me llevo bien con todos. Pero mostré poco de lo que soy afuera. Gracias, mamá, por abrirme los ojos”, comentó ya que le enviaron la palabra “despertá”.

“No me olvido nada de nadie, sé todo de todos. Solo confío en tres personas por quienes pongo las manos en el fuego: Joel, Nicolás y Emmanuel”, confirmó el tucumano. “Con vos, Furia, adoro la relación que tenemos, sé que tenemos momentos compartidos en el último mes -algo que claramente no pasaba antes- y recuerdo que me dijiste ‘falso’. Hoy está todo bien, la convivencia bien con todos, pero cuando sea el momento de estar en placa y tenga que pelear con cada uno de ustedes, y sobre todo con vos, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tener que sacarte a la ch… de Gran Hermano. Sé que sos una gran jugadora”.

Por último, el tucumano cerró picante contra Furia, lo que después desencadenó en la pelea mencionada anteriormente entre ambos. “Cuando me salte la ficha de algo malo, será para quilombo. Siempre desde el respeto y más a una mujer. Contestando con altura. Yo solo me la re banco. Este gordito tierno que ven todo el tiempo tiene otra cara que ninguno conoce”, finalizó Manzana.