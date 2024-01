Así fue el paso de Tuli Acosta por la pista del Bailando que la consagró como la gran campeona del año

Finalmente, este lunes por la noche se llevó a cabo la tan esperada final del Bailando 2023/2024 y se conoció el ganador entre Noelia Marzol y Jony Lazarte quienes compitieron ante Tuli Acosta y Sandro Leone. Pese a que estuvo súper parejo y que la competencia fue feroz, la tiktoker se impuso con el 50,1% de los votos y elevó el trofeo de oro junto con su equipo.

Una gran curiosidad que presentó esta final fue que tanto Noelia como Tuli ingresaron al certamen reemplazando a participantes que decidieron renunciar al programa. Y no solo eso, ambas concursantes ocuparon el lugar de dos bicampeonas ya que Flor Vigna y Noelia Pompa lograron quedarse con el triunfo mayor en más de una oportunidad.

Tuli Acosta campeona del Bailando 2023

El recorrido de Tuli por la pista del Bailando hasta la final

En octubre, Noelia Pompa sorprendió tras confirmar que no iba a seguir en competencia por cuestiones personales. “Me tengo que ir por la residencia. Tengo que volver a España. No depende ni de mí ni de ustedes porque sé que de las dos partes hay muchísimas ganas de seguir en el certamen. No tengo ganas de irme, de verdad”, explicó en su despedida. Ese espacio por cubrir le abrió una posibilidad a Tuli, quien ya se lucía bailando en TikTok. Al escuchar su nombre muchos se sorprendieron y otros se preguntaron quién es la joven que apareció en la pantalla de la pista más conocida del país.

Se llama Fiorella, aunque todos la conocen como ‘Tuli’ Acosta, y sus primeras apariciones públicas que la llevaron a hacerse conocida fueron a través de la plataforma Twitch, donde actualmente acumula más de 582 mil seguidores. También tiene casi tres millones en Tiktok y en Instagram, y 440 mil en Twitter.

La bailarina que hizo recién este año su primera aparición en TV, conquistó a la audiencia con su talento y carisma

Tuli es un reconocida bailarina de la industria quien le creó la coreografía de varios videoclips a cantantes como Tini Stoessel, Emilia Mernes yMaría Becerra. Acosta es cordobesa, oriunda de Río Ceballos y tiene 22 años aunque en el mundo digital, como lo son sus redes sociales o el streamer, cuenta con millones de seguidores. Actualmente está de novia con Lit Killah, uno de los cantantes más escuchados del momento.

Se formó como bailarina profesional en el exterior, viajó a Estados Unidos para estudiar hip hop y fue parte del grupo Phunk Phenomenon. En 2020, volvió a Buenos Aires y comenzó a dar clases de baile, incluso en la pandemia siguió dando de manera virtual. También se animó a la música y se lanzó como cantante en julio de este año. Presentó un álbum al que le puso Crisálida y contó con cuatro temas: “Gimme More”, “Calor”, “No soy yo, eres tú” y “Llueve”.

El tango de Tuli Acosta en la final del Bailando

Luego de su primera aparición en la pista, el resto de los concursantes la nominaron mandándola a la placa aunque el jurado la salvó. El argumento de sus compañeros fue porque “era la nueva y también porque era muy buena bailando, una competencia fuerte para ellos”. De todas maneras, Acosta siempre evitó el teléfono noche tras noche por ser bien puntuada o, en consecuencia, salvada por Ángel de Brito, Pampita, Marcelo Polino y Moria Casán.

En todos los ritmos, la influencer se lució con su destreza, su técnica y sensualidad a la hora de bailar y también de interpretar las coreografías. Cada programa que le tocó bailar, Tuli fue arriesgada con su pelo, makeup y el estilismo en sí haciendo un gran aporte para el show televisivo.

El reggaeton de Tuli Acosta en la final del Bailando

Con respecto a la final, Tuli y Sandro Leone, al igual que la otra pareja, debieron enfrentarse en tres ritmos: los dos primeros fueron iguales y el último quedó a elección de cada pareja: cumbia, tango y reggaetón hot fue la apuesta de la influencer y su equipo. Tras la mirada y análisis del jurado, el público fue quien la coronó como campeona.