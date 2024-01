El gran festejo de cumpleaños de Susana Giménez: amigos, invitados internacionales, familiares y mucho amor en Punta del Este

Ricardo Darin y Florencia Bas en el Cumpleaños de Susana (Video: TN)

Susana Giménez eligió festejar su cumpleaños número 80 con todas las personas que ama. Así, desde Punta del Este, en Uruguay, donde está instalada desde la pandemia, la diva decidió hacer una fiesta monumental, en la que invitó a sus familiares y a sus amigos de toda la vida. En su mansión de 17 hectáreas, La Mary, Su se encargó de planificar su cumpleaños con suma dedicación.

Muchos de sus amigos viajaron especialmente para celebrar junto a ella, como Elizabeth Vernaci, Marley y Humberto Tortonese. Los tres arribaron a la ciudad esteña durante el pasado fin de semana y, aprovecharon para acompañar a la diva cuando realizó la última función de Piel de Judas, en Enjoy. Este acontecimiento fue muy importante para la actriz porque el sábado se despidió de los escenarios para siempre. Con emoción y ante la ovación del público, Susana agradeció a sus fans por tantas muestras de cariño.

Cristian Castro en el cumpleaños de Susana (Video: TN)

Marley llegó al cumpleaños de 80 de Susana Giménez en La Mary (Instagram)

Este lunes 29 de enero, la diva de los teléfonos amaneció con los saludos de todos sus afectos, incluso de sus seguidores que la siguen a sol y a sombra. Desde su cuenta de Instagram, y desde temprano, la actriz se encargó de repostear en sus historias todos las demostraciones. Entre ellas, ni más ni menos que el mensaje de Lionel Messi. “Hola Su, quería mandarte un feliz cumpleaños, desearte que pases un hermoso día reunida de la gente que te quiere mucho. Te mando un beso grande, que lo disfrutes mucho y te espero por acá, cuando andes por Miami nos vemos. Lo mejor”, grabó el capitán de la Selección, mirando a cámara.

Oscar González Oro asistió al festejo de 80 de Susana Giménez en Punta del Este (Instagram)

Apenas comenzó a anochecer, se hicieron presente los primeros invitados. Desde una camioneta negra, Cristian Castro llegó con su novia, Mariela Sánchez. “El regalo que le trajimos a Susana es algo especial y muy específico, pensando siempre en ella, y que quede para siempre esto, es un sello de amor para nosotros y es idea de Mariela, así que es increíble. Todo se hace con amor, lo más lindo es ver a una mujer que ha sido la mujer más linda del mundo, que ha sido un ejemplo a seguir para todos, que la hemos amado, la hemos admirado tanto y queremos que sea para siempre, por eso estamos acá, para darle mucha vida”, afirmó. De inmediato, desde su auto se puso a cantar “A ti”, la canción que escribió para su mamá, Verónica Castro. “Te mando un beso, Verónica”, cerró.

Roberto Moldavsky en el cumpleaños de Susana Giménez (Instagram)

Según pudo saber Teleshow, el cantante mexicano cantará algunas canciones durante la velada y el show que cerrará la noche será el de Palito Ortega, otro gran amigo de la actriz, quien también arribó a la casa de Susana para disfrutar del festejo. Su presentación está prevista para alrededor de las 12 de la noche, después de la comida. Sus hermanos, Carolina y Patricio Giménez Aubert también acompañaron a Su en este día tan especial. Antes de entrar, destacaron la emoción de su hermana durante todo el día, y también desde las jornadas previas cuando se despidió de los escenarios. “Fue muy movilizante”, contaron.

Por su parte, su hija Mercedes Sarrabayrouse fue una de las más divertidas en la fiesta. Junto a Teresa Calandra posó para el fotógrafo, para dejar registrado el instante.

Meche Sarrabayrouse y Teresa Calandra en el cumpleaños de Susana Giménez (Instagram)

Además, llegaron a acompañar a la diva Sebastián Yatra, la familia Montaner a pleno, Oscar, el Negro, González Oro, Gianni Bogani, su gran amiga Teté Coustarot y Marcela Tinayre junto a su hijo, Nacho Viale. Más adelante, Ricardo Darín de muy buen humor se detuvo a hablar con los cronistas apostados en la puerta de La Mary. “¿Cómo me preparé? Con un make up especial”, comenzó bromeando el actor, junto a su esposa. Con una remera blanca básica, muy distendido, Darín continuó: “Traje hambre”. Ya hablando en serio, aclaró que “es un momento especial”. Luego, ambos admitieron que “siempre es difícil conseguir un regalo para Susana. Como deseo: que sea feliz, que lo pase bárbaro, se lo merece”, agregó el actor dispuesto a disfrutar de la fiesta. También estuvieron presentes Teresa Calandra, El Puma Rodríguez, quien también viajó especialmente desde Miami para pasar este día con ella. Fernando Burlando con su pareja, Barby Franco no dieron detalles del regalo que le obsequiaron a la diva, pero en el asiento trasero del auto se podía ver un gran paquete envuelto en papel rosado.

En cuanto a los detalles de la celebración, la decoración floral estuvo a cargo de la florería Casa Castilla, de Maldonado, donde predominaron especialmente rosas amarillas, las preferidas de la actriz. Se dispusieron mesas alrededor de la piscina, para darle un marco especial a la noche. El catering fue contratado al parador La Huella, de José Ignacio, cuya especialidad es la comida mediterránea y japonesa, en particular, el sushi. Como detalle: un video de la vida de Susana fue el toque emotivo de la velada, con imágenes de ella cuando era pequeña y muchas otras situaciones a lo largo de sus inolvidables 80 años.